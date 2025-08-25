(Información remitida por la empresa firmante)

-CreatorWeek 2025 se lanzará en Macao, fusionando las culturas oriental y occidental a través de una celebración de cinco días de negocios, contenido y comunidad

MACAO, 25 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- La Oficina de Turismo del Gobierno de Macao (MGTO) y Branded, coorganizadora, organizarán la CreatorWeek Macao 2025 del 24 al 28 de octubre de 2025, centrada en la economía creativa global, la cultura, el entretenimiento y la comunidad. El evento busca destacar la vibrante economía creativa de Macao y su posición como centro de intercambio cultural entre Oriente y Occidente.

En medio del rápido auge de la economía creativa global y la ventana de oportunidades de Macao, CreatorWeek Macao reunirá a las principales plataformas de redes sociales chinas y occidentales, a los principales creadores de contenido globales y a invitados famosos en una celebración anual de la creatividad y la cultura. Macao, una ciudad que conecta las influencias chinas y occidentales, es el único lugar del mundo donde plataformas importantes como Douyin, RedNote y WeChat, junto con TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, son de libre acceso. Esta singular apertura convierte a Macao en una puerta de entrada ideal entre los usuarios de habla china y la comunidad digital global. El evento reunirá a representantes de alto nivel de estas plataformas para compartir ideas y explorar la colaboración. A medida que más creadores internacionales se adentran en el mercado chino, el primer evento de creadores de talla mundial de Macao ofrecerá un escenario global para el intercambio intercultural, la cocreación de contenido y el avance de la economía creativa.

Con el apoyo de las seis empresas turísticas integradas de Macao (MGM, Galaxy Macau™ Integrated Resort, Sands China Ltd., Wynn Resorts Macau, SJM Resorts, S.A. y Melco Resorts & Entertainment), el evento reunirá a 250 invitados internacionales, entre ellos 180 líderes de opinión y creadores clave, 50 ponentes y 20 bandas. Abarcará seis zonas clave, facilitando intercambios abiertos e inspiradores mediante diversos enfoques, como la creación de contenido, el diálogo empresarial, las presentaciones artísticas y la interacción con la comunidad. Entre los invitados se encuentran el miembro fundador de Black Eyed Peas ( apl.de.ap ), el creador de cortos de YouTube de mayor prestigio, Alan Chikin Chow , el grupo francés de beatbox Berywam , la influencer de fitness Chloe Ting , la creadora de contenido de YouTube Nova's World , y la bailarina y youtuber Nicole Laeno , entre otros.

Seis zonas incluirán un espacio para eventos de apertura y clausura, y una zona dedicada a conferencias de negocios que reunirá a los mejores creadores globales, emprendedores digitales y líderes de la industria para explorar las tendencias emergentes de Oriente y Occidente en la creación de contenido y compartir perspectivas de expertos. Una zona de Bienestar para Creadores y Fans presentará cuatro eventos vibrantes donde creadores e instructores estrella dirigirán sesiones de yoga, meditación y fitness, convirtiendo la interacción en línea en energía positiva y conexiones significativas en el mundo real. Una zona de encuentro y saludo para fans ofrecerá experiencias cara a cara inolvidables con creadores favoritos. La zona de Exhibición de Artistas Creativos presentará un dinámico elenco de músicos internacionales y locales, creando una experiencia musical intercultural que trasciende fronteras. La zona de la Academia de Creadores contará con creadores líderes y voces de la industria que compartirán perspectivas creativas.

Para participar, regístrese gratuitamente en www.creatorweek.live y siga a @visitmacao en Instagram y Facebook, y la cuenta oficial de MGTO en TikTok, YouTube, Douyin y RedNote para obtener actualizaciones en tiempo real sobre el evento.

Acerca de Macao

Macao es una ciudad vibrante conocida por su rico patrimonio cultural, entretenimiento de primer nivel y una variada oferta gastronómica. Como destino turístico de primer nivel, Macao ofrece una fusión única de Oriente y Occidente, donde las tradiciones ancestrales se fusionan con las atracciones modernas. Ya sea explorando sus lugares históricos, disfrutando de su vibrante vida nocturna o saboreando su reconocida gastronomía, Macao promete una experiencia inolvidable para cada visitante.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2754351/image_818622_27398811.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/creatorweek-2025-se-lanzara-en-macao-fusionando-las-culturas-oriental-y-occidental-302537485.html