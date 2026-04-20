CRM Marca Blanca con VeriFactu; la nueva oportunidad para revendedores, consultoras y empresas de IT - CRM Marca Blanca

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de abril de 2026.-

El mercado del software empresarial vive uno de sus momentos de mayor crecimiento. Cada vez más empresas necesitan digitalizar su gestión comercial, controlar mejor sus ventas, automatizar tareas y adaptarse a las nuevas obligaciones legales en materia de facturación y trazabilidad.

En este contexto, el software de marca blanca se ha convertido en una de las oportunidades más rentables para agencias, consultoras, distribuidores informáticos, desarrolladores, proveedores de hosting y empresas tecnológicas que quieren vender soluciones bajo su propia identidad sin tener que invertir años en desarrollar una plataforma propia.

El modelo white label permite lanzar un software ya desarrollado, probado y funcional con el nombre, dominio, logotipo y precios del distribuidor. De esta forma, cualquier empresa puede ofrecer su propio CRM como si fuera suyo, generar ingresos recurrentes y fidelizar clientes sin asumir los elevados costes de programación, mantenimiento y soporte técnico que implica crear un software desde cero.

Una de las plataformas que más está creciendo en España en este segmento es CRM Marca Blanca, una solución creada específicamente para distribuidores, agencias y partners que desean vender un CRM con su propia marca, dominio y condiciones comerciales.

La propuesta de valor es clara: en lugar de invertir decenas de miles de euros y meses de desarrollo en crear un software desde cero, el distribuidor puede disponer en pocos días de un CRM completo listo para vender, personalizable y adaptado a la normativa española.

Según la propia plataforma, el sistema está diseñado para que agencias, consultoras, empresas de hosting, distribuidores de software, asesorías y profesionales tecnológicos puedan lanzar su propio CRM bajo marca blanca y comenzar a generar ingresos recurrentes rápidamente.

Uno de los principales retos de los distribuidores tecnológicos es la falta de diferenciación. Muchos ofrecen servicios similares como hosting, webs o mantenimiento, pero pocos cuentan con un software propio que les permita fidelizar clientes y generar ingresos recurrentes.

Disponer de un CRM de marca blanca aporta una ventaja competitiva clara, ya que permite ofrecer un servicio más completo, aumentar el valor por cliente y establecer relaciones a largo plazo basadas en una herramienta de uso diario.

Este modelo SaaS se ha consolidado por su capacidad de generar cuotas periódicas, frente a los proyectos tradicionales de pago único.

Además, el cambio normativo en España y la exigencia de adaptación a VeriFactu están impulsando la demanda de soluciones ya preparadas para su cumplimiento.

CRM Marca Blanca integra facturación, gestión de clientes, documentos y control operativo en un único panel, facilitando a los distribuidores ofrecer una solución completa, personalizable y adaptada al mercado actual.

Uno de los grandes atractivos del modelo es que el distribuidor puede personalizar completamente la plataforma con su identidad visual. Esto incluye dominio propio, logotipo, colores, nombre comercial e incluso estructura de precios.

De cara al cliente final, el software aparece como una herramienta desarrollada y gestionada por el distribuidor, reforzando así la imagen de marca y la confianza.

La marca blanca también permite entrar en nuevos sectores sin necesidad de desarrollar funcionalidades complejas desde cero. Por ejemplo, además del CRM tradicional, la plataforma dispone de variantes orientadas a TPV, ERP y registro horario, lo que amplía las posibilidades de venta para distribuidores que trabajan con comercios, restaurantes, almacenes, empresas industriales o negocios con control horario de empleados.

Entre los perfiles que más pueden beneficiarse de este tipo de solución se encuentran:

Empresas de hosting que quieren ampliar servicios y aumentar recurrencia.

Agencias de marketing que desean complementar sus servicios con un CRM propio.

Consultoras informáticas que buscan una solución lista para vender.

Asesorías y despachos que quieren ofrecer un sistema adaptado a VeriFactu.

Desarrolladores que prefieren centrarse en ventas y soporte en lugar de crear software desde cero.

Proveedores de software sectorial que desean añadir CRM a su catálogo.

Distribuidores de telecomunicaciones y tecnología que necesitan una herramienta propia para fidelizar clientes.

El crecimiento del mercado CRM refuerza esta oportunidad, ya que mejora la gestión de datos, la productividad comercial y la automatización de procesos, además de favorecer la retención de clientes.

CRM Marca Blanca está orientado al mercado español, con soporte local, adaptación normativa y cumplimiento de VeriFactu.

La plataforma ofrece distintos planes para autónomos, pymes y empresas, con versiones específicas para TPV, ERP y control horario, incluyendo funciones clave como clientes, facturación, informes y gestión documental.

Esto permite a cada distribuidor crear paquetes adaptados a distintos perfiles de cliente, desde soluciones básicas hasta sistemas más avanzados.

Además, el modelo SaaS favorece que el distribuidor mantenga una relación continua con sus clientes. A medida que el cliente crece, necesita más usuarios, más almacenamiento, nuevos módulos o integraciones adicionales. Esto se traduce en oportunidades constantes de ampliación y venta cruzada.

Otro de los puntos fuertes es la rapidez de implantación. Crear un CRM propio desde cero puede suponer entre seis meses y dos años de desarrollo, además de un coste elevado en diseño, programación, servidores, pruebas, soporte y mantenimiento.

Con una solución de marca blanca, el distribuidor puede comenzar a vender prácticamente de inmediato, utilizando una plataforma ya validada, con soporte técnico y actualizaciones continuas.

También desaparecen muchos de los riesgos habituales asociados al desarrollo de software. No es necesario contratar programadores, mantener un equipo técnico interno ni asumir el coste de resolver incidencias complejas. El distribuidor puede centrarse en lo que realmente genera negocio: captar clientes, vender y fidelizar.

En un contexto de mayor regulación en facturación, contar con soluciones adaptadas a VeriFactu y a la Ley Antifraude se ha vuelto clave.

La Ley 11/2021 y el Real Decreto 1007/2023 exigen sistemas con integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, lo que impulsa la demanda de software ya preparado para su cumplimiento.

Los expertos en SaaS de marca blanca destacan la importancia de elegir proveedores sólidos, con buen soporte, escalabilidad y facilidad de personalización.

En este escenario, CRM Marca Blanca se posiciona como una solución orientada al mercado español que permite a las empresas lanzar su propio software de forma rápida y sin grandes inversiones.

La combinación de CRM, facturación, VeriFactu, soporte en español y posibilidad de personalización convierte esta plataforma en una opción interesante para cualquier empresa que quiera crear una nueva línea de negocio basada en ingresos recurrentes.

Mientras muchas empresas siguen compitiendo únicamente por precio en servicios tradicionales, disponer de un CRM propio bajo marca blanca puede marcar la diferencia entre ser un proveedor más o convertirse en una empresa tecnológica con producto propio.

Más información sobre la plataforma y el programa para distribuidores disponible en CRM Marca Blanca y en CRM Marca Blanca.

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