Crypto Finance se asocia con Figment para mejorar sus servicios de apuestas para clientes institucionales (2)

ZURICH, 25 de julio de 2023/PRNewswire/ -- Crypto Finance, un pionero en activos digitales desde 2017, socio de confianza de instituciones financieras regulado por la FINMA y parte de Deutsche Börse Group, anuncia su asociación estratégica con Figment, proveedor líder de infraestructura de apuestas, para ampliar su oferta de apuestas de protocolos. La asociación combina la plataforma totalmente integrada de Crypto Finance con la arquitectura completa de apuestas de Figment para crear el lugar óptimo para que una institución compre, almacene, gestione y apueste ETH y otros activos digitales.

Como resultado de la integración, los clientes de Crypto Finance pueden apostar ETH, además de Cardano, Polkadot y Solana. Apostar ETH ofrece una oportunidad única para que los titulares de tokens obtengan recompensas. Esta solución permite a los clientes institucionales recibir las recompensas potenciadas por MEV directamente en su cartera segregada de Crypto Finance, garantizando el más alto nivel de seguridad para los activos apostados durante todo el proceso de principio a fin. Además, la arquitectura ETH certificada SOC2 de Figment y el enfoque "Safety over Liveness" minimizan el riesgo de recortes.

Al utilizar el servicio de apuestas de Crypto Finance, una institución regulada por FINMA, los clientes institucionales también pueden beneficiarse de la protección contra la inflación al tiempo que reclaman recompensas por su participación activa en el mecanismo de consenso de prueba de apuestas de una red blockchain. Esta sólida asociación permite lo que posiblemente sea el enfoque de precios más competitivo ofrecido por un proveedor regulado en el mercado suizo. Además, Crypto Finance sigue siendo el custodio de los activos durante todo el ciclo de vida de la apuesta, garantizando la seguridad y el control de los activos.

La combinación de la mejor arquitectura de seguridad de Crypto Finance y la experiencia de Figment en la optimización de las recompensas y la fiabilidad de las apuestas crea una solución integral que da prioridad a la seguridad de los activos, maximiza los beneficios y garantiza un ecosistema de apuestas fiable y de confianza para los clientes institucionales.

Jan Brzezek, fundador y consejero delegado de Crypto Finance, comentó: "La asociación permite a Crypto Finance mejorar su oferta de protocolos de apuestas aprovechando la infraestructura líder de Figment. Nuestros clientes institucionales ahora pueden beneficiarse de un socio de apuestas más completo, de mejor rendimiento y más fiable, y potencialmente pueden obtener acceso a una gama más amplia de redes de apuestas más allá de Ethereum. Esto amplía sus opciones para apostar diferentes activos digitales y potencialmente ganar recompensas de apuestas en múltiples blockchains."

Eva Lawrence, director de EMEA en Figment, añadió, "Nos complace anunciar nuestra asociación con Crypto Finance, respaldada por Deutsche Börse, como su único proveedor de apuestas de terceros. Tanto Figment como Crypto Finance se centran en proporcionar soluciones líderes en el espacio de los activos digitales. Juntos permitiremos a los clientes de Crypto Finance generar recompensas seguras y estables para sus clientes y ayudar a impulsar la innovación y el crecimiento a través de los ecosistemas a prueba de apuestas."

La integración de apuestas está actualmente en vivo y disponible para todos los clientes de Crypto Finance y Figment. Para obtener más información, póngase en contacto con Figment o Crypto Finance.

Acerca de Figment

Figment es el proveedor líder de infraestructura de apuestas con más de 3.000 millones de dólares en activos totales apostados. En Ethereum, somos el mayor proveedor de apuestas sin custodia, con casi el 5 % de los ETH apostados en los validadores de Figment. Proporcionamos la solución de apuestas más completa a más de 250 clientes institucionales, incluidos gestores de activos, bolsas, carteras, fundaciones, custodios y grandes tenedores de tokens, para obtener recompensas por sus activos digitales. Estos clientes confían en el servicio de estaca institucional de Figment, que incluye un rápido desarrollo de API, informes de recompensas, integraciones de socios y protección contra recortes. Figment está respaldado por expertos de la industria, instituciones financieras y nuestro equipo global en veintitrés países. Todo esto nos lleva a nuestra misión de apoyar la adopción, el crecimiento y el éxito a largo plazo del ecosistema Web3. Para obtener más información sobre Figment, visite nuestro sitio web en figment.io

Acerca de Crypto Finance Group

Crypto Finance Group – parte de Deutsche Börse Group y que comprende dos instituciones financieras prudentemente supervisadas por FINMA- ofrece soluciones profesionales de activos digitales. Esto incluye una de las primeras sociedades de valores aprobadas por FINMA con servicios de corretaje 24/7, custodia, infraestructura y soluciones de tokenización para instituciones financieras. También comprende el primer gestor de activos colectivos para criptoactivos aprobado por FINMA, con una selección de soluciones de criptoinversión, incluido el primer criptofondo regulado por FINMA. Con un equipo de casi 120 empleados, Crypto Finance Group tiene su sede en Suiza.

www.crypto-finance.com

Consultas para medios de Figment: marketing@figment.io; Consultas para medios de Crypto Finance Group: Jutta Holtkötter, press@crypto-finance.com, +41 41 552 45 82

