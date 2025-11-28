Crowmie acelera su expansión en Europa ampliando su infraestructura de almacenamiento en Alemania

Los fundadores de Crowmie. Joshua, Fernando y Pablo. - Crowmie

Valencia, 28 de noviembre de 2025.-

La compañía refuerza su apuesta por el almacenamiento energético con la ampliación de Stukenbrock, su primer proyecto BESS en Alemania, en línea con el crecimiento de esta tecnología en Europa

Crowmie ha aprobado la ampliación de su primer proyecto de almacenamiento energético con baterías en Alemania, dentro de su estrategia de crecimiento en infraestructura energética y servicios de flexibilidad para el sistema eléctrico. El activo incrementará su capacidad en un nuevo emplazamiento con tramitación avanzada y arranque operativo previsto para el primer trimestre de 2026.



Alemania como epicentro del almacenamiento

Alemania se ha consolidado como uno de los mercados de referencia para el almacenamiento en Europa: la capacidad BESS está creciendo de forma significativa, apoyada por la expansión renovable, las señales de precio en los servicios de balance y las reformas del Electricity Market Design. Las baterías son ya un elemento central en las estrategias de flexibilidad y seguridad de suministro del país.



La decisión de ampliar el proyecto Stukenbrock responde al papel creciente del almacenamiento en la transición energética. La compañía ha seleccionado una nueva localización en Alemania con permisos y condiciones de conexión avanzados, con el objetivo de optimizar costes, tiempos y estabilidad operativa.



La planificación actual prevé que el sistema entre en operación en el primer trimestre de 2026, una vez completadas las fases de ejecución técnica y conexión a red. A partir de ese momento se espera que el activo comience a prestar servicios al sistema eléctrico alemán y a participar de forma activa en los mercados de flexibilidad.



Un sistema BESS para la nueva flexibilidad

El activo está concebido como un sistema BESS (Battery Energy Storage System) conectado a la red, preparado para participar en los principales mercados de energía y servicios de balance. Su función principal será contribuir a la gestión de la flexibilidad, apoyando la integración de renovables y la estabilidad del sistema.



El diseño se apoya en baterías refrigeradas por líquido, contratos de ingeniería, construcción y operación específicos (EPC/O&M) y acuerdos legales que cubren desde el arrendamiento del terreno hasta el punto de conexión.



Con la nueva escala, Crowmie estima una TIR del 17,07%, payback de 4,9 años y una rentabilidad total del 195% en 20 años para el proyecto, frente al 15,23%, 6 años y 181% previstos en el proyecto original. Se trata de estimaciones internas, no garantizadas, sujetas a la evolución de precios de mercado, regulación y disponibilidad técnica del sistema.



Esta ampliación, según Crowmie, permite reducir aproximadamente un 30% el coste por MW instalado respecto a la configuración inicial.



"La ampliación de Stukenbrock no es solo una decisión financiera, sino una forma de adaptar el proyecto a un entorno regulatorio cambiante y, al mismo tiempo, reforzar su solidez técnica y económica en el largo plazo", señala Fernando Dávila, CEO de Crowmie.



Sobre Crowmie

Fundada en 2022, Crowmie es una fintech especializada en infraestructura energética, centrada en proyectos de inversión en almacenamiento con baterías y energía renovable. Analiza, estructura y supervisa activos energéticos junto a socios industriales y legales especializados, con el objetivo de acercar la inversión en energía a una comunidad creciente de inversores de cualquier tamaño.







Contacto

Nombre contacto: Pablo Valverde

Descripción contacto: Crowmie/CMO

Teléfono de contacto: 653156297



