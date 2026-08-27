El crecimiento del tiro deportivo impulsa la modernización de los clubes

Un deporte marcado por la seguridad, precisión y autocontrol - Brezales de Tiro

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de agosto

Club de Tiro Brezales analiza cómo el aumento de practicantes abre una nueva etapa para el sector del tiro deportivo en España, marcada por la mejora de instalaciones, la digitalización, una gestión más ágil y una experiencia deportiva cada vez más profesional

El tiro deportivo vive un momento de crecimiento en España. El aumento de practicantes y licencias vinculadas a esta disciplina está ampliando su base deportiva y esto plantea un nuevo reto: conseguir que clubes, instalaciones y modelos de gestión evolucionen al mismo ritmo.



Según estimaciones del sector, la licencia de armas tipo F, destinada específicamente a armas de concurso de tiro deportivo, habría registrado un crecimiento superior al 17 % durante el último trienio, superando los 40.000 permisos activos en España. El número total de licencias deportivas en el país superó los 4,3 millones en el último Anuario de Estadísticas Deportivas, un 11,6 % más que en 2018. En esa misma línea, federaciones territoriales de tiro olímpico como la de la Comunidad Valenciana cerraron 2025 con un incremento significativo de nuevas licencias, en lo que su propio presidente describe como un esfuerzo por cambiar la imagen de un deporte todavía poco conocido para el público general.



Más deportistas, nuevos retos para los clubes

El aumento de practicantes es una oportunidad para el tiro deportivo, pero también plantea nuevas necesidades: modernizar instalaciones, incorporar herramientas digitales, simplificar procesos administrativos y ofrecer una atención más cercana a quienes se inician en la disciplina. Parte de estos procedimientos continúan apoyándose en modelos de gestión tradicionales, con una carga administrativa que tiene mucho margen para la digitalización. El trabajo mutuo entre clubes, federaciones y administraciones, junto con el aprovechamiento de herramientas tecnológicas, puede contribuir a crear un ecosistema más ágil, transparente y preparado para una nueva generación de practicantes.



Un deporte marcado por la seguridad, la precisión y el autocontrol

El crecimiento de la afición convive todavía con cierto desconocimiento sobre la naturaleza del tiro deportivo. El Reglamento de Armas establece el marco normativo para la tenencia y utilización de armas de concurso, mientras clubes, federaciones y deportistas desarrollan su actividad dentro de procedimientos orientados a garantizar una práctica controlada. Pero el tiro deportivo es, ante todo, un deporte: concentración, precisión, coordinación, disciplina y autocontrol forman parte del entrenamiento cotidiano del tirador, con un componente técnico y de preparación mental determinante en el rendimiento. Dar a conocer esta realidad y facilitar que nuevos deportistas descubran la disciplina en entornos adecuados es otro de los retos de los próximos años.



Brezales: modernizar sin perder la esencia

En Cantabria, el Club de Tiro Brezales desarrolla un proceso de transformación que responde precisamente a esta nueva realidad. Ubicado en plena naturaleza, el club parte de una idea sencilla: conservar su identidad y su entorno y, al mismo tiempo, evolucionar en instalaciones, servicios, tecnología y atención al deportista.



Durante los últimos meses, Brezales ha impulsado actuaciones para poner a punto sus instalaciones, reforzar el mantenimiento de los sistemas de blancos y raíles, y mejorar la comodidad y la seguridad durante los entrenamientos. A esta mejora se suma una apuesta por una gestión más ágil, la incorporación de herramientas digitales y la organización de competiciones que acerquen el tiro deportivo a nuevos practicantes. El objetivo no es transformar la esencia de Brezales, sino conseguir que todo lo que rodea a la práctica deportiva funcione cada vez mejor.



"El tiro deportivo está creciendo y creemos que los clubes tenemos que crecer con él. Para nosotros eso significa cuidar las instalaciones, mejorar continuamente, facilitar el día a día del deportista y conseguir que el campo sea un lugar al que apetezca venir a entrenar, competir y compartir afición. Queremos conservar todo lo que hace especial a Brezales, pero con una forma cada vez más moderna y profesional de hacer las cosas", señala Elías Diego Gutierrez, presidente del Club de Tiro Brezales.



Facilitar la llegada de nuevos deportistas

Uno de los grandes desafíos para el futuro de la disciplina será acompañar a quienes quieren iniciarse en ella, con una formación rigurosa y procedimientos administrativos cada vez más sencillos. Desde Brezales se apuesta por avanzar hacia un modelo en el que clubes, federaciones y administraciones colaboren para acercar la disciplina a más personas, manteniendo siempre los niveles de seguridad y formación que exige este deporte. La digitalización y una mayor capacidad de los clubes para acompañar al deportista durante sus primeros pasos representan oportunidades para seguir desarrollando la disciplina de manera ordenada y sostenible.



Brezales quiere formar parte activa de esa transformación desde Cantabria, sin renunciar a una de sus principales señas de identidad: practicar tiro deportivo en plena naturaleza. Modernizar un club no significa convertirlo en otra cosa; significa conseguir que cada vez funcione mejor.



Sobre Brezales

Brezales es un club de tiro deportivo ubicado en Cantabria que cuenta con galerías de 25 y 50 metros, además de albergar las únicas instalaciones de 100 metros e IPSC de la región. Sus infraestructuras son utilizadas por deportistas de arma corta y larga, cazadores que ponen a punto su equipamiento y miembros de las fuerzas de seguridad para sus entrenamientos privados. El club trabaja en consolidar una experiencia al aire libre diferencial, que vaya más allá de la práctica convencional e incorpore nuevas modalidades para acercar esta disciplina tanto a deportistas federados como a quienes desean iniciarse en ella.



Fuentes de verificación:



• Consejo Superior de Deportes. (2025). Anuario de Estadísticas Deportivas 2025. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Gobierno de España.



• Consejo Superior de Deportes. (2024). El número total de licencias federadas deportivas en 2023 crece hasta los 4.271.300 [Nota de prensa].



• Fedtiroval. (2026, 16 de marzo). Antonio Martínez: "Tras un exitoso 2025 para el tiro olímpico, queremos cambiar la imagen de nuestro deporte". Real Federación de Tiro Olímpico de la Comunidad Valenciana.



• Ministerio del Interior. (s.f.). Licencias y pruebas de capacitación. Gobierno de España.



• Ministerio del Interior. (1993). Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. Boletín Oficial del Estado, núm. 55.



• Psicotécnicos Madrid. (2025, 20 de junio). Licencia de armas: tipos y requisitos.





Contacto

Nombre contacto: Jesús Javier Ruiz Perez

Descripción contacto: Club Brezales de Tiro

Teléfono de contacto: 673 744 990



