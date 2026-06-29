CSCAE y Fischer impulsan la transformación de la construcción desde la calidad - COMUNICACIÓN DE FISCHER IBÉRICA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de junio de 2026.- El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), principal órgano de representación de los/as arquitectos/as españoles, ha elegido el espacio de innovación en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) de Fischer, una de las compañías de referencia internacional en sistemas de fijación y soluciones para la construcción, para celebrar su pleno de consejeros/as este viernes 26 de junio.

La cita reúne a los representantes de los casi 50.000 profesionales que ejercen la Arquitectura de forma colegiada en España en un contexto especialmente relevante para el sector, inmerso en una profunda transformación, y ante retos globales, con evidentes impactos en el ámbito local, como el cambio climático y la crisis de vivienda.

La celebración del pleno del CSCAE en las instalaciones de Fischer se produce en el marco del Congreso Mundial de Arquitectos y Arquitectas UIA 2026 Barcelona, del 28 de junio al 2 de julio en una cita histórica para el país, puesto que es la primera vez que una misma ciudad acoge dos congresos de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA). El primero, hace justo treinta años. Con el lema “Becoming. Architectures for a Planet in Transition”, el congreso está organizado por la UIA, el CSCAE y el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC), con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de España, y ha sido reconocido como un evento de excepcional interés público.

Fortalecer el diálogo entre todos los agentes

La elección de Fischer como empresa anfitriona responde a la voluntad compartida de fortalecer el diálogo entre los profesionales que diseñan los espacios, las empresas que desarrollan soluciones innovadoras y los agentes que hacen posible su construcción para acelerar la renovación del sector.

Al respecto, la presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, valora: “La vivienda, la rehabilitación del parque edificado, la sostenibilidad, la eficiencia energética y la transformación digital son algunos de los ámbitos en los que la colaboración entre arquitectura e industria resulta cada vez más necesaria. Este escenario requiere una mayor cooperación entre instituciones profesionales, empresas tecnológicas, administraciones públicas y centros de conocimiento para impulsar soluciones que, tomando como principio y guía la calidad arquitectónica, sean capaces de responder a los desafíos económicos, sociales y medioambientales de las próximas décadas por el bien común”.

El director general de Fischer ibérica, José Luis Massana, destaca que “es un honor acoger al CSCAE en el Fischer Xperience. Creemos que los grandes retos de la vivienda, la sostenibilidad y la transformación del entorno construido solo pueden abordarse desde la colaboración entre todos: arquitectos, industria, administración y profesionales de la construcción”. Y agrega: “nuestro compromiso es generar espacios de encuentro donde las ideas se conviertan en soluciones, poniendo siempre a las personas en el centro y creando valor para la sociedad y para el futuro del sector”.

Fischer Xperience: un laboratorio de innovación para la construcción del futuro

Inaugurado en 2024 en Sant Cugat del Vallès, el espacio Fischer Xperience se ha consolidado como un referente para la transferencia de conocimiento y la innovación aplicada al sector de la construcción. Concebido como un punto de encuentro para arquitectos, ingenieros, constructoras, instaladores, universidades y administraciones públicas, combina showroom tecnológico, academia de formación, áreas de demostración práctica y espacios colaborativos para el intercambio de experiencias.

Desde su apertura, más de 1.500 profesionales han pasado por sus instalaciones para participar en jornadas técnicas, actividades formativas y encuentros especializados centrados en las últimas tendencias y soluciones constructivas. Su filosofía se basa en acercar la innovación a quienes diseñan, ejecutan y gestionan los proyectos que definirán las ciudades y las infraestructuras del futuro.

Sobre Fischer Ibérica

Fischer es una de las compañías de referencia internacional en sistemas de fijación y soluciones para la construcción. En España cuenta con una plantilla de 110 profesionales y alcanzó una facturación superior a los 51 millones de euros en 2025.

La compañía ha participado en algunos de los proyectos arquitectónicos y constructivos más relevantes de la actualidad, entre ellos la rehabilitación del Complejo Deportivo M-86 de Madrid, y del emblemático edificio Estel de Barcelona —antigua sede de Telefónica— o el conjunto residencial La Querola, en Andorra.

Además de desarrollar soluciones avanzadas para sistemas constructivos, refuerzo estructural, eficiencia energética, monitorización inteligente mediante sensores y aplicaciones para infraestructuras, Fischer mantiene una estrecha colaboración con arquitectos, ingenierías, constructoras, universidades y colegios profesionales a través de programas de formación técnica, asesoramiento especializado, herramientas digitales de diseño y participación en proyectos de innovación y sostenibilidad. La empresa impulsa asimismo iniciativas de reflexión sectorial como Construction2Future (C2F), un foro internacional orientado a promover el diálogo sobre los grandes desafíos del entorno construido y el futuro de la construcción.

Sobre el CSCAE

Creado en 1931, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) es el organismo que reúne a todos los colegios de arquitectos de España para la defensa de la Arquitectura y la consecución de los fines de interés común general. Representa a los colegios y a los casi 50.000 profesionales colegiados/as en el país ante las corporaciones públicas y privadas y ante los organismos internacionales.

Contacto Emisor: Comunicación de Fischer Ibérica

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