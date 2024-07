Cruceros Islas Griegas propone un viaje por Santorini y Mykonos para descubrir su belleza

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía de cruceros ofrece un viaje por las islas griegas, un destino de ensueño para todo tipo de vacaciones

España, 18 de julio de 2024.- El mar Mediterráneo es una de las regiones con mayor riqueza histórica, cultural y patrimonial del mundo. A lo largo de su extensión, sus aguas bañan multitud de países con lenguas e identidades culturales radicalmente distintas. De hecho, en torno a este mar se han desarrollado las civilizaciones más antiguas y relevantes de Occidente, como las mesopotámicas (sumerios, acadios, asirios y persas), la egipcia, la griega, la romana y la otomana.



Esta mezcla de civilizaciones y culturas distintas ha aportado a las distintas regiones bañadas por el Mediterráneo una riqueza cultural de un valor incalculable, tanto si se habla de tradiciones, como de patrimonio artístico. "De hecho, poco tienen que ver las construcciones y la arquitectura que vemos en Estambul con la que encontramos en Grecia y sus islas, así como en Italia, Francia, Egipto o España".



Cada región, con sus vaivenes históricos, políticos y bélicos y con las distintas culturas que las han habitado a lo largo de los siglos, ha configurado una manera única de vivir y de ver el mundo. Es decir, que en la mayoría de territorios se pueden encontrar muestras de patrimonio histórico y artístico procedentes de distintas civilizaciones.



Gracias a ello, son muchas las personas que quieren ser testigos de esas culturas y sienten el deseo y la necesidad de viajar para conocer los lugares más icónicos de esta región de gran riqueza artística, cultural y patrimonial. Y una de las regiones que mayor interés despierta se encuentra en el Mediterráneo Oriental: las islas griegas. Entre ellas, en el plano turístico, destacan las de Mykonos y Santorini. Por ello, a continuación se muestran por qué son destinos tan atractivos para los cruceristas y todo tipo de viajeros.



La belleza de las islas griegas

Algunas de las islas situadas en el mar Egeo y otras en el Mar Jónico, son conocidas por sus paisajes espectaculares costeros, sus playas de aguas de color azul intenso y sus pintorescas ciudades de casas con fachadas encaladas blancas y cúpulas azules. Por ello, la mejor manera de conocerlas es mediante los mejores cruceros, y el sitio ideal para encontrarlos es en Cruceros Islas Griegas.



Estas islas atraen cada año a miles de visitantes que se ven atraídos por su belleza hipnótica. Entre ellas, Santorini y Mykonos, tal vez son las que más destacan por reunir en su territorio las características ideales que todos esperan encontrar en las islas griegas, además de la rica oferta cultural, gastronómica y festiva que ofrecen.



Santorini, la isla griega más famosa

Santorini es, junto a Mykonos, la isla griega más icónica. Es especialmente conocida por las impresionantes vistas que ofrece de la caldera volcánica y de las nuevas islas que ha ido generando, llamadas Palia Kameni y Nea Kameni. Esta gran caldera, que duerme bajo el mar, es el resultado de una erupción de supervolcán que hundió en las aguas la mitad de Thera (antiguo nombre de Santorini) en torno al 1600 a.C. Por supuesto, visitarla en barca es uno de los principales atractivos turísticos y una de las actividades que puedes disfrutar.



Fira y Oia, sus ciudades principales

Sus principales ciudades son Fira, la capital de la isla y Oia, una de sus principales joyas. Ambas ciudades están situadas al borde de los escarpados acantilados que se formaron como resultado de la erupción del supervolcán de Santorini. Ambas ofrecen unas vistas panorámicas espectaculares del mar Egeo y de la propia caldera volcánica sumergida y de las islas que emergen de la misma. De hecho, las puestas de sol que se pueden admirar desde allí se consideran como algunas de las más hermosas del mundo. Si quieres conocer las rutas principales por esta y por las islas menos turísticas, no hay que dudar en leer este artículo de Aventureros.top.



Uno de los mayores atractivos de Santorini es su característica arquitectura. Las casas encaladas con cúpulas azules, así como ventanas, puertas y barandillas azules, verdes, o rojas, las calles estrechas, retorcidas y empedradas, y las numerosas iglesias, también de fachadas encaladas crean paisajes idílicos de gran belleza que parecen salidos de una postal. Pero de Santorini no sólo se puede destacar su belleza natural, sino su historia, su peculiar patrimonio y su rica gastronomía también son uno de los principales motivos por los que miles de turistas visitan cada año esta isla.



La belleza de las ruinas de la antigua Thera

De hecho, al visitar la isla, puedes explorar las ruinas de Akrotiri, una antigua ciudad minoica que fue enterrada por una erupción volcánica al sur de la isla, similar a lo que sucedió en Pompeya, en Italia. Del mismo modo, también se encuentran las ruinas de la antigua ciudad de Thera, en la cima de una montaña ubicada al este de su territorio. Esto hace que sea un destino muy interesante para aquellas personas que tienen inquietudes históricas y culturales.



Mykonos, otra de las joyas del Egeo

Mykonos es una isla que, generalmente, es conocida por su animada vida nocturna y la belleza de sus playas de arena dorada. Sin duda alguna, es el destino ideal para aquellas personas que buscan relajarse durante el día y pasárselo en grande por la noche. La capital de la isla también recibe el nombre de Mykonos, pero localmente se conoce como "Chora". Su urbanismo es un laberinto de calles estrechas con tiendas, bares y restaurantes que ofrecen una experiencia cosmopolita, razón por la que suele encantar a los turistas de todo el mundo.



La típica arquitectura de Mykonos

La arquitectura de Mykonos es muy similar a la de Santorini, con sus edificios encalados y sus detalles en azul y verde, pero con la diferencia de que las vistas que ofrece no son tan espectaculares como las que se pueden observar desde los acantilados en los que se alzan Fira y Oia.



Los molinos de viento y sus iglesias ortodoxas

Sin embargo, los molinos de viento de Mykonos, que se alzan espectaculares junto a la costa, se han convertido en un símbolo icónico de la isla y un lugar de interés turístico muy importante. De hecho, muchas personas acuden a la zona para contemplar las vistas e incluso para presenciar una de las puestas de sol más bellas del Mediterráneo. Otro de los principales atractivos de Mykonos es la peculiar iglesia ortodoxa de Panagia Paraportiani, que se caracteriza por las paredes encaladas de su fachada exterior.



Ahora bien, para finalizar, se puede decir que, además de Santorini y Mykonos, existen otras islas griegas que, pese a que no reúnen todos los aspectos idílicos que se espera como turísticas, ofrecen la oportunidad de ver un punto de vista diferente de esta región, un entorno más calmado, libre de turistas y más tradicional. "Entre ellas, se pueden destacar las de Corfú, Paros, Naxos, Rodas o Ikaria, aunque hay muchas otras que, sin duda, te van a impresionar si viajas en un crucero por las islas griegas".







Contacto

Nombre contacto: SoloCruceros

Descripción contacto: SoloCruceros.com

Teléfono de contacto: 911 93 56 95