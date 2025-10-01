Crypto Canvas en vivo: mapa del mercado en tiempo real

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Thesis.io presenta Crypto Canvas, un mapa de mercado en vivo y consultable que convierte el análisis de criptomonedas en una vista única y legible. Diseñado para operadores, muestra señales prácticas y ofrece información instantánea sobre la situación del mercado en tiempo real.

"Crypto Canvas condensa datos fragmentados en una vista justa y comparable para que puedas ver la estructura completa, detectar lo inesperado y ayudarte a actuar rápidamente", dijo el científico de datos principal de Thesis.io.

Cientos de señales en un solo cuadro

La mayoría de las herramientas muestran secciones. Las listas muestran clasificaciones. Los gráficos muestran tendencias. Los mapas de calor muestran la distribución. Pero Crypto Canvas muestra todo el campo a la vez. Una vista fija puede contener cientos de señales, lo que permite evaluar el contexto de un vistazo y profundizar cuando algo se mueve. Esta nueva herramienta busca establecer un nuevo estándar en la visualización y el análisis de datos masivos.

Estructura criptográfica en Crypto Canvas

Crypto Canvas actualmente rastrea más de 4.000 proyectos Web3 y más de 130.000 KOL criptográficos en X.

Cada proyecto aparece como un mosaico en el mapa. Para capitalizaciones de mercado muy bajas, varios proyectos de la misma categoría se agrupan en un único mosaico para mantener la vista clara. El tamaño del mosaico registra la capitalización de mercado y se actualiza periódicamente sin afectar la vista fija. Las categorías similares se ubican cerca, lo que facilita la identificación de sectores y rotación. Toque un mosaico para ver señales clave en tiempo real, como precio, volumen, capitalización de mercado y sentimiento social. Una capa de Mindshare muestra qué KOL están hablando de un proyecto y cuánta atención generan. Si un mismo KOL cubre varios tokens, los vinculamos y cada mosaico muestra la cuota de impacto de ese autor en ese proyecto. El resultado es una vista dinámica del mercado que se mantiene clara a medida que cambian las condiciones. El mapa es totalmente interactivo: amplíe un tema, busque tokens o cohortes, filtre por sector o cadena y bloquee la vista para comparar en paralelo.

¿Por qué Crypto Canvas?

Los operadores usan Crypto Canvas para reducir el tiempo de decisión. La liquidez suele formarse antes de la historia, por lo que los clústeres y los focos de calor resaltan las posibles entradas. Las cohortes de ballenas se hacen visibles mediante movimientos sincronizados. Dado que la vista es fija, las comparaciones en paralelo se mantienen precisas entre tokens, cadenas y días. Los efectos de la participación de mercado se pueden comprobar correlacionando las ondas de KOL con los movimientos de precios.

Crypto Canvas ya está en beta abierta. Consulte el mapa del mercado en vivo, explore señales y solicite funciones que se adapten a sus necesidades.

