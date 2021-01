Crecimiento de los ingresos de LTI en dólares estadounidenses (1)

-Los ingresos de LTI en dólares estadounidenses crecen un 5,8% de trimestre a trimestre y un 8,5% interanual; el beneficio neto sube un 37,9% interanual

Publicación de ganancias y hoja informativa del tercer trimestre, año fiscal 2021

MUMBAI, India, 20 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (NSE: LTI), una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales, anunció hoy sus resultados para el tercer trimestre de 2021.

En dólares estadounidenses:

-- Ingresos de 427,8 millones de dólares estadounidenses; aumento del 5,8% de trimestre a trimestre y del 8,5% interanual -- Aumento constante de los ingresos monetarios del 5,3% % de trimestre a trimestre y del 7,4% interanual

En rupias indias:

-- Ingresos de 31.528 millones de rupias indias; aumento del 5,1% de trimestre a trimestre y crecimiento del 12,2% interanual -- Ingresos netos de 5.193 millones de rupias indias; aumento del 13,7% de trimestre a trimestre y crecimiento del 37,9% interanual

"Nos complace ofrecer un trimestre fuerte con un crecimiento del 5,8% en los ingresos de trimestre a trimestre en dólares estadounidenses. Esto ha sido impulsado por un impulso de crecimiento saludable en toda nuestra cartera. Seguimos viendo una fuerte demanda de soluciones de TI basadas en la nube. Nuestra asociación de nivel 1 con los hiperescalares nos permite trabajar estrechamente en los resultados de los clientes y las oportunidades de comercialización.

"Nos complace anunciar dos grandes acuerdos con el nuevo TCV neto acumulado de 278 millones de dólares estadounidenses. Seguimos enfocados en crear y escalar capacidades diferenciadas. Una cartera de acuerdo saludable y una minería de clientes sostenida nos hacen optimistas sobre el futuro"

- Sanjay Jalona, consejero delegado y director administrativo, LTI

Ganancias recientes del acuerdo

-- Un líder en transformación digital con sede en los EAU ha seleccionado a LTI como su socio de elección para proporcionar soporte y mantenimiento de infraestructura y operaciones de aplicaciones para sus clientes nuevos y existentes. Como parte del acuerdo, LTI también se asociará con los clientes finales en su viaje a la nube y transformará las operaciones para incorporar el mejor refuerzo y automatización. -- Una compañía de energía Global Fortune 500 ha elegido a LTI como su socio principal para un acuerdo de servicios gestionados de aplicación para crear y consolidar una plataforma de prestación de servicios de TI alineada con el negocio en toda la organización y reducir el coste total de propiedad. -- Una empresa ubicada en los EE. UU. que proporciona soluciones líderes de marketing, fidelización y pago basadas en datos ha seleccionado a LTI para iniciativas de transformación digital centradas en el cliente para mejorar la experiencia del cliente, la reputación de la marca, la adquisición y retención de clientes y la reducción de costes en virtud de operaciones optimizadas. -- Una empresa de ingeniería, construcción y minería ubicada en el sudeste asiático se ha asociado con LTI para transformar sus funciones de adquisición, ventas, licitación, contratación y análisis utilizando SAP para permitir la excelencia operativa, garantizar conocimientos basados en datos y tomar decisiones informadas en toda la organización. -- LTI ejecutó un acuerdo de venta de licencias para productos de IA, decisiones y catálogo en su plataforma Mosaic con una empresa multinacional de servicios bancarios y financieros para lograr eficiencia en sus informes con los reguladores. Mosaic servirá como una plataforma unificada de análisis de datos que permite la consolidación de todos los modelos de riesgo de crédito y se alojará en una configuración de nube híbrida. Como parte del acuerdo, LTI será una tienda integral que proporciona el producto, así como servicios de manipulación, implementación, integración y pruebas. -- Una empresa líder en servicios financieros europea ha elegido LTI para gestionar sus operaciones de infraestructura a través de un modelo operativo más ajustado y aprovechando la plataforma Mosaic para impulsar la automatización. -- Un grupo líder de seguros de propiedad comercial y accidentes con sede en Canadá ha seleccionado a LTI para consolidar y transformar sus sistemas y procesos de administración de pólizas en la plataforma Duck Creek para asegurar la racionalización de sus operaciones. -- Una empresa de inversión inmobiliaria con sede en Estados Unidos ha elegido LTI para proporcionar servicios de soporte de aplicaciones, mantenimiento y desarrollo junto con iniciativas clave de implementación para impulsar la optimización de costes y la transformación digital.

Premios y Reconocimientos

-- LTI reconocido como un Líder en el ISG Provider Lens(TM) Digital Business - Solutions and Service Partners Report, US 2020 -- LTI reconocido como un Líder y con Mejores Resultados en Everest Group's Application and Digital Services in Capital Markets PEAK Matrix® Assessment 2021 -- LTI posicionado en el cuadrante de "Líderes" de NelsonHall's Software Testing: Quality Engineering NEAT 2020 -- LTI reconocido como un Líder en el ISG Provider Lens(TM) Public Cloud -- Solutions and Services Report, Nordics 2020 -- LTI reconocido como un Líder en Everest Group Insurance Business Model Innovation Enablement Services PEAK Matrix® Assessment 2021

Otros aspectos destacados de los negocios

-- LTI ganó en la Categoría de Valor Sobresaliente en los Honda Indirect Procurement Supplier 2020 Awards, EE. UU. La categoría de valor sobresaliente reconoce a los proveedores que aportan el máximo valor a Honda al reconocer el coste total de propiedad -- LTI es ahora un socio de nivel "Elite" de Snowflake, la empresa de nube de datos. LTI también se ha convertido en el socio inaugural de Snowcase, un programa que Snowflake está lanzando para desarrollar y comercializar soluciones específicas de la industria para acelerar el proceso de transformación de datos en la nube de las empresas -- LTI es ahora un socio de nivel "Premier" de Google Cloud -- LTI es ahora un socio de nivel "Platino" de IBM -- LTI se ha asociado con Temenos para lanzar una plataforma de banca digital en la región nórdica -- LTI se ubicó entre las 50 mejores empresas (Rating "A") en el ranking BW BusinessWorld India para las empresas más sostenibles de 2020

Acerca de LTI

(CONTINUA)