(Información remitida por la empresa firmante)

- Seguridad basada en inteligencia para Macao: CTM y Huawei se asocian para reforzar la seguridad de la red en la era de la IA

VIENA, 16 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- En Network X 2026, CTM pronunció un discurso principal sobre su red objetivo segura, destacando sus esfuerzos acelerados por transformar las redes que tradicionalmente funcionaban como simples canales de conectividad en una infraestructura inteligente, determinista y segura, impulsando así la transformación digital e inteligente de las empresas en Macao.

Impulsada por los estrictos requisitos de alta fiabilidad y baja latencia de la IA, CTM ha concebido una infraestructura de red "inteligente, determinista y Segura". Mediante la incorporación de capacidades AGW y BNG (Broadband Network Gateway) basadas en IA, CTM dota a la red de una capacidad inteligente de reconocimiento de servicios y planificación dinámica; esto permite dirigir el tráfico de forma inteligente hacia las rutas óptimas, mejorando así la experiencia del usuario y reduciendo los costes de ancho de banda internacional.

Con la evolución hacia AGW 2.0, CTM integrará la telemetría con análisis basados en IA, lo que supondrá un salto cualitativo: pasar de la optimización manual a la autooptimización impulsada por IA. Esto ofrecerá una experiencia determinista y diferenciada para escenarios de alto valor, impulsando el crecimiento de los ingresos en los sectores gubernamental y empresarial.

CTM sostiene que la planificación de la seguridad de red futura debe ir más allá de la simple instalación de un cortafuegos en el perímetro de la red; la seguridad debe ser, por el contrario, una capacidad intrínseca de la propia red. Bajo esta visión, el sector puede explorar la modernización de la red en tres áreas clave:

Más allá de trazar el rumbo para potenciar la competitividad de la red de Macao, estas hojas de ruta de evolución tecnológica ofrecen a los operadores globales un nuevo modelo para la transición hacia redes inteligentes y seguras en la era de la IA.

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