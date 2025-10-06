(Información remitida por la empresa firmante)

- Bus World 2025: CRRC EV presenta dos autobuses totalmente eléctricos y un sistema de transporte urbano digital inteligente y de bajas emisiones de carbono para redefinir la movilidad urbana más inteligente

BRUSELAS, 6 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- CRRC Electric Vehicle Co., Ltd . (CRRC EV), filial de CRRC Corporation Ltd. , presentó dos innovadores autobuses totalmente eléctricos en el Congreso Busworld Europe 2025 (Busworld 2025), inaugurado el 4 de octubre en Bruselas, Bélgica.

En la feria, CRRC EV también presentó su Solución CRRC para el Sistema de Transporte Urbano Digital e Inteligente de Bajas Emisiones de Carbono (la "solución"), consolidando así su liderazgo en sistemas de vehículos comerciales de nueva energía, tecnologías de energía limpia (eólica, solar y de almacenamiento) y capacidades para toda la cadena industrial.

Diseñado para viajes de alta gama, el autocar premium totalmente eléctrico EU12C combina una arquitectura de 800 V con 480 kW de potencia máxima y 5.100 N•m de par para superar pendientes superiores al 30%. Su elegante carrocería de baja resistencia aerodinámica y su avanzado sistema de propulsión ofrecen una autonomía de hasta 550 km con una sola carga, además de ser compatible con la carga ultrarrápida para minimizar el tiempo de inactividad.

El autobús de transporte público ED12 totalmente eléctrico de dos pisos tiene capacidad para 126 pasajeros y ofrece hasta 560 km de autonomía urbana por carga en condiciones de funcionamiento ESORT. Cuenta con una carrocería ligera de aleación de aluminio serie 6000, procedente de ferrocarriles de alta velocidad, que promete una vida útil de 20 años. El autobús también está equipado con una arquitectura de seguridad de batería de 10 capas.

El sistema de CRRC EV consta de cuatro niveles para una solución de tránsito integral:

Su Smart Cloud Brain (TOCC) es una plataforma centralizada que fusiona big data, IA e IoT para ofrecer detección, transmisión, análisis y aplicaciones de extremo a extremo, lo que mejora la gestión precisa y la toma de decisiones en tiempo real para el transporte urbano.

es una plataforma centralizada que fusiona big data, IA e IoT para ofrecer detección, transmisión, análisis y aplicaciones de extremo a extremo, lo que mejora la gestión precisa y la toma de decisiones en tiempo real para el transporte urbano. La Movilidad como Servicio (MaaS) Urbana prioriza el transporte público con programación basada en IA, servicios de transporte bajo demanda y mantenimiento inteligente. Su red de dos niveles utiliza el metro, el tren inteligente y los autobuses como columna vertebral, con ramales y microbuses para los enlaces de última milla. En Zhuzhou, el programa piloto "Yunshang Bus" opera cinco vehículos CRRC H05 bajo demanda; sus ingresos mensuales son más de diez veces superiores a los de los servicios de autobús de ruta fija.

prioriza el transporte público con programación basada en IA, servicios de transporte bajo demanda y mantenimiento inteligente. Su red de dos niveles utiliza el metro, el tren inteligente y los autobuses como columna vertebral, con ramales y microbuses para los enlaces de última milla. En Zhuzhou, el programa piloto "Yunshang Bus" opera cinco vehículos CRRC H05 bajo demanda; sus ingresos mensuales son más de diez veces superiores a los de los servicios de autobús de ruta fija. La Logística Inteligente integra el transporte público con la logística para reducir drásticamente los costes de entrega de última milla en un 50% y mejorar la eficiencia en un 40%.

integra el transporte público con la logística para reducir drásticamente los costes de entrega de última milla en un 50% y mejorar la eficiencia en un 40%. A través de actualizaciones graduales basadas en escenarios, la Infraestructura Verde implementa la integración de vehículos, carreteras y nubes con percepción de nivel SL3 en intersecciones urbanas clave, lo que respalda la conducción autónoma, el control de tráfico inteligente y los servicios en red.

CRRC aprovecha la experiencia de toda la cadena industrial en nuevos componentes energéticos y soluciones de energía limpia para construir una movilidad sostenible. El sector de vehículos eólicos, solares, de hidrógeno y de CRRC genera anualmente 32.500 millones de kilovatios-hora de electricidad limpia y reduce 40 millones de toneladas de CO2. La empresa se compromete a innovar e integrar un transporte urbano más ecológico e inteligente en todo el mundo.

