Crece el número de hoteles que abre sus piscinas al público sin necesidad de ser huésped

ATRÁPALO destaca que el acceso a piscina exterior en terrazas y azoteas, en ocasiones combinada con alguna experiencia gastronómica, supone el 15% de su facturación relativa a propuestas en hoteles

La plataforma de ocio y viajes online destaca que actualmente es el producto “más de moda” entre las actividades que ofrece al público local

La product manager de Ocio Urbano de ATRÁPALO afirma que las piscinas de los hoteles se han convertido en un “refugio climático” para muchas personas que no pueden irse de la ciudad en verano

Barcelona, 8 de agosto de 2025. La plataforma de ocio y viajes online ATRÁPALO ha detectado un incremento del número de hoteles urbanos que permiten acceder a sus piscinas exteriores, ubicadas en terrazas o azoteas, sin necesidad de hospedarse en el establecimiento.

La compañía ha decidido apostar por esta actividad, que supone ya el 15% de la facturación relativa a propuestas en hoteles. En muchas ocasiones, además de la entrada de día a la piscina, la actividad de ATRÁPALO incluye también un desayuno, un ‘brunch’ acompañado de música en directo o un vermut, entre otros.

La Product Manager de Ocio Urbano de ATRÁPALO, Eva Cuervas, ha destacado que se trata de actividades que “van en aumento”, ya que suponen “una opción excelente para aquellas personas que no pueden marcharse de la ciudad durante los meses de verano, cuando las temperaturas pueden llegar a ser insoportables y mucha gente busca huir del asfalto”.

Cuervas ha insistido en que esta opción veraniega permite disfrutar del baño “en un lugar más exclusivo y menos masificado” y, en muchas ocasiones, “con vistas privilegiadas a la ciudad”.

“Se trata del producto más de moda actualmente y, dentro de las propuestas que ofrecemos en hoteles, el acceso a la piscina exterior supone el 14% de las plazas vendidas”, ha añadido.

Gastronomía y bienestar en hoteles urbanos

La plataforma ofrece un total de 112 propuestas de gastronomía y bienestar en hoteles, de las cuales el 60% se concentran en Barcelona y Madrid, lo que significa un 18% del catálogo total activo de estas dos categorías. Dentro de estas dos categorías, el ‘day pass’ a la piscina concentra el 26% de las plazas vendidas.

Para Cuervas, la gastronomía y el bienestar en hoteles urbanos es una apuesta “importante” para atraer a huéspedes que buscan cada vez más experiencias únicas.

ATRÁPALO, fundada en el año 2.000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

