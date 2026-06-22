(Información remitida por la empresa firmante)

-Crisis24 inaugura un centro global de operaciones marítimas en Manila para potenciar sus servicios de inteligencia, consultoría y respuesta ante crisis

El nuevo centro de operaciones 24/7 consolida las décadas de experiencia marítima de Crisis24 en una de las naciones marítimas líderes del mundo.

ANNAPOLIS, Maryland y MANILA, Filipinas, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Crisis24, líder mundial con tecnología de IA en gestión integrada de riesgos, seguridad basada en inteligencia y operaciones médicas, protección personal, servicios médicos personalizados y consultoría de crisis, anunció hoy el lanzamiento de su nuevo Centro de Operaciones Marítimas (MOC) en Manila, Filipinas.

El nuevo MOC refuerza aún más la práctica marítima de Crisis24, que consolida la trayectoria de Drum Cussac y NYA International y goza de la confianza de los principales armadores, operadores, aseguradoras y bufetes de abogados para abordar riesgos como la piratería, los conflictos geopolíticos, las sanciones, los cambios regulatorios y las interferencias de AIS.

"La apertura de un nuevo Centro de Operaciones Marítimas global en Manila subraya la importancia del trabajo de nuestro equipo de Consultoría en Crisis y Seguridad en este campo. El equipo marítimo de Crisis24, que se activa con frecuencia para asuntos delicados y de alto riesgo, incluidos casos de piratería y secuestro, así como la extracción de tripulantes de zonas de conflicto activas, opera 24/7, con cobertura global en regiones como el Indo-Pacífico, Somalia, Nigeria y Haití", declaró Sid Kosaraju, presidente de Crisis24.

Capacidades marítimas integrales

El nuevo Centro de Operaciones Marítimas (MOC) alberga un equipo especializado que presta los servicios marítimos de Crisis24, entre los que se incluyen:

Monitoreo 24/7 de incidentes marítimos y movimientos de buques.

Coordinación de respuesta ante crisis e incidentes.

Alertas en tiempo real para clientes y buques en alta mar.

Seguimiento de buques y análisis de comportamiento mediante la plataforma MarTrack™ de Crisis24, que integra datos AIS, satelitales y ambientales para detectar anomalías, exposición a sanciones e interrupciones de AIS en tiempo real.

Monitoreo del cumplimiento de sanciones.

Evaluaciones de riesgo de rutas, puertos y tránsito, y pronósticos basados en inteligencia.

El Grupo de Respuesta Crisis24 CSC participó en más de 350 activaciones de crisis el año pasado, una cifra sin precedentes. Ante la necesidad inmediata de movilizarse, el equipo está listo para desplegarse en salas de juntas y zonas de conflicto con expertos a tiempo completo, competentes y con amplia experiencia. Además, el equipo marítimo sigue siendo el más activo y con mayor capacidad de respuesta del sector.

La actividad reciente incluye:

Trayectoria inigualable (histórica y actual) en asesoramiento sobre casos de piratería a nivel mundial. No solo ofrecemos servicios de asesoramiento en respuesta, sino que abarcamos todo el espectro de actividades necesarias para una resolución exitosa. Entre los casos marítimos recientes se incluyen Somalia, Haití, Venezuela, México, Yemen, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Guinea.

Brindamos apoyo a buques y tripulaciones afectados por ataques durante el reciente conflicto en Oriente Medio, y realizamos evaluaciones y operaciones de consultoría para brindar apoyo a las partes interesadas del sector marítimo en toda la región.

Llevamos a cabo extracciones complejas y de alto riesgo de marineros en el sur de Ucrania, y posteriormente brindamos apoyo en operaciones de reingreso y asistencia de larga duración.

Realizamos investigaciones delicadas para abordar situaciones legales y de cumplimiento complejas en los dominios marítimos de difícil acceso del mundo.

El nuevo MOC forma parte de la red global de centros de operaciones de Crisis24, y su ubicación en Filipinas proporciona acceso al talento y la experiencia de una de las naciones marítimas líderes en el mundo. Para obtener más información sobre los servicios de Crisis24, visite crisis24.com.

Acerca de Crisis24

Crisis24, proveedor global con inteligencia artificial de gestión de riesgos en viajes, comunicaciones masivas, gestión de eventos críticos, consultoría en seguridad de crisis, soluciones de protección personal y servicios médicos personalizados a nivel mundial, permite a organizaciones destacadas, marcas innovadoras y personas influyentes operar con confianza en un mundo incierto. Respaldados por tecnologías SaaS propias con IA, centros de operaciones globales avanzados, una amplia presencia internacional y el mayor equipo de analistas de inteligencia del sector privado del mundo, ofrecemos información localizada y perspectivas globales, junto con servicios médicos, de seguridad, de respuesta a crisis, de inteligencia integrada y de consultoría, como socio preferente para las empresas Fortune 500. Con una plataforma escalable e integrada única, Crisis24 cuenta con un perfil financiero sin igual que le permite invertir más en tecnología que sus competidores. Para obtener más información, visite crisis24.com o contacte hoy mismo con un experto de Crisis24.

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