Los cruceros de Norwegian Cruise Line hacen de Europa el mejor destino para todas las edades

Norwegian Encore - Norwegian Cruise Line

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de junio

El nuevo estudio sobre las tendencias de los viajes encargado por NCL revela que los viajeros españoles están optando por vacaciones multigeneracionales para disfrutar de momentos de calidad (68 %) y experiencias compartidas (37 %). Los itinerarios europeos de NCL están diseñados para que viajar con personas de diferentes generaciones resulte más fácil, flexible y satisfactorio

Los viajes multigeneracionales se están convirtiendo rápidamente en una de las formas más habituales en que las familias pasan sus vacaciones hoy en día, y Europa está demostrando cada vez más ser un destino ideal para viajeros de todas las generaciones. Norwegian Cruise Line (NCL) y sus cruceros de verano por Europa ofrecen a abuelos, padres e hijos una variedad de experiencias que permiten a las familias pasar tiempo juntas de diferentes maneras, al tiempo que facilitan viajar entre múltiples destinos en un mismo viaje.



Una encuesta de YouGov encargada por NCL revela que el 78 % de los españoles ya ha realizado un viaje multigeneracional y que el 53 % prevé hacerlo en los próximos dos años. Entre las principales motivaciones destacan pasar tiempo de calidad con sus seres queridos (68 %) y crear experiencias compartidas (37 %).



Lo que las familias buscan en unas vacaciones multigeneracionales

Para las familias españolas, unas vacaciones ideales deben ofrecer flexibilidad, comodidad y una buena relación calidad-precio. El 80 % considera esencial la flexibilidad, mientras que el 43 % valora poder combinar momentos compartidos con tiempo para disfrutar del viaje de forma individual.



Además, el 75 % considera importante que la organización sea sencilla y el 89 % prioriza la relación calidad-precio. Sin embargo, las diferencias de presupuesto entre familiares (33 %) y encontrar actividades adecuadas para todas las edades (30 %) siguen siendo algunos de los principales retos.



Los cruceros se adaptan a la forma en que las familias quieren viajar hoy en día

Los cruceros responden a estas necesidades al reunir alojamiento, transporte, gastronomía y entretenimiento en una única experiencia. Para los españoles, destacan especialmente los alojamientos aptos para grupos (79 %), los espacios tranquilos (84 %) y la oferta de actividades para todas las edades (75 %).



A bordo de los barcos de NCL, cada generación puede disfrutar de las vacaciones a su manera gracias a una amplia oferta gastronómica, entretenimiento de primer nivel y espacios pensados tanto para compartir como para desconectar. Mientras los más pequeños disfrutan de parques acuáticos, toboganes y circuitos de carreras, los adultos pueden relajarse en el Mandara Spa o en el exclusivo Vibe Beach Club.



"Lo que NCL está observando es un claro cambio en la forma en que las familias quieren viajar", afirmó Kevin Bubolz, Managing Director Continental Europe de Norwegian Cruise Line. "Se trata de crear momentos compartidos, al tiempo que se permite a cada generación la libertad de disfrutar de las vacaciones a su manera. Ese equilibrio entre flexibilidad, sencillez y variedad de opciones es la esencia del enfoque con el que NCL diseña sus experiencias vacacionales. Con esta oferta en Europa, NCL ha creado itinerarios y experiencias a bordo que facilitan que las familias extensas vuelvan a conectar entre sí mientras descubren múltiples destinos, sin la complejidad que a menudo conlleva planificar este tipo de viajes".



Europa, una elección natural para viajeros de todas las edades

La encuesta confirma que el 71 % de los españoles asocia Europa con su riqueza cultural. Durante unas vacaciones compartidas, los viajeros desean probar la gastronomía local (61 %), explorar ciudades (49 %), relajarse en la playa (49 %) y visitar enclaves culturales (44 %).



Este verano, ocho barcos de NCL, entre ellos uno de los más nuevos de la marca, el Norwegian Viva , recorrerán el Mediterráneo, el norte de Europa y las islas griegas con salidas desde puertos tan populares como Barcelona, Roma (Civitavecchia) o Atenas (El Pireo). La mayoría de los itinerarios duran siete días y cuentan con pocas o ninguna jornada de navegación, permitiendo descubrir un nuevo destino prácticamente cada día. Algunas rutas incluyen además escalas nocturnas en ciudades como Reikiavik, Copenhague o Estambul.



Entre los itinerarios destacados para familias multigeneracionales se incluyen:



Norwegian Viva: cruceros de 9 y 10 días por las islas griegas y el Mediterráneo oriental

Con salida desde Estambul (Turquía); Venecia (Rávena); o Roma (Civitavecchia) (Italia), estos itinerarios con numerosas escalas y sin días de travesía permiten a las familias descubrir un nuevo destino cada día. A bordo, 16 locales gastronómicos cuidadosamente seleccionados, entre los que se incluye el Indulge Food Hall, facilitan que las familias se reúnan según su propio horario, mientras que atracciones como el Viva Speedway, las zonas de chapoteo y el Vibe Beach Club, exclusivo para adultos, ofrecen a cada generación la libertad de diseñar su propia experiencia vacacional.



Detalles del crucero " Fecha de salida: 28 de agosto, 2026 " A partir de 953 € por persona en un camarote interior



Norwegian Epic - 7 días por el Mediterráneo occidental

Estos cruceros con puntos de salida y llegada diferentes comienzan o terminan en Barcelona (España) o en Roma (Civitavecchia, Italia), y ofrecen una amplia variedad de ciudades culturales de renombre y lugares destacados de la costa, además de actividades a bordo que todo viajero querrá incluir en su lista de deseos.



Detalles del crucero " Fecha de salida: 25 de octubre, 2026 " A partir de 720 € por persona en un camarote interior.



Norwegian Star – Norte de Europa e Islandia

Los itinerarios más largos por Islandia, Escocia y Noruega, con salida desde Southampton (Inglaterra) o Reikiavik (Islandia), ofrecen la oportunidad de una inmersión cultural más profunda con gran comodidad logística. Los cruceros panorámicos, las localidades costeras y la comodidad durante la noche a bordo del mismo barco facilitan la exploración, mientras que la mayor duración del itinerario permite un ritmo más relajado en general.



Detalles del crucero " Fecha de salida: 3 de septiembre, 2026 " A partir de 1,122 € por persona en un camarote interior.



Para facilitar la planificación de las próximas vacaciones en familia, NCL lanza una oferta relámpago válida hasta el 30 de junio de 2026 con cruceros por Europa desde 699 € por persona. Los pasajeros que reserven un camarote con balcón o de categoría superior podrán añadir el paquete Free at SeaTM desde 139 €, con un 50 % de descuento, que incluye ventajas como paquete de bebidas, cenas en restaurantes de especialidad y conexión Wi-Fi mediante Starlink



1 Los datos de esta encuesta se basan en entrevistas en línea realizadas a miembros del panel de YouGov que habían aceptado previamente participar. Se encuestó a un total de 1.050 personas entre el 20 y el 25 de mayo de 2026 en España. La encuesta se realizó mediante muestreo por cuotas y, posteriormente, los resultados se ponderaron en consecuencia. Los resultados son representativos de la población residente en España en cuanto a edad, sexo y región.







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