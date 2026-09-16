Los créditos de carbono llegan a la sala de juntas, con beneficios empresariales reales

(Información remitida por la empresa firmante)

-Los créditos de carbono llegan a la sala de juntas: nueve de cada diez compradores reportan beneficios empresariales reales

La participación de la junta directiva en la compra de créditos de carbono casi se duplica entre los compradores; el crecimiento de los ingresos, la confianza en la marca y la captación de clientes se señalan como beneficios clave.

LONDRES, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Los créditos de carbono se consideran cada vez más una inversión empresarial en lugar de un coste de cumplimiento; de hecho, nueve de cada diez compradores (90 %) afirman que estos créditos han contribuido a alcanzar los objetivos de sus organizaciones en los últimos 12 meses, según un nuevo estudio de Climate Impact Partners.

Una encuesta realizada a 600 altos responsables de la toma de decisiones climáticas en el Reino Unido y Estados Unidos reveló que los créditos de carbono no solo contribuyen a alcanzar los objetivos climáticos, sino que también generan resultados empresariales cuantificables:

Más de cuatro de cada cinco (81%) de quienes utilizan créditos de carbono o planean hacerlo afirman que estos son importantes o fundamentales para alcanzar los objetivos climáticos de sus organizaciones en la actualidad.

Entre los compradores actuales, el 90% señala que los créditos contribuyeron en gran o muy gran medida a los objetivos de su organización durante el último año.

Los compradores reportan beneficios que van más allá del ámbito climático, tales como una mayor confianza en la marca (38%), crecimiento de los ingresos (37%), fortalecimiento de la reputación de marca (36%) y captación de clientes (35%).

Los resultados apuntan a un mercado que está madurando más allá de la elaboración de informes climáticos para adentrarse en el ámbito de la estrategia comercial, involucrando cada vez más a los consejos de administración y a la alta dirección en la toma de decisiones. Actualmente, en cada decisión de compra intervienen una media de 2,4 partes interesadas internas, y el 43% de los casos cuenta con la participación de los consejeros delegados. La participación del consejo de administración aumenta del 22% entre quienes no realizan compras al 40% entre los compradores actuales, mientras que la implicación de los directores financieros se eleva del 22% al 32%.

A medida que las decisiones de compra adquieren un carácter más estratégico, los compradores priorizan la calidad sobre el coste. El 84 %2 de los compradores actuales afirma que la calidad es más importante que el precio al adquirir créditos de carbono, frente al 77 %3 de quienes ya utilizan estos créditos o planean hacerlo. Solo el 7 %4 considera que el precio es más importante que la calidad.

Sheri Hickok, consejera delegada de Climate Impact Partners, afirmó: "Los datos demuestran que los créditos de carbono generan un valor empresarial real, desde la confianza en la marca y el crecimiento de los ingresos hasta la captación de clientes. Las empresas con mayores ambiciones climáticas ya lo comprenden y están asegurando hoy mismo un suministro de alta calidad para cumplir con sus objetivos futuros".

El mercado ha madurado lo suficiente como para respaldar esa confianza. Actualmente existen marcos claros y procesos de verificación rigurosos que definen qué constituye un crédito de alta calidad, por lo que las empresas ya no necesitan establecer esta definición por su cuenta. Nuestra aspiración y la dirección que requiere el mercado en su conjunto es lograr una calidad constante y un suministro fiable a gran escala, todo ello facilitado por una infraestructura de mercado que brinde a cada comprador la confianza necesaria sobre lo que está adquiriendo.

Natasha Tuck, directora de Sostenibilidad y criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) en Dolby, señaló: "El mercado de carbono ha avanzado considerablemente. Hoy en día, existe un mayor escrutinio sobre la calidad y una comprensión más clara de lo que constituye una acción climática creíble. Las empresas necesitan datos fiables, información práctica aplicable y la certeza de que los proyectos que respaldan generarán un impacto significativo y duradero. Colaborar con socios experimentados como Climate Impact Partners ayuda a las organizaciones a sortear la complejidad y a tomar decisiones fundamentadas que cumplen con las expectativas actuales".

Los hallazgos sugieren que, a medida que los créditos de carbono adquieren mayor importancia estratégica, los responsables de sostenibilidad y los altos directivos necesitan una orientación más clara sobre cómo evaluar la calidad, gestionar los riesgos y alinear su enfoque con los objetivos empresariales.

Para obtener más información sobre el informe: Setting the Pace - The CSO Perspective.

1 Respuestas de "En gran medida" y "En muy gran medida" combinadas

2 Combinación de las respuestas "100 % calidad, el precio no importa", "La calidad es mucho más importante que el precio" y "La calidad es algo más importante que el precio".

3 Combinación de las respuestas "100 % calidad, el precio no importa", "La calidad es mucho más importante que el precio" y "La calidad es algo más importante que el precio".

4 Combinación de las respuestas "100 % precio, la calidad no es importante", "El precio es mucho más importante que la calidad" y "El precio es algo más importante que la calidad".

Notas a los editores

Sobre la investigación

La investigación fue realizada por Opinion Matters entre 600 altos responsables de la toma de decisiones encargados de la estrategia climática y/o de la estrategia y adquisición de créditos de carbono y certificados de atributos energéticos en el Reino Unido y Estados Unidos.

La muestra estuvo compuesta por 300 encuestados del Reino Unido y 300 de Estados Unidos. Los participantes pertenecían a organizaciones con al menos 1.000 empleados o unos ingresos anuales superiores a 100 millones de dólares (75 millones de libras esterlinas). El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 8 y el 20 de julio de 2026.

Opinion Matters cuenta con miembros de la Market Research Society y se rige por el Código de Conducta de la MRS y los principios de ESOMAR. Asimismo, Opinion Matters es miembro del British Polling Council.

Acerca de Climate Impact Partners

Climate Impact Partners es el socio de confianza de organizaciones que emprenden acciones climáticas ambiciosas. Con más de 27 años de experiencia, hemos ayudado a empresas líderes a reducir más de 150 millones de toneladas de CO₂e, transformando la ambición climática en resultados medibles.

Ofrecemos soluciones de alta calidad para el mercado de carbono: desarrollamos y financiamos proyectos de gran impacto junto a socios locales, gestionamos carteras de créditos de carbono y certificados de atributos energéticos, y ayudamos a las empresas a asignar un precio al carbono para impulsar el cambio. Al conectar a empresas, gobiernos, innovadores y socios de proyectos, aceleramos la inversión en soluciones climáticas que generan un impacto verificado y promueven el avance hacia los objetivos de cero emisiones netas.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/los-creditos-de-carbono-llegan-a-la-sala-de-juntas-con-beneficios-empresariales-reales-302880327.html