Cristina Marrero Pérez explica los pasos a seguir ante una denuncia falsa o errónea - Cristina Marrero Pérez

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de junio.- Recibir una denuncia por un delito que no se ha cometido es una de las situaciones más complejas a las que puede enfrentarse una persona. Además de las posibles consecuencias legales, este tipo de circunstancias suele generar incertidumbre, preocupación y dudas sobre cómo actuar desde el primer momento. Aunque el ordenamiento jurídico reconoce la presunción de inocencia como un derecho fundamental, la forma en que se afrontan las primeras fases del procedimiento puede resultar determinante para la defensa.

Ante este tipo de situaciones, contar con el asesoramiento de una abogada penalista en Barcelona permite comprender el alcance del procedimiento y adoptar las decisiones adecuadas desde el inicio. Cristina Marrero Pérez, abogada y exjueza con más de veinte años de experiencia en derecho penal, familiar y del consumidor, destaca la importancia de actuar con criterio jurídico y evitar decisiones impulsivas que puedan perjudicar la estrategia de defensa.

Qué hacer tras recibir una denuncia



Cuando una persona tiene conocimiento de que ha sido denunciada, es habitual que surjan reacciones motivadas por la preocupación o el deseo de aclarar inmediatamente los hechos. Sin embargo, los especialistas recomiendan analizar la situación con calma y conocer primero el contenido de la denuncia antes de realizar manifestaciones o actuaciones que puedan tener consecuencias posteriores.

La recopilación de documentación, mensajes, comunicaciones o cualquier otro elemento que permita acreditar los hechos constituye una de las primeras medidas que suelen valorarse en este tipo de procedimientos. Del mismo modo, resulta fundamental conocer los plazos procesales y las actuaciones previstas durante la investigación.

La intervención temprana de un profesional especializado permite estudiar la situación desde una perspectiva jurídica, identificar posibles pruebas y preparar una estrategia adecuada para cada caso concreto. Esta planificación adquiere especial relevancia en procedimientos penales donde pueden coexistir conflictos familiares, económicos o personales.

La importancia de una visión integral del conflicto

No todos los procedimientos penales se desarrollan de forma aislada. En muchas ocasiones, una denuncia aparece vinculada a procesos de divorcio, disputas por la custodia de menores, conflictos patrimoniales o situaciones relacionadas con la convivencia familiar. Estas circunstancias exigen un análisis más amplio que tenga en cuenta todas las implicaciones legales existentes.

La trayectoria de Cristina Marrero Pérez combina la experiencia adquirida como abogada con el conocimiento obtenido durante su etapa como jueza, una perspectiva que permite comprender el funcionamiento de los procedimientos desde distintos ángulos. Esta visión resulta especialmente útil en asuntos donde convergen varias áreas del derecho y donde una decisión puede tener efectos sobre diferentes aspectos de la vida de una persona.

La posibilidad de recibir una denuncia por un delito no cometido genera una preocupación comprensible. No obstante, actuar con rapidez, conocer los derechos existentes y disponer del acompañamiento adecuado son factores que contribuyen a afrontar el procedimiento con mayores garantías. En este ámbito, la labor de una abogada penalista en Barcelona especializada en casos complejos puede desempeñar un papel clave para ordenar la situación y construir una defensa sólida desde las primeras fases del proceso.

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