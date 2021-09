CTEK gana la prueba del mejor cargador de baterías de la revista Autobild

CT5 TIME TO GO

VIKMANSHYTTAN, Suecia, 22 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- CTEK AB, una marca líder mundial en soluciones de recarga de vehículos, se enorgullece de anunciar que su cargador CT5 TIME TO GO ha recibido el premio "Test Winner" de Autobild, tras una prueba comparativa de productos realizada por la organización independiente KÜS. La prueba, en la que participaron un total de 8 marcas diferentes, incluyendo Noco, Gys y Bosch, otorgó puntos en diferentes categorías para coronar al CT5 TIME TO GO como 'TESTsieger'.

La prueba constaba con cinco categorías: calidad de fabricación, facilidad de uso, funcionalidad, rendimiento y calidad, con un total de 23 fases de prueba diferentes. En cada etapa de la prueba, los cargadores recibieron puntos y el cargador con más puntos en total fue declarado "sehr gut" y premiado.

El cargador CT5 TIME TO GO obtuvo 428 de los 460 puntos posibles, obteniendo la máxima puntuación en las fases de calidad, y KÜS comentó que CTEK seguía estando a la vanguardia de la carga de baterías.

"El premio es una prueba no sólo de la tecnología inigualable que contiene nuestra gama completa de cargadores para el consumidor, sino también de la seguridad y facilidad de uso del cargador CT5 TIME TO GO, que es el que mejor satisface las necesidades de los automovilistas de hoy en día".

Y añadió: "A menudo se pasa por alto que la carga de las baterías no sólo ahorra tiempo y dinero, al prolongar su vida útil hasta tres veces, sino que también es una forma de contribuir a una movilidad más ecológica, reduciendo los residuos y los procesos de reciclaje y producción innecesarios".

El CT5 TIME TO GO de CTEK carga, reacondiciona y mantiene todo tipo de baterías de plomo de 12V, incluyendo las que no necesitan mantenimiento y todas las químicas, incluyendo las húmedas, de calcio, de GEL, AGM y EFB, las dos últimas instaladas en los vehículos Start Stop. Como todos los productos de CTEK, el CT5 TIME TO GO es totalmente automático, a prueba de chispas y protegido contra la polaridad inversa, para la seguridad del usuario, y viene con una garantía gratuita del fabricante de 5 años.

ACERCA DE CTEK

Establecida en Dalarna, Suecia, CTEK es la marca líder mundial en soluciones de carga de baterías, más concretamente en la carga de vehículos.

CTEK ofrece productos que van desde cargadores de baterías de 12 y 24 V hasta soluciones de carga para vehículos eléctricos.

Los productos se venden a través de una red cuidadosamente seleccionada de distribuidores y minoristas mundiales, como equipo original, suministrado a más de 50 de los principales fabricantes de vehículos del mundo y a través de operadores de puntos de carga, propietarios de inmuebles, así como otras organizaciones y particulares que proporcionan infraestructura de carga para vehículos eléctricos.

CTEK se enorgullece de su cultura única basada en la pasión por la innovación y el profundo compromiso de apoyar la transición hacia una movilidad más ecológica, adhiriéndose a las normas ESG líderes de la industria.

