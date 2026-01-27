Crece el número de operaciones de capital un 1,75 % mientras cae un 6 % el importe en 2025, según Experian

Logo de Experian - Experian

El saldo de capital social suscrito en 2025 es de 10.465 M€, lo que supone una caída del 8,5 % comparado con el año anterior. Las pequeñas empresas lideran el número de movimientos de operaciones de capital con 28.705 operaciones

Experian, compañía global de datos y tecnología que impulsa oportunidades a personas y empresas de todo el mundo, ha publicado hoy los datos de su Radar Empresarial de Ampliaciones de Capital a cierre de diciembre de 2025.

Los datos extraídos por el Centro de Estudios Económicos de Experian España señalan que el importe de las ampliaciones de capital en 2025 alcanza los 22.137 M€, lo que se traduce en un descenso de más del 6 % comparado con 2024. En diciembre el importe ascendió a 17.469 M€, lo que refleja una caída del 34,1 % frente a diciembre de 2024.

Sin embargo, el Radar Empresarial de Ampliaciones de Capital de Experian España muestra que el número de movimientos de ampliaciones de capital en 2025 se sitúa en 31.265 operaciones, frente a las 30.726, lo que refleja un aumento del 1,75 %. El mes de diciembre cerró con 2.957 operaciones de ampliación de capital, frente a las 2.697 de diciembre de 2024, lo que supone un aumento del 9,6 %.

Paralelamente, el saldo de capital social suscrito en 2025 (ampliaciones menos reducciones) por las empresas españolas es de 10.465 M€, frente a los 10.738 M€ del 2024, lo que supone una caída del 8,5 % comparado con el año anterior.

Por otro lado, al realizar un análisis de los últimos cinco años, se observa que el importe de las ampliaciones de capital decrece un 22,9 %, pasando de 28.724.M € en 2021 a 22.137 M€ en 2025. Sin embargo, el número de operaciones crece en el último lustro un 5 %, pasando de 29.784 en 2021 a 31.265 en 2025.

Análisis sectorial, regional y por tamaño de empresa

Si se realiza un análisis sectorial del importe de las operaciones, Actividades Financieras y Seguros es el sector que más capital amplía en 2025 con 6.083 M€, lo que se traduce en un aumento del 13,9 % frente a 2024. Le sigue Actividades Inmobiliarias con 4.133 M€. En tercer lugar, se sitúa Construcción con un importe acumulado en todo el año que asciende a 2.776 M€.

Los sectores que más operaciones de capital de 2025 registran son Actividades Inmobiliarias con 5.293 operaciones; Actividades Profesionales Científicas y Técnicas con 3.781 operaciones y Comercio al por mayor con 3.774 operaciones.

Si se analizan los datos desde el punto de vista geográfico, las comunidades que más capital amplían en 2025 son Madrid con 9.573 M€; un 11,1 % menos que en 2024.Le sigue Cataluña con 3.647 M€ en 2025, un 9,2 % menos que en 2024 y Andalucía con 1.821 M€, un 3,9 % más que en 2024.

Al observar los datos desde el punto de vista del análisis geográfico de los movimientos de ampliación de capital, Madrid es la comunidad con mayor número de operaciones realizadas en 2025: 8.453, un 1,3 % menos que en 2024. Le sigue Cataluña, con 6.607, cifra muy similar a la obtenida en 2024. En tercer lugar, se sitúa Andalucía con 4.163 operaciones, lo que supone un crecimiento del 3,3 % comparado con 2024.

Atendiendo al tamaño de la empresa, al realizar el análisis de los datos desde el punto de vista del número de operaciones de ampliación de capital, las pequeñas empresas se sitúan en primera posición en 2025, con 28.705 movimientos. En segundo lugar, le siguen las medianas empresas con 1.814 movimientos y en tercer lugar, se encuentran las grandes empresas con 546 movimientos.

Si se realiza el análisis en función del importe de las ampliaciones de capital, las pequeñas empresas lideran el ranking con 12.727 M€ ampliados en 2025. Esto se traduce en un aumento del 4,1 %, frente al mismo periodo del año anterior. En segunda posición, se encuentran las grandes empresas, con 4.893 M€ ampliados en 2025, un 31,5 % menos que en 2024. En tercer lugar, se encuentran las medianas empresas con 3.651 M€ ampliados, lo que se traduce en una caída del 6,6 % comparado con el año anterior.

