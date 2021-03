CTEK lanza su nuevo cargador y mantenedor de batería portátil con tecnología Adaptive Boost

Presentación del CTEK CS FREE: poder para ir, allí donde estés

VIKMANSHYTTAN, Suecia, 4 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- CTEK Sweden AB, una marca mundial líder en soluciones de gestión de baterías, anunció hoy el lanzamiento en Europa del CS FREE [https://www.ctek.com/uk/cs-free-portable-charger-and-power-b...], un nuevo y destacado cargador y mantenedor de baterías portátil que cuenta con la revolucionaria tecnología Adaptive Boost, que proporcionará de forma segura la potencia que es necesaria para una batería de vehículo descargada para ponerse en marcha en solo 15 minutos. Este destacado y novedoso producto está disponible para su compra en toda Europa.

El CS FREE significa que ya no estarás atado a una toma de corriente, siendo portátil de verdad, por lo que puede mantener cargadas y mantenidas las baterías de 12 V de plomo-ácido y litio*, a pesar de que no disponga de acceso a la red eléctrica. Para disponer de una carga de mantenimiento con un plazo superior, se puede utilizar el adaptador de corriente que se suministra con el fin de cargarse desde la red eléctrica o se puede cargar gracias a la energía de un kit de panel solar o a una batería de servicio separada. Dispone de salidas USB-C y USB-A para cargar ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, etc., Se trata del banco de energía de 12V definitivo para tu vehículo.

El CS FREE dispone de una batería interna que necesita menos de una hora en cargarse por completo gracias a la entrada rápida USB-C de la unidad, y cuando se carga por completo, mantendrá su carga hasta un periodo de un año, siendo ideal para guardarlo en el vehículo y poder utilizarse cuando sea necesario.

Stefan Magnusson, director comercial de CTEK, explicó: "Nos emociona el hecho de lanzar el CS FREE al mercado, el primero dentro de una nueva generación de cargadores de batería CTEK. Nuestro programa Voice of the Customer ha identificado que los consumidores necesitaban de una libertad superior con respecto la red eléctrica, además de poder empezar rápidamente desde una batería descargada. CS FREE logra cumplir con estas necesidades - se trata de una carga portátil multifuncional que te libera - tan solo hace falta cargarla, llevarla consigo y utilizarla en cualquier lugar".

Siendo apropiado para su uso en automóviles, motocicletas, vehículos de ocio, furgonetas y barcos, el CS FREE es sencillo de usar, sin necesidad de seleccionar algún modo, solo hace falta conectarle y el CS FREE hará el resto. Si está cargando una batería descargada, una pantalla LED se encargará de indicar el momento en el que su batería tiene suficiente energía para arrancar su vehículo, disponiendo además de una pantalla de cuenta hacia atrás que le muestra cuánto tiempo se necesita para que la batería esté cargada del todo.

Características principales:

-- Compatible con todas las baterías de vehículos de 12V de plomo-ácido y litio. -- Adaptive Boost: una nueva tecnología revolucionaria que ha sido desarrollada por medio de CTEK. El CS FREE es la mejor forma de proporcionar de forma segura a cualquier batería de plomo-ácido o de litio de 12 V la cantidad de energía necesaria para que pueda cargar la batería de su vehículo con rapidez. Con esto se consigue que su vehículo arranque con una batería descargada en tan solo 15 minutos sin tener que conectarse a una toma de corriente, y una sencilla pantalla LED muestra el momento en el que su batería tiene suficiente energía para arrancar su vehículo. En comparación con la mayoría de los impulsores o arrancadores, CS FREE es sensible al estado de la batería, cargando solamente la energía que es necesaria para poder arrancar, siendo así completamente seguro para la electrónica del vehículo. -- Carga sea donde sea: CTEK ha lanzado además accesorios útiles que permiten una carga de mantenimiento 5A por medio de un panel solar o una carga de batería de servicio de 12V. -- Abrazaderas de cable de carga USB-C: se ha de conectar las abrazaderas de carga USB-C a una batería de servicio de 12 V, para llevar a cabo la carga y el mantenimiento de la batería, sin que haga falta conectarla a una toma de corriente -- Kit de panel solar: el panel solar CTEK se combina a la perfección con el CS FREE, pudiendo cargar la batería a través de un panel solar para utilizarlo donde sea necesario. Se dobla, transporta y conecta en unos segundos, por lo que este kit de panel solar inteligente y receptivo suministra energía solar de confianza cuando sea necesario. -- El CS FREE cuenta con una batería interna que necesita menos de una hora para cargarse completamente por medio de la entrada rápida USB-C de la unidad, y cuando se encuentra cargada del todo, mantiene su carga durante un año, siendo perfecta para almacenarse en el vehículo para cuando sea necesario su uso. -- Opciones de almacenamiento: guarde y transporte el CS FREE gracias a una bolsa de almacenamiento resistente y robusta, el CS FREE también se puede montar en la pared gracias al soporte de pared CS que cuenta, estando ambos dispositivos disponibles para su compra por separado. -- Carga tu tecnología: Las entradas USB-C y USB-A para carga de ordenadores portátiles, tabletas, relojes y cámaras, incluso cuando el CS FREE no está conectado a un enchufe. -- Nuevo aspecto: cuenta con un diseño elegante y ergonómico con un estuche duradero y resistente. -- El CS FREE cuenta con una garantía de 2 años

Stefan Magnusson añadió: "El CS FREE es un producto novedoso e innovador que entrega la mejor flexibilidad posible para cargar la batería de su vehículo de forma rápida y segura. Debido a los hábitos de conducción de muchas personas cambiando tan drásticamente - los automóviles se conducen menos, y en muchos casos, en trayectos que son más cortos - las baterías de nuestro vehículo trabajan más que nunca, y esto supone un riesgo superior para que se descarguen. Somos muchos los que no tenemos la capacidad de conectar un cargador de batería a la red eléctrica - ya sea porque vivimos en un bloque de apartamentos o porque guarde un vehículo de uso ocasional en una instalación de almacenamiento o sino en la entrada. El CS FREE no solo proporciona libertad de cargar en cualquier lugar, sino que proporciona además la tranquilidad de que no se quedará tirado a causa de una batería descargada".

El CS FREE ya está disponible en tiendas de Europa, y se lanzará en Australia (segundo trimestre de 2021) y Norteamérica (tercer trimestre de 2021) a finales de este año.

Haga clic aquí [https://www.ctek.com/uk/cs-free-portable-charger-and-power-b...] si desea más información acerca del CS FREE

*12V litio (LiFePO4)

