CTX se alza como el segundo gran evento tecnológico de España con 100 millones de impacto económico

Público en la primera edición de CTX - SM

(Información remitida por la empresa firmante)

La primera edición, celebrada en Sevilla los días 19 y 20 del pasado mes de marzo, reunió a multinacionales, ponentes, fondos, inversores y startups de 61 países

Madrid, 3 de junio de 2026.- Sevilla ha dado un paso histórico en su posicionamiento internacional como ciudad tecnológica e innovadora tras la celebración de la primera edición de CTX Tech Experience Hub, un encuentro que se ha posicionado como el segundo gran foro tecnológico de España, únicamente por detrás del Mobile World Congress de Barcelona.



La magnitud del evento, celebrado los días 19 y 20 del pasado mes de marzo y organizado por las empresas beon Worldwide y VESS, ha quedado reflejada tanto en sus cifras de participación como en su impacto económico y empresarial. Según los datos auditados por la firma especializada Camaleonic Analytics, CTX ha generado un movimiento económico de 100 millones de euros, resultado de la suma de la inversión movilizada, el retorno económico directo en Sevilla y el valor mediático asociado a la repercusión alcanzada por el congreso.



En concreto, CTX ha permitido movilizar 83 millones de euros en inversión privada vinculada a operaciones cerradas y oportunidades de negocio generadas en el marco del evento. A ello se suma un retorno económico directo en Sevilla superior a los 11 millones, derivado del gasto asociado a asistentes, organización y actividad inducida, así como un retorno mediático valorado en más de 4,5 millones de euros gracias a la repercusión obtenida en medios de comunicación y plataformas digitales.



Estos resultados sitúan a CTX como el acontecimiento tecnológico de mayor impacto económico celebrado hasta la fecha en Andalucía y consolidan a Sevilla como uno de los nuevos centros neurálgicos de innovación, emprendimiento y atracción de talento del sur de Europa.



La primera edición ha sobrepasado las 30.000 visitas procedentes de 61 países, superando ampliamente las previsiones iniciales y evidenciando la capacidad de convocatoria internacional del evento. Además, el congreso ha alcanzado una audiencia digital de 1,6 millones de usuarios únicos y ha generado más de 6,8 millones de impactos publicitarios globales.



La dimensión internacional del encuentro también se ha reflejado en la presencia de ponentes, empresas y organizaciones procedentes de Europa, América Latina, Estados Unidos, Asia, Oriente Medio y África, reforzando el papel de Andalucía como punto de conexión global entre innovación, inversión y desarrollo tecnológico.



En este sentido, CTX ha contado con la participación de más de 250 ponentes, de los cuales cerca del 60% eran perfiles internacionales. La programación del congreso ha incluido sesiones institucionales, conferencias magistrales, mesas redondas, workshops, entrevistas y espacios de networking centrados en áreas estratégicas como inteligencia artificial, transformación digital, innovación pública, ciberseguridad, inversión tecnológica, talento y tecnologías emergentes.



El evento ha reunido, además, a algunas de las principales compañías tecnológicas globales, entre ellas Microsoft, Google, Oracle, Salesforce, Dell Technologies o NTT Data, junto a startups, scaleups, fondos de inversión y actores clave del ecosistema emprendedor, así como entidades financieras, entre ellas el Banco Santander.



Un millar de startups

Concretamente, en el ámbito del emprendimiento y la inversión, CTX ha conseguido involucrar a un total de 1.017 startups y reunir a fondos de venture capital, business angels, family offices y plataformas de inversión, convirtiéndose en un espacio estratégico para la generación de alianzas, identificación de oportunidades y captación de capital.



El encuentro ha servido, igualmente, para fortalecer la conexión entre startups, grandes corporaciones, universidades, centros tecnológicos e instituciones públicas, generando un ecosistema de colaboración orientado a acelerar la innovación y el crecimiento empresarial. La presencia institucional también ha sido relevante, con participación de administraciones públicas y organismos vinculados a la digitalización y el desarrollo económico.



Uno de los aspectos más destacados del congreso ha sido su capacidad para combinar impacto empresarial y divulgación tecnológica. El evento incorporó espacios abiertos al público general, talleres y actividades orientadas a acercar la innovación y la tecnología a la ciudadanía, favoreciendo la comprensión social de ámbitos como la inteligencia artificial o la digitalización.



Su repercusión digital ha sido igualmente extraordinaria: CTX superó los 4,13 millones de impresiones en redes sociales y contó con la participación de más de 25 creadores de contenido especializados en tecnología e innovación, generando cerca de 400.000 visualizaciones.



Según el informe elaborado por Camaleonic Analytics, "CTX ha demostrado una elevada capacidad para articular el ecosistema tecnológico y emprendedor, configurando un entorno en el que convergen talento, inversión, conocimiento e iniciativa pública y privada".



La auditoría concluye que CTX se ha consolidado como "una plataforma de referencia en innovación, tecnología y emprendimiento del sur de Europa", destacando especialmente su capacidad para atraer inversión nacional e internacional, generar oportunidades reales de negocio y proyectar la imagen de Andalucía como hub tecnológico emergente.



En este sentido, Germán Torrado, fundador de VESS e impulsor de CTX, destaca que, "con esta primera edición, Sevilla no solo refuerza su posicionamiento en el mapa internacional de la innovación, sino que da un salto estratégico en su aspiración de convertirse en una de las grandes capitales tecnológicas de Europa. Para ello, ha sido imprescindible la unión y colaboración mostrada por empresas e instituciones de toda Andalucía, algo clave para lograr que en esta primera cita nos hayamos situado como el segundo evento del sector más importante de toda España".

Contacto

Emisor: CTX

Nombre contacto: Sonia Mora

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