CrediMonte se consolida como referente en los créditos inmediatos mediante el empeño de joyas

Oficina Credimonte Valencia - Credimonte

(Información remitida por la empresa firmante)

CrediMonte afianza su papel como referente en los créditos inmediatos mediante el empeño de joyas, una alternativa de financiación ágil, segura y transparente para quienes necesitan liquidez puntual sin vender definitivamente sus piezas de valor. Con cerca de 150 años de trayectoria como Monte de Piedad de la Fundación Bancaja, la entidad combina atención presencial, tasación profesional y un enfoque de crédito social orientado a la inclusión financiera

Madrid, 12 de mayo de 2026.- CrediMonte, el Monte de Piedad de la Fundación Bancaja, sigue siendo una opción de confianza para quienes necesitan dinero inmediato y lo obtienen fácilmente gracias a sus joyas sin tener que venderlas definitivamente y deshacerse de ellas. Su actividad, ofrece una respuesta sencilla a personas que buscan liquidez puntual con un proceso claro, presencial y seguro.



La entidad basa su servicio en una idea fácil de entender: las joyas actúan como garantía del crédito. El cliente acude a una oficina con sus piezas, recibe una tasación profesional y, si acepta la valoración, puede disponer del dinero en el acto. Esta forma de financiación permite afrontar gastos imprevistos sin perder unos objetos personales que pueden tener tanto valor económico como sentimental.



Créditos sobre joyas con condiciones claras, ágiles y transparentes

El servicio principal de CrediMonte es el crédito con joyas como garantía. El funcionamiento está pensado para ser rápido y sin complicaciones: el cliente lleva sus joyas a una oficina, el equipo especializado valora las piezas y, tras aceptar la tasación, se formaliza la operación. De este modo, el valor de las joyas se transforma temporalmente en dinero disponible.



Una de las claves del modelo es la claridad de sus condiciones. CrediMonte trabaja con un tipo de interés fijo anual entre el 6,5 % y el 8,5 %, según el importe de la operación. Además, no aplica gastos de apertura, permite cancelar el crédito en cualquier momento sin coste añadido y ofrece renovaciones ilimitadas. El plazo habitual es de un año, lo que facilita que cada persona pueda organizar la devolución con mayor margen.



Frente a la venta directa de oro o de piezas de valor, el empeño permite obtener dinero sin desprenderse para siempre de las joyas. Esta diferencia es esencial para muchas personas, ya que algunas piezas tienen una historia familiar o un significado personal. En ese sentido, CrediMonte destaca que el 97 % de los clientes recupera sus joyas, un dato que refuerza el carácter temporal y responsable del servicio.



Un modelo de crédito social orientado a la inclusión financiera

CrediMonte ofrece una alternativa útil para personas que necesitan dinero de forma puntual y prefieren un proceso sencillo. En este modelo, la joya es la garantía, por lo que no es necesario presentar nómina, avales, propiedades ni justificantes de ingresos. Esto facilita el acceso al crédito a perfiles muy diversos, desde hogares hasta profesionales o autónomos que necesitan resolver un gasto concreto.



El servicio puede ser especialmente práctico ante situaciones cotidianas: una reparación urgente, una factura inesperada, un gasto familiar, una matrícula o cualquier necesidad que requiera una respuesta rápida. En lugar de iniciar trámites largos, el cliente puede acudir directamente a una oficina, conocer el valor de sus joyas y decidir si quiere formalizar el crédito.



La propuesta de CrediMonte también mantiene una dimensión social. Su actividad se enmarca en una forma de financiación que históricamente ha buscado evitar situaciones de exclusión económica y ofrecer una salida segura frente a necesidades puntuales. Esta orientación permite unir rapidez, cercanía y responsabilidad en un mismo servicio.



Cinco oficinas físicas para ofrecer atención cercana y personalizada

La atención presencial es uno de los elementos que más refuerza la confianza en CrediMonte. La entidad cuenta con cinco oficinas físicas en Valencia, Alicante, Castellón, Murcia y Albacete, donde los clientes pueden resolver dudas, recibir información y realizar la tasación de sus joyas con acompañamiento profesional.



Este contacto directo resulta importante porque el empeño de joyas requiere transparencia y seguridad. La valoración de las piezas se realiza de forma presencial, con profesionales especializados y con instrumental homologado. Así, el cliente puede conocer el valor de sus joyas, entender las condiciones del crédito y tomar una decisión con información suficiente.



Además, las piezas quedan custodiadas durante la vigencia del crédito con medidas de seguridad. Este punto es clave para quienes no quieren vender sus joyas, sino conservar la posibilidad de recuperarlas una vez devuelto el importe. La combinación de tasación profesional, custodia segura y trato cercano ayuda a que el proceso resulte más claro y tranquilo.



CrediMonte refuerza el valor actual de los Montes de Piedad

Aunque los Montes de Piedad cuentan con una larga trayectoria histórica, su función sigue siendo actual. CrediMonte muestra que el empeño de joyas continúa siendo una herramienta útil para quienes necesitan dinero rápido y quieren evitar la venta definitiva de sus piezas.



Su modelo se apoya en hechos concretos: cerca de 150 años de actividad, oficinas físicas, condiciones claras, tasación profesional, custodia segura y una elevada recuperación de las joyas por parte de los clientes. Estos elementos explican por qué CrediMonte se ha consolidado como una opción reconocible dentro de los créditos inmediatos mediante el empeño de joyas.



En un mercado donde la urgencia puede llevar a decisiones precipitadas, CrediMonte ofrece una vía más sencilla y segura. Su propuesta combina rapidez, claridad, atención cercana y confianza, con un proceso pensado para que cada persona pueda obtener dinero cuando lo necesita y mantener la posibilidad de recuperar sus joyas.

Contacto

Nombre contacto: Credimonte

Descripción contacto: Atención al cliente

Teléfono de contacto: 960645858