CSL presenta un versátil buque autocargable para proyectos de construcción costeros y offshore

MONTRÉAL, 20 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- El Grupo CSL ("CSL") ha desplegado su más reciente incorporación a la flota, el MV CSL Flexvik, para apoyar la construcción naval y la logística de áridos en toda Europa. Este buque híbrido autocargable/descargable de 18.003 DWT ha sido diseñado para ofrecer la máxima versatilidad, capaz de manipular una amplia gama de cargas, desde arena fina y grava hasta roca de blindaje de 1 a 3 toneladas.

Entregado el 31 de mayo de 2025 desde el astillero Wulkan en Szczecin, Polonia, el MV CSL Flexvik es el resultado de una conversión estratégica de un granelero convencional a un buque construido especialmente y optimizado para la entrega flexible y rentable de materiales para proyectos de infraestructura y energía offshore.

Equipado con dos excavadoras eléctricas Sennebogen 870 montadas en pórtico, el MV CSL Flexvik puede autocargarse y autodescargarse con precisión. La carga puede descargarse mediante el sistema de cinta transportadora, que incluye una pluma de descarga de 45 metros, o directamente con las excavadoras a bordo. Esto significa que el buque puede descargar en un solo punto a una pila de acopio, transbordar materiales a otro buque y gestionar eficientemente granulados de roca, descargados directamente con las excavadoras.

"CSL Flexvik aporta un nuevo nivel de flexibilidad operativa a la logística de construcción naval en Europa", afirmó Louis Martel, director general y consejero delegado de CSL. "Su configuración híbrida, sus capacidades flexibles de manipulación de rocas y sus opciones de descarga directa ofrecen una flexibilidad inigualable para clientes industriales y de proyectos"

Principales ventajas:

Manipula una amplia gama de materiales : Capaz de transportar todo tipo de materiales, desde arena y piedra triturada hasta armaduras de roca pesadas.

Haga clic aquí para obtener especificaciones detalladas de MV CSL Flexvik.

El Grupo CSL es un proveedor de primer nivel de soluciones marinas complejas y el mayor propietario y operador de buques autodescargables del mundo. Con sede en Montreal y operaciones en América, Australia, Europa y África, CSL entrega millones de toneladas de carga anualmente a clientes de los sectores de la construcción, el acero, la energía y la agroalimentación.

