La creatividad en el aula, protagonista del III Congreso de Innovación Educativa

La cita, patrocinada por Red Educa y Oposiciones Docentes, ha reunido a algunos de los docentes más reconocidos de España y ha dejado reflexiones sobre el papel de la tecnología en las aulas y la necesidad de replantear la educación desde un ámbito más creativo

Granada, 3 de abril de 2025.- Mentes jóvenes, inquietas, con ganas de aprender y con todo por descubrir. Se podría pensar que la educación, sobre todo en sus etapas más tempranas, es el perfecto caldo de cultivo para la innovación. Pero esta no llega sola, se tiene que trabajar, entre otras herramientas, con creatividad. Es uno de los principales titulares que ha dejado el III Congreso de Innovación Educativa celebrado en Atarfe (Granada), y en el que se han dado cita docentes de reconocido prestigio nacional.



Durante el encuentro, patrocinado por las instituciones formativas Red Educa y Oposiciones Docentes, los asistentes han podido escuchar las experiencias, metodologías y reflexiones de voces destacadas del panorama educativo, todas con un punto en común: la convicción de que la creatividad no es un complemento, sino una base fundamental del aprendizaje.



Creatividad y vocación: los pilares del aula del futuro

El maestro y comunicador Raúl Bermejo, conocido por su trabajo en RTVE y su labor como formador universitario, ha defendido que "la creatividad es la capacidad de buscar diferentes soluciones a un problema. Imagínate llevarlo a todas las áreas". Bermejo comparte su visión sobre la necesidad de vincular la lectura y la conciencia fonológica con procesos creativos, fomentando un aprendizaje integral desde edades tempranas.



Por su parte, el presentador y docente universitario Miguel de Lucas apela al potencial del ilusionismo como herramienta didáctica. "Creo en el poder de la ilusión para motivar. Es muy importante, el transmitir eso a los docentes: cómo llevar la ilusión del ilusionismo a la clase", explica.



También ha estado presente Patri Trazos, artista y pedagoga, quien ha realizado un alegato por el juego como motor del pensamiento crítico. "Aprender jugando es clave, lo lúdico no está reñido con el aprendizaje, más bien al contrario", afirma. Y añadió: "La creatividad tiene que estar día a día presente. Horarios, rigideces o modelos cerrados son obstáculos a derribar".



La profesora de Geografía e Historia Rosa Liarte, referente en el uso de herramientas digitales en clase, deja claro que "los profesores tienen la obligación de introducir la tecnología en las aulas", destacando cómo estas herramientas, bien integradas, pueden facilitar el trabajo docente y aumentar el interés del alumnado.



EDUCA EDTECH Group: IA y personalización como aliados del aprendizaje

En esta edición del Congreso también se ha abordado cómo la inteligencia artificial está redefiniendo los procesos educativos. Nazaret Barrio, representante de EDUCA EDTECH Group – matriz de Red Educa y Oposiciones Docentes- ha explicado cómo la tecnología puede convertirse en una aliada real tanto para el docente como para el estudiante. "La inteligencia artificial llega para reforzar tanto el aprendizaje por parte del alumno como para facilitar la parte del docente. No es una herramienta más, verdaderamente ha llegado para transformar la forma en la que adquirimos conocimientos", destaca.



EDUCA EDTECH Group, líder en formación online y responsable de innovaciones como la plataforma MyLXP, ha apostado por una metodología adaptativa basada en IA que permite personalizar la experiencia de aprendizaje, detectar brechas de conocimiento y acompañar al estudiante en todo su recorrido formativo.



Una educación más humana, más libre y más conectada

El broche del Congreso lo ha puesto César Bona, uno de los docentes más reconocidos del país y Premio Magister de Honor. "Muchas veces la creatividad está subestimada. Sirve para ver la vida con más matices y para buscar alternativas, y de eso trata, precisamente, la innovación", afirma. También lanzó una crítica al sistema actual: "Tal vez educamos como fuimos educados y entonces se perpetúa un sistema. Deberíamos atrevernos a cambiar eso".



Este III Congreso de Innovación Educativa ha servido, una vez más, para evidenciar que las metodologías activas, la creatividad en el aula y la tecnología no solo pueden convivir, sino que deben hacerlo. La innovación educativa no es una moda, sino una necesidad urgente si se quiere preparar a los estudiantes para un mundo en constante cambio.





