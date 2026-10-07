Cristina Marrero Pérez analiza cuándo el conflicto de pareja puede cruzar la frontera del derecho penal - Cristina Marrero. Abogada

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de octubre de 2026.- Los procesos de separación y divorcio pueden generar escenarios de elevada tensión emocional en los que las diferencias personales, económicas o relacionadas con los hijos adquieren una especial complejidad. Aunque buena parte de estas controversias se resuelven dentro del ámbito del Derecho de Familia, determinadas conductas pueden superar el conflicto civil y adquirir relevancia penal. Cristina Marrero Pérez, abogada con más de 20 años de experiencia y trayectoria previa como jueza, aborda estos asuntos desde una perspectiva que integra Derecho de Familia y Derecho Penal.

La línea entre el conflicto familiar y una conducta penal

Una ruptura sentimental puede estar acompañada de discusiones, desacuerdos sobre las medidas familiares o dificultades para establecer una nueva relación entre las partes. Sin embargo, la existencia de un divorcio conflictivo no implica por sí misma la comisión de un delito. La valoración jurídica requiere analizar las circunstancias concretas y diferenciar los enfrentamientos propios de una ruptura de aquellas actuaciones que puedan tener trascendencia en el Derecho Penal.

Conductas relacionadas con amenazas, coacciones, acoso o diferentes formas de maltrato pueden provocar que un asunto inicialmente vinculado al Derecho de Familia termine desarrollándose también ante la jurisdicción penal. La respuesta jurídica dependerá de los hechos, las pruebas disponibles y las particularidades de cada procedimiento.

La experiencia de Cristina Marrero Pérez en ambas áreas permite abordar estas situaciones mediante una estrategia conjunta, especialmente cuando las decisiones adoptadas en un procedimiento pueden tener consecuencias sobre otro. El análisis integral cobra así especial importancia para determinar la naturaleza del conflicto y establecer la vía jurídica adecuada.

Derecho Penal y familia ante procedimientos conectados

La coexistencia de procedimientos familiares y penales exige prestar atención a las consecuencias que pueden derivarse de cada actuación. Una denuncia presentada durante un proceso de separación puede abrir un escenario diferente al inicialmente planteado, mientras que determinadas resoluciones judiciales pueden condicionar la evolución de las relaciones familiares.

Cristina Marrero Pérez centra su actividad profesional en el estudio individualizado de este tipo de asuntos, teniendo en cuenta tanto la dimensión penal como las cuestiones familiares relacionadas. Su trayectoria previa en la judicatura aporta además conocimiento sobre el funcionamiento de los procedimientos y sobre los elementos que intervienen en la valoración judicial de cada caso.

Esta perspectiva resulta especialmente relevante cuando existen acusaciones de acoso, maltrato, amenazas o coacciones en un proceso de ruptura, circunstancias que requieren distinguir jurídicamente entre una relación deteriorada y hechos susceptibles de investigación penal.

La creciente complejidad de los conflictos derivados de determinadas rupturas evidencia la importancia de analizar cada situación sin automatismos. La frontera entre una controversia familiar y una cuestión de Derecho Penal depende de hechos concretos y de su acreditación. La combinación de experiencia en ambas disciplinas permite a Cristina Marrero Pérez ofrecer asesoramiento jurídico especializado ante procedimientos en los que el divorcio y la posible responsabilidad penal terminan confluyendo.

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