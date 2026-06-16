Cristina Cubero, como nunca antes en "Con Nombre Propio" - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

Una conversación íntima con Núria Tomás sobre los retos de abrirse camino en un entorno tradicionalmente masculino y las lecciones que han marcado su vida

Barcelona, 16 de junio de 2026 – Enrique Tomás presenta un nuevo episodio de “Con Nombre Propio”, la plataforma impulsada por Núria Tomás que da voz a mujeres con historias de superación, talento y liderazgo. En esta tercera entrega, la invitada es Cristina Cubero, una de las periodistas deportivas más reconocidas de España y una figura clave en la evolución del periodismo deportivo.

A lo largo de la conversación, la conocida Dama del Deporte repasa una trayectoria profesional construida por el esfuerzo, perseverancia y pasión por el deporte, en un ámbito en el que durante décadas la presencia femenina ha sido minoritaria en los puestos de responsabilidad. Su experiencia ofrece una mirada inspiradora sobre los desafíos que muchas mujeres han afrontado para abrirse camino en sectores tradicionalmente liderados por hombres.

“Estudié Publicidad y creo que habría sido una buena publicista, pero mi primera experiencia en una agencia fue determinante. El primer día me dijeron que tenía que ir con falda corta y enseñar las piernas. Decidí no volver, y poco después me llamó Mundo Deportivo. Ahí empezó una trayectoria que me ha acompañado hasta hoy” – explica Cristina.

“Con Nombre Propio” nace con el propósito de reconocer el talento de mujeres que han construido una identidad profesional propia y que, a través de sus experiencias, pueden inspirar a nuevas generaciones. Más allá de sus logros profesionales, el proyecto busca descubrir las historias personales que hay detrás de cada nombre.

Durante el episodio, comparte recuerdos de sus inicios en el periodismo, su estrecha vinculación con el deporte desde la infancia y los momentos que marcaron su evolución hasta convertirse en una de las voces más influyentes de la información deportiva en España.

Cristina también muestra una faceta más personal donde reflexiona sobre la familia, el amor, el paso del tiempo y la importancia de mantener una actitud positiva ante la vida.

Con esta iniciativa, Enrique Tomás reafirma su compromiso con la visibilidad del talento femenino y con la creación de espacios de conversación que contribuyan a inspirar a las futuras generaciones. Un proyecto que trasciende lo gastronómico para participar activamente en una conversación social y cultural cada vez más relevante.

El tercer episodio de “Con Nombre Propio” ya está disponible en los canales oficiales del proyecto.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

Sobre Núria Tomás

Núria Tomás es consejera delegada de Enrique Tomás y una de las figuras clave en la evolución estratégica de la compañía en los últimos años. Formada en el entorno de la empresa familiar, ha crecido vinculada al mundo del jamón ibérico y al conocimiento del producto, incorporando una visión contemporánea de marca, comunicación y posicionamiento internacional.

Desde su rol directivo, Núria impulsa proyectos que amplían el alcance cultural y reputacional de la marca, conectando la tradición gastronómica con nuevas formas de comunicación y liderazgo. Su trabajo se centra en fortalecer la identidad de Enrique Tomás, potenciar su presencia global y desarrollar iniciativas que aporten valor más allá del producto.

Además de su papel en la compañía, Núria Tomás desarrolla su actividad como empresaria en otros proyectos vinculados al mundo de la comunicación, la estrategia de marca y el posicionamiento empresarial, acompañando a distintas compañías en la construcción de su identidad y narrativa.

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