Crucero de baile en Semana Santa 2027: una semana a bordo del Costa Smeralda - El Crucero de Baile

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de noviembre.- Del 21 al 28 de marzo de 2027, El Crucero del Baile celebra su edición de primavera coincidiendo con Semana Santa. El buque es el Costa Smeralda, de Costa Cruceros, y tanto la salida como el regreso se hacen desde Tenerife. Durante ocho días, el programa combina clases de baile, espectáculos, fiestas, excursiones y tiempo libre, con escalas en Agadir, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria y Fuerteventura.

No es un crucero al uso con un baile suelto al final del día. Es un congreso de salsa, bachata y kizomba en alta mar, con profesores del circuito internacional y actividades para quien acaba de empezar y para quien ya compite o enseña.

Qué es El Crucero del Baile

El Crucero del Baile es un evento de baile latino a bordo de un barco de Costa Cruceros. Según su web oficial, organiza dos ediciones al año: una en Semana Santa y otra en noviembre. La marca pertenece a Ocio Aventura y Viajes, S.L.U., agencia mayorista-minorista, y mantiene galerías de ediciones anteriores desde 2017.

La diferencia con un crucero convencional está en el programa: hay clases de baile todos los días y de todos los niveles, fiestas temáticas —entre ellas la noche de blanco y la tradicional fiesta de disfraces— y excursiones en tierra. Quien reserva a través de la organización puede contratar el paquete completo (crucero y acceso al congreso) o, si ya tiene el camarote con Costa, sumar el Full Pass del evento. En la modalidad Crucero + Full Pass, la organización indica que el paquete incluye el camarote con pensión completa; las bebidas y otras actividades de la naviera van aparte.

No hace falta experiencia previa: así lo recogen las preguntas frecuentes. Tampoco es un problema viajar solo. Si no hay compañero o compañera de camarote, la organización asigna a otra persona del mismo sexo y de edad similar.

La edición de Semana Santa 2027

La edición de primavera se presenta como un curso y un evento de baile en crucero, con embarque en Tenerife el 21 de marzo y llegada de vuelta el 28. El Costa Smeralda es también el barco de la edición de otoño, del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2027.

Itinerario: Tenerife, Agadir y las islas

El recorrido dura ocho días: un día completo en Tenerife, una jornada de navegación, una escala en Marruecos y tres islas canarias.

21 de marzo, Tenerife: embarque de 11:00 a 18:00. El barco hace noche en puerto.

22 de marzo, Tenerife: jornada completa y salida a las 22:00.

23 de marzo: navegación, el día más claro para completar talleres.

24 de marzo, Agadir: 08:00 a 17:30. El pasaporte es obligatorio.

25 de marzo, Lanzarote: 08:00 a 18:00.

26 de marzo, Las Palmas: 05:00 a 22:00, la escala más larga.

27 de marzo, Fuerteventura: 08:00 a 18:00.

28 de marzo, Tenerife: llegada a las 08:00.

Para llegar al puerto hay opciones desde Tenerife Norte (unos 15-25 minutos) y desde Tenerife Sur (unos 40-55 minutos). También se comercializa un paquete de vuelo y traslados desde Madrid por 445 euros por persona, con maleta facturada, equipaje de mano, transfers y un seguro de asistencia médica. Si hay un problema con el vuelo, la organización busca una alternativa.

Qué incluye y cuál es el precio

Los camarotes son interior, exterior y exterior con balcón, de ocupación doble a cuádruple. Todos incluyen baño completo con ducha, televisión, teléfono, minibar, armarios, secador y enchufe europeo. Los precios por persona, sin tasas, arrancan en 799 euros el interior en doble, 999 euros el exterior en doble y 1.099 euros el balcón en doble. La ocupación individual queda en 1.119, 1.529 y 1.709 euros, respectivamente. A esas tarifas hay que sumar 284 euros por persona en tasas de embarque y propinas. Hay categoría superior, un poco más cara, en camarotes mejor ubicados pero del mismo tamaño. Como extras opcionales, el paquete de bebidas My Drinks cuesta 249 euros por persona (a partir de 18 años; pensado para todo el camarote) y el seguro de viaje, 49 euros, con asistencia médica, equipaje y anulación hasta 5.000 euros. En triples y cuádruples, los niños de hasta 17 años en tercera o cuarta cama abonan el 50% del total más las tasas; esas plazas son limitadas.

Clases, profesores y fiestas a bordo

El cartel de Semana Santa reúne salsa, bachata, kizomba y folclore cubano: Berra y Reyes (bachata sensual), Yaiza Melero (bachata y salsa), Eivynd y Daniel (folclore cubano), Radu Manole (salsa y bachata), Gigi Bellomo – Full Project (salsa y rumba), Evelyn La Negra (profesora de bachata y DJ), Ouzin (kizomba y bachata), Chiky Cuba (bachata y salsa) y Nicole y Gabriele (bachata). En el equipo hay campeones mundiales de bachata y de La Negra, y una pareja que quedó cuarta en la final del Mundial de Pasos Libres 2025.

La propuesta es convivir una semana con ese equipo: en clase, en los sociales y en las fiestas. El barco organiza la noche de gala y la noche de blanco; El Crucero del Baile suma la noche de disfraces. En total, hay tres noches temáticas.

Excursiones en tierra

Además del programa a bordo, se pueden reservar excursiones con guía. Los horarios pueden variar y las comidas solo van incluidas cuando se indica. En Tenerife hay salida a Las Cañadas del Teide (79 €) o al norte, con La Orotava y el Puerto de la Cruz (65 €). En Agadir, la visita va de la Kasbah al folclore (69 €). En Lanzarote se recorren Timanfaya, La Geria y la huella de César Manrique (69 €). En Gran Canaria se elige entre Vegueta y Las Palmas o el sur, con Maspalomas y Puerto de Mogán (59 € en ambas). En Fuerteventura, la ruta pasa por Ajuy, sus cuevas y Betancuria (65 €). Hay tarifa infantil de 3 a 13 años; los menores de 3 no pagan.

Para quién es este crucero de baile

No está pensado solo para profesionales ni solo para quien viaja en pareja. Encaja con quien quiere un curso de baile en vacaciones, con quien ya va a congresos y con quien viaja solo. También se puede ir con niños, aunque esas plazas son limitadas. Lo imprescindible para Agadir es el pasaporte.

Por qué elegirlo

En una sola semana de Semana Santa se juntan un congreso de baile, un crucero por Canarias y una visita a Agadir. El cartel permite pasar ocho jornadas con los profesores, no solo ver un show. Y hay margen para elegir camarote, ir solo o sumar el vuelo desde Madrid. Las galerías de la web oficial recogen ediciones desde 2017. Quien duda entre marzo y noviembre tiene la edición de otoño en el mismo Costa Smeralda.

Preguntas frecuentes

¿Hace falta saber bailar para apuntarse al crucero de baile de Semana Santa 2027?

No. Hay clases de todos los niveles, también para quien empieza.

¿Se puede viajar solo?

Sí. Si no hay compañero o compañera de camarote, la organización asigna a una persona del mismo sexo y de edad similar.

¿Qué documentación hace falta?

Para Agadir es obligatorio el pasaporte. Conviene llevarlo en vigor y la tarjeta de embarque que llega por email.

¿Cuál es el precio de salida?

El camarote interior en ocupación doble está publicado a 799 euros por persona, más 284 euros de tasas de embarque y propinas.

¿Las excursiones y las bebidas van incluidas?

No. Las excursiones se reservan aparte. El paquete de bebidas My Drinks es opcional y cuesta 249 euros por persona.

¿Hay otra fecha en 2027 si Semana Santa no encaja?

Sí. La edición de otoño está anunciada del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2027, también a bordo del Costa Smeralda.

Cómo reservar

Las plazas de la edición de Semana Santa se reservan en la página oficial de la edición de primavera de El Crucero del Baile. Para dudas o para terminar la reserva, el contacto publicado es el teléfono y el correo reservas@elcrucerodelbaile.com.

Ocho días, un barco, Canarias, Agadir y un cartel de salsa, bachata y kizomba: si la idea es bailar en Semana Santa, esta es la edición en la que hay que mirar el calendario y el camarote con tiempo.

Contacto

Emisor: EL CRUCERO DEL BAILE

Contacto: EL CRUCERO DEL BAILE

Número de contacto: +34 643807286