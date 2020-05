COMUNICADO: CRISIL reafirma la clasificación 'CRISIL AAA / Stable' de Embassy Office Parks REIT

- CRISIL reafirma la clasificación 'CRISIL AAA / Stable' en los 36.500 millones de INR de NCDs de Embassy Office Parks REIT

BENGALURU, La India, May 18, 2020 /PRNewswire/ -- El 16 de mayo de 2020, CRISIL reafirmó la clasificación 'CRISIL AAA/Stable' en 36.500 millones de INR de obligaciones no convertibles (NCDs) de Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) ('Embassy REIT').

https://mma.prnewswire.com/media/959202/Embassy_Office_Parks... [https://mma.prnewswire.com/media/959202/Embassy_Office_Parks...]

Mike Holland, consejero delegado de Embassy REIT, explicó: "Embassy REIT es el primer y único REIT que cotiza en La India. Esta clasificación de crédito asignado en una evaluación de la fortaleza inherente de Embassy REIT, como nuestra baja clasificación LTV, ingresos estables, liquidez abundante y un registro de seguimiento de despliegue. Nuestra proposición de negocio central de distribuciones predecibles, de flujo de caja y trimestrales generadas por medio de las propiedades destacadas subyacentes y flujos de alquiler aseguran una base de ocupación para grandes compañías multinacionales ha conseguido esta reafirmación de categoría AAA/Stable de CRISIL".

En su clasificación de racionalidad, CRISIL declaró: "La clasificación sigue reflejando la cómoda media de préstamo para valor (LTV) de Embassy REIT - impulsada por los bajos niveles de deuda y su fuerte métrica de protección de deuda, apoyada por el tope del préstamo incremental - y unos ingresos estables de los activos subyacentes dados por los activos comerciales de alta calidad, elevados niveles de ocupación y diversificación geográfica. Estas fortalezas se ven en parte oscurecidas por la susceptibilidad de la volatibilidad del sector inmobiliario, lo que resulta en fluctuaciones en clasificaciones de renta y ocupación".

Declaraciones prospectivas

La clasificación no es una recomendación de compra, venta o mantenimiento de NCDs o de unidades o valores de Embassy REIT, y los inversores deberían tomar sus propias decisiones. La clasificación se basa en algunas suposiciones, y está pendiente de revisión o modificación por medio de la asignación de la agencia de clasificación de crédito en cualquier momento.

Este comunicado de prensa está preparado únicamente para fines de información general. Embassy Office Parks Management Services Private Limited ("el gerente"), en su capacidad de gerente de Embassy Office Parks REIT ("Embassy REIT"), y Embassy REIT no hacen ninguna representación o garantía, expresa o implícita, y no aceptan ninguna responsabilidad o equidad sobre la exactitud o integridad del contenido del presente documento. Cada destinatario será el único responsable de su propia evaluación del mercado y de la posición de mercado de Embassy REIT.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas basadas en las creencias mantenidas actualmente, opiniones y presunciones del gerente. Las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que pueden hacer que los resultados reales, la condición financiera, el rendimiento o los logros de Embassy REIT o los resultados de la industria difieran materialmente de los expresados o implícitos por tales declaraciones prospectivas. Dados estos riesgos, incertidumbres y otros factores, se advierte a los receptores de este comunicado de prensa que no se basen en estas declaraciones prospectivas. El gerente no asume ninguna responsabilidad para modificar o actualizar cualquier declaración prospectiva como reflejo de los eventos o desarrollos futuros del impacto de estos eventos que no se pueden verificar, como el COVID-19.

Acerca de Embassy REIT

Embassy Office Parks es el primer y único REIT que cotiza de La India. Embassy REIT comprende 26,2 millones de pies cuadrados (msf) de propiedades comerciales completadas y operativas en toda La India. Con aproximadamente 7,1 msf de desarrollo en el campus en la cartera, el total abarca 33,3 millones de pies cuadrados a través de siete parques de oficinas de grado A y cuatro edificios de oficinas en el centro de la ciudad en los mercados de oficinas con mejor rendimiento de la India de Bengaluru, Bombay, Pune y la National Capital Region (NCR). La cartera es el hogar de más de 160 ocupantes corporativos blue chip, y comprende 78 edificios con servicios estratégicos, incluyendo dos hoteles terminados, dos hoteles en construcción y un parque solar de 100 MW que suministra energía renovable a los inquilinos del parque.

Si desea más información contacte con:Ritwik BhattacharjeeResponsable de relaciones con los inversores E-mail: ir@embassyofficeparks.com[mailto:ir@embassyofficeparks.com]Teléfono: +91-80-3322-2222

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/959202/Embassy_Office_Parks... [https://mma.prnewswire.com/media/959202/Embassy_Office_Parks...]