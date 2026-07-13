CSL Group adquiere IoTM Solutions para impulsar la orquestación global de eSIM

(Información remitida por la empresa firmante)

Incorporando una gestión de SIM escalable y probada, con acceso a más de 100 operadores, para acelerar la implementación de SGP.32 eSIM

LONDRES, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- CSL Group, el proveedor líder global de Critical Connectivity, ha adquirido IoTM Solutions Ltd, creando una plataforma global para la gestión de conectividad IoT multioperador resiliente y la orquestación de eSIM, diseñada para la próxima generación de implementaciones globales de IoT.

A medida que las implementaciones de IoT se expanden globalmente, las empresas, los proveedores de servicios y los operadores móviles a menudo deben gestionar tarjetas SIM, perfiles eSIM e integraciones con operadores a través de distintos portales, plataformas de gestión de conectividad (CMP) y plataformas de red. Esta fragmentación aumenta la complejidad operativa, ralentiza la incorporación de operadores y dificulta la adaptación a la normativa cambiante, las restricciones permanentes de roaming y los problemas de servicio durante la vida útil del servicio.

Esta adquisición refuerza la capacidad de CSL para ayudar a sus clientes a crear entornos IoT globales resilientes que puedan adaptarse a interrupciones de red, cambios en la normativa y una transición fluida a SGP.32, el estándar eSIM de próxima generación de la GSMA para IoT.

Operaciones IoT resilientes para la conectividad global

Fundada en 2015, IoTM Solutions ha desarrollado una plataforma nativa en la nube que integra sistemas de operadores fragmentados, CMP y flujos de trabajo eSIM en un único servicio gestionado, ofreciendo una visión centralizada. La plataforma es compatible con cualquier proveedor, gestionando tanto infraestructuras heredadas como nuevas implementaciones, independientemente del fabricante. De esta forma, los clientes pueden gestionar el ciclo de vida de la SIM, la administración de perfiles eSIM, los informes de uso, los flujos de trabajo de soporte y el acceso a la API mediante un modelo operativo unificado que abarca múltiples operadores y plataformas. Este enfoque sencillo y sin complicaciones permite a los clientes aprovisionar toda su infraestructura SIM en cuestión de horas, no de días.

La plataforma ya gestiona más de 30 millones de SIM, con capacidad para incorporar más de mil millones, y admite más de 20 integraciones nativas de CMP, API y plataformas de operadores, con acceso a más de 100 operadores móviles. Esto proporciona a CSL una escala global inmediata, una profunda integración con operadores y una capacidad operativa probada en sus servicios Critical Connectivity y rSIM, ofreciendo mayor flexibilidad y valor añadido a sus clientes.

Combinada con la resiliencia a nivel de SIM de rSIM y los servicios IoT gestionados de CSL, IoTM Solutions amplía la oferta de conectividad resiliente de CSL más allá de la conmutación por error de la red. Los clientes pueden gestionar las interrupciones, los requisitos del operador local, las restricciones de roaming permanentes y las condiciones cambiantes del mercado a través de una única plataforma.

Dan Amir, consejero delegado y co–fundador de IoTM Solutions, comentó:

"IoTM se creó para simplificar la gestión de la conectividad IoT en múltiples operadores, plataformas y países. Unirnos a CSL Group nos permite ofrecer esta capacidad a una base de clientes global más amplia, respaldada por los servicios de conectividad gestionada y la resiliencia de rSIM de CSL. Juntos, podemos ayudar a clientes y operadores móviles a simplificar las operaciones de SIM y eSIM y prepararse para la próxima generación de IoT global.

El equipo de IoTM se unirá a CSL, y la plataforma seguirá brindando soporte a los clientes, operadores y socios proveedores de servicios actuales.

Ampliación de las capacidades de CSL

CSL ya ofrece conectividad IoT gestionada y resiliencia rSIM patentada para aplicaciones críticas para la vida y el negocio. Con la incorporación de IoTM, CSL amplía su función más allá de la conectividad, proporcionando a los clientes un modelo operativo único y resiliente para la gestión de SIM, eSIM, operadores y plataformas durante todo el ciclo de vida del dispositivo.

En conjunto, las soluciones de CSL e IoTM permiten a los clientes implementar soluciones a nivel global, adaptarse a los requisitos regulatorios y de los operadores locales, automatizar la gestión del ciclo de vida de la SIM y fortalecer la resiliencia operativa a medida que crecen sus infraestructuras IoT. Esto sienta las bases para la adopción a gran escala de SGP.32, al tiempo que reduce la complejidad operativa para empresas, proveedores de servicios y operadores móviles.

Preparando a los clientes para la próxima generación de eSIM

La transición a SGP.32, la arquitectura eSIM de próxima generación para IoT, representa uno de los cambios más significativos en la forma en que se aprovisionan, gestionan y dan soporte a los dispositivos conectados a lo largo de su ciclo de vida. A medida que las empresas se expanden globalmente y las restricciones de roaming permanente siguen evolucionando, las organizaciones necesitan mayor automatización, orquestación y control operativo sobre sus redes SIM y eSIM.

Al combinar la plataforma de gestión de conectividad de IoTM Solutions con los servicios gestionados de IoT de CSL y la resiliencia rSIM patentada, CSL está creando la base operativa tanto para las implementaciones globales de IoT actuales como para el ecosistema SGP.32 del futuro.

Ed Heale, consejero delegado de CSL Group, dijo:

"SGP.32 representa el mayor cambio en la gestión de la conectividad IoT desde la introducción de la eSIM. Los clientes no solo necesitarán un nuevo estándar, sino también un nuevo modelo operativo. La integración de IoTM Solutions en CSL Group nos permite ofrecerlo, combinando la gestión de la conectividad IoT, la orquestación de eSIM y la conectividad resiliente en un único servicio que prepara a los clientes para la próxima generación de IoT global".

No se revelaron los términos financieros de la transacción.

Acerca de CSL Group

CSL Group es el proveedor líder mundial de Critical Connectivity. Fundada en 1996, CSL ha dedicado tres décadas a desarrollar la experiencia, la resiliencia y la infraestructura gestionada de las que dependen las aplicaciones de IoT críticas para la vida, la misión y el negocio. Hoy en día, CSL gestiona más de tres millones de conexiones en seguridad de edificios, sanidad, infraestructuras, servicios públicos y transporte, ofreciendo soluciones de IoT multipath, totalmente gestionadas y siempre activas a gran escala. Mientras que otros proveedores de conectividad ofrecen un producto básico, CSL ofrece certeza: diseña, implementa y gestiona soluciones seguras y resilientes adaptadas a entornos donde el fallo no es una opción.

Más información en csl-group.com.

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