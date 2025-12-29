El crecimiento no se improvisa; así ha sido el año récord de Panel Sandwich Group - Panel Sandwich Group

Madrid, 29 de diciembre de 2025.- 2025 ha sido un año decisivo para Panel Sandwich Group. No solo por los premios y reconocimientos —que los ha habido y de gran calibre—, sino por la consolidación de un modelo logístico y empresarial que ha demostrado que desde Aragón se puede liderar un sector tan tradicional como el de la construcción ligera a nivel internacional.

Y es que, mientras otros miran hacia fuera buscando soluciones, Panel Sandwich Group ha apostado siempre por construir hacia fuera… desde dentro.

Uno de los grandes hitos estratégicos del año ha sido la última etapa de la integración con ArcelorMittal Building Solutions, dando lugar al mayor grupo europeo en la fabricación de Panel Sandwich. Una alianza que refuerza aún más la posición de la empresa aragonesa dentro del sector, permitiéndole acceder a nuevas capacidades productivas, compartir conocimiento técnico y afrontar el futuro con una visión conjunta, pero manteniendo su esencia.

“El gran reto ha sido seguir creciendo sin perder el alma. Y creo que lo hemos conseguido”, apunta Óscar López-Blanco, fundador y CEO de la compañía.

Además, este año Panel Sandwich Group ha alcanzado un acuerdo con ArcelorMittal Insurance, lo que permite cubrir financieramente proyectos de gran envergadura, tanto nacionales como internacionales. “Esta alianza nos da más solidez y respaldo para abordar operaciones estratégicas como los centros de datos o grandes instalaciones solares”, explica Alicia Baroja, directora financiera de la empresa.

Logística reforzada: más estructura, más ambición

Otro de los grandes hitos internos ha sido el refuerzo de la estructura logística y operativa de la sede central en Zaragoza. Una reorganización estratégica que ha permitido optimizar procesos, ganar capacidad de respuesta y preparar al equipo para el crecimiento actual… y el que viene.

“Ha sido una evolución en todos los sentidos. Reordenamos flujos, mejoramos tiempos y ganamos eficiencia real”, explica David Azcona, director de Logística y Operaciones.

A este paso se han sumado dos aperturas clave: los nuevos hubs logísticos y puntos de venta en Alicante y Santiago, que se suman a las ya consolidadas sedes de Getafe y Jerez. Gracias a esta red multihub, Panel Sandwich Group alcanza ya una cobertura del 93% la península ibérica, acortando tiempos de entrega y ganando en cercanía al cliente.

Francia, Portugal... y más allá

En el plano internacional, la consolidación del nodo de Saumur (Francia) ha sido otro de los grandes logros. Las ventas en el país vecino se han duplicado y los tiempos de entrega se han reducido de forma considerable. Además, Portugal sigue creciendo a un ritmo exponencial, hasta el punto de que la compañía ya estudia replicar allí el modelo logístico francés.

“Vender en el exterior no es solo traducir una web. Es entender a cada cliente, cada región, cada necesidad. Y eso lo conseguimos porque tenemos equipos muy preparados y una estrategia bien pensada”, apunta Nacho Lobato, director comercial.

Más allá de Europa, África y América Latina siguen apareciendo en el radar de expansión, con contactos y análisis constantes que podrían dar el salto definitivo en 2026.

Premios, reconocimientos... y motivación extra

Este año, Panel Sandwich Group ha batido un récord nacional al salir por sexta vez en el ranking del Financial Times como una de las empresas de mayor crecimiento en Europa durante 10 años consecutivos.

Además, ha recibido el Premio a la Internacionalización otorgado por la Cámara de Comercio de Zaragoza.

“Estos reconocimientos son gasolina para seguir. Pero lo mejor es que nos llegan en un momento de estabilidad, en el que sabemos muy bien quiénes somos y hacia dónde vamos”, destaca Óscar López-Blanco.

Tecnología con sentido, innovación con propósito

Aunque la compañía prefiere no desvelar en detalle sus estrategias, sí confirma que la inteligencia artificial se está integrando progresivamente en distintos procesos, desde la logística hasta la experiencia de cliente. No se trata de usar IA por moda, sino por impacto real.

“Aquí no hablamos de robots ni futurismos. Hablamos de ser más rápidos, más eficientes y más humanos en lo que de verdad importa: el cliente”, apunta David Azcona.

Un equipo que crece... y hace crecer

Además del crecimiento en ventas y cobertura, Panel Sandwich Group ha seguido generando empleo. Cada vez son más los profesionales que se suman a un equipo diverso, pero con una raíz clara: el acento aragonés como bandera, aunque la mirada esté puesta en el mundo.

“Estamos construyendo Europa desde Zaragoza, y eso lo llevamos muy a gala. Decían que nadie es profeta en su tierra, pero a veces… hay excepciones que merecen la pena”, concluye Óscar López-Blanco con una sonrisa.

¿Y para 2026?

El objetivo es claro: consolidar lo conseguido, escalar el modelo francés en Portugal y estudiar nuevas alianzas que permitan aumentar la capacidad productiva en nuevos mercados.

Y, como siempre, seguir afinando la logística, la digitalización y la experiencia de cliente. Porque si algo ha demostrado Panel Sandwich Group este 2025, es que crecer es posible… siempre que no olvides las raíces.



