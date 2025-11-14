‘Crisis de Identidad Vegetal’: el brócoli y la alcachofa europeos se convierten en estrellas de cine

(Información remitida por la empresa firmante)

Lorca, 14 de noviembre 2025.- Antes de proyectarse en más de 600 salas de todo el país, el original spot del proyecto ‘Una Europa más Saludable’, impulsada por +BRÓCOLI y Alcachofa de España, se ha pre-estrenado en Lorca, una de las zonas más representativas de la producción de estas hortalizas europeas. Las dos asociaciones han unido sus esfuerzos con la AOPn Fraises Framboises de France para llevar a Europa la calidad y los beneficios nutricionales de las frutas y verduras frescas y de proximidad, ‘made in Europe’

El campo lorquino ha vivido una auténtica ‘première’ de cine, en la que las grandes estrellas de la alfombra roja han sido el brócoli y la alcachofa europeos. ¿La razón? El pre-estreno del original spot titulado ‘Crisis de Identidad Vegetal’, que da voz a estos productos y los convierte en protagonistas de su propia historia… y de las comidas de muchísimas familias.



Esta divertida propuesta lleva a dos productos locales, como el brócoli y la alcachofa, a la consulta del psicólogo, donde ambos cuentan sus sentimientos en primera persona. Un recurso que sirve para reivindicar que no siempre las impresiones se corresponden con la verdadera naturaleza de los productos: el brócoli, por ejemplo, puede ser el perfecto protagonista de cualquier receta, y no un acompañamiento; y la alcachofa no es difícil de pelar ni de cocinar, todo lo contrario.



El spot ha podido verse por primera vez en los cines ACEC Almenara de Lorca, como homenaje a los productores de estas hortalizas, ya que la Región de Murcia (y en concreto el campo lorquino) es una de las grandes zonas de producción de brócoli y alcachofa en Europa. En el acto han estado presentes, además de los responsables de la iniciativa, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, el concejal Ángel Ramón Meca y el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera de la Región de Murcia, Juan Pedro Vera Martínez. Y, tras el pre-estreno, este spot de cine se proyectará en más de 600 salas de toda España y en diversos medios de comunicación.



Objetivo: 400 g diarios

En este proyecto co-financiado por la Unión Europea unen esfuerzos la Asociación para Promover el Consumo de Brócoli (+BRÓCOLI) y la Asociación para la Promoción del Consumo de Alcachofa (Alcachofa de España), junto con la AOPn Fraises Framboises de France. ¿El objetivo? Lograr que los europeos aumenten su consumo de estos alimentos con múltiples beneficios saludables, hasta los 400 g/día que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Justo ahora, cuando llega la temporada perfecta de estas hortalizas, queremos que el público vea que son mucho más de lo que parecen. Creemos que convertirlas en personajes con una voz propia, gracias a la magia del cine, que nos hace empatizar con todo lo que vemos en pantalla, es la mejor manera de transmitir ese mensaje", ha indicado en el pre-estreno la presidenta de +BRÓCOLI, Antonia Piernas.



Por su parte, el vicepresidente de Alcachofa de España, Pedro Herrera, ha destacado "el gran trabajo que hacen los dos sectores para llevar hasta la mesa de los consumidores unas verduras de calidad, sostenibles y sabrosas, avaladas por el Modelo de Producción Europeo, que es uno de los más exigentes del mundo. Y qué mejor que convertirlos, a ellos y a sus productos, en las estrellas que todos sabemos que son. Nosotros lo hemos hecho hoy con este pre-estreno, y cualquiera puede hacerlo preparando una receta de lujo en su casa con alcachofa y brócoli europeos".



Para más información, consulta la web: estoesunaeuropamassaludable.eu





