¿Cuáles son los mejores tratamientos para eliminar las manchas de piel difíciles?

El Instituto Pérez de la Romana de Cirugía y Medicina Estética enumera las causas de su aparición y explica cuáles son las técnicas y tecnologías más avanzadas para tratarlas

Las manchas en la piel son el resultado de la diferente alteración de la melanina y las células que la producen, los melanocitos. La melanina es el pigmento que protege de los rayos solares; con la exposición al sol los melanocitos segregan más melanina. La mayoría de manchas no entrañan riesgos para la salud, pero además de resultar antiestéticas, resulta fundamental diferenciarlas y conocer cómo son sus síntomas para tratarlas con eficacia.



Estos son los diferentes tipos de alteración del pigmento en la piel que se pueden encontrar:



Efélides o pecas: Acumulaciones de pigmento de coloración pardusca, redondeadas y no uniformes que se localizan más frecuentemente en zonas fotoexpuestas como cara cuello y brazos en personas de piel blanca, intensificándose con la exposición solar, siendo por tanto más visibles en verano.



Léntigos solares: Pequeñas manchas de coloración parduzca que aparecen en cualquier zona del cuerpo y que a diferencia de las pecas no cambian de color con la exposición solar.



Melasma: Manchas de color marrón claro o intenso que aparecen casi exclusivamente en mujeres y que se producen o agravan en el embarazo, la toma de anticonceptivos o la menopausia. Suelen aparecer en cara, frente, mejillas y generalmente a partir de los 30 años.



Vitíligo: Ausencia de melanina que produce el blanqueamiento de zonas bien delimitadas, de distribución simétrica normalmente en las piernas y alrededor de los ojos, la nariz y la boca. Parece tener un origen autoinmune y se relaciona en ocasiones con problemas tiroideos.



También existen otros tipos de manchas que pueden ser de origen vascular o secuelas de la rosácea.



¿Cuáles son las más difíciles de tratar?

La Dra. Karen Angarita, del alicantino Instituto Pérez de la Romana de Cirugía Estética y Medicina Estética, explica que “hay que tener cuidado con las manchas que aparecen o empeoran con el sol, ya que una nueva exposición agravará o hará que reaparezca el problema”.



Además, la doctora recalca que “de especial dificultad es el tratamiento del melasma, pues tiene influencia hormonal y una sensibilidad al sol extrema”. Desde el centro aseguran que es posible conseguir una mejoría, pero la hiperpigmentación puede volver a reaparecer. Por tanto, explican, “el tratamiento tiene que ser continuado y prolongado todo el año”.



Conocer el origen del melasma puede ayudar en algunos casos a prevenir este problema, pero sobre todo explica cuál es la causa de su aparición. La doctora Angarita enumera los detonantes más habituales:



• Embarazo. Alrededor de 1 de cada 10 mujeres sufrirán melasma durante el embarazo. La razón es que las hormonas propias de la gestación pueden provocar un aumento de la producción de melanina que causa la aparición de manchas en la piel.



• Fármacos anticonceptivos. Un buen porcentaje de las mujeres que utilizan anticonceptivos orales padecen melasma porque estos provocan alteraciones a nivel hormonal parecidas a las del embarazo.



• Sol. La exposición al sol sin proteger la piel produce la aparición de muchos melasmas e incluso, aunque no sea su origen, puede incrementar la intensidad de la mancha.



• Medicamentos. La ingesta de ciertos medicamentos puede producir la aparición de manchas. Si se cree que este puede ser el origen, hay que consultar con un médico si es posible cambiar el tratamiento.



• Genética. Hay personas que están predispuestas genéticamente a tener este tipo de manchas. Si hay casos familiares, las posibilidades aumentan.



¿Cuáles son los mejores tratamientos para las lesiones pigmentadas?

El mejor tratamiento médico que existe es siempre la prevención. Por eso, ante cualquier factor de riesgo es bueno cuidar la piel con los productos adecuados y evitar la exposición al sol sin protección.



Si ya han aparecido las manchas, hay que tener en cuenta que no existe un único tratamiento efectivo. Estas son las dos opciones que recomiendan desde el Instituto Pérez de la Romana.



• Peeling químico. Se utilizan sustancias químicas despigmentantes y siempre debe ser realizado por médicos especialistas ya que un mal uso puede provocar que se agrave el aspecto de las manchas. Después de cada sesión, es vital seguir todas las recomendaciones para conseguir los mejores resultados.



• Laser IPL(Luz pulsada intensa). Por medio de la luz pulsada se eliminan las manchas. Dependiendo de la profundidad de la mancha se utilizará una técnica u otra. También es vital seguir todas las indicaciones médicas una vez se ha realizado el tratamiento. En palabras del Dr. Federico Pérez de la Romana, Director Médico del Instituto de la Cirugía Estética y Medicina Estética que lleva su nombre, “el sistema Ellipse de Candela Medical con el que cuenta nuestro centro y el sistema Nordlys, su última versión, son las tecnologías más eficaces para el tratamiento de lesiones pigmentadas difíciles. Además, permiten perfeccionar los resultados de un lifting facial en las personas que padecen este problema a través de los cortos y seguros flashes de luz pulsada intensa (I²PL) doblemente filtrada (Modo de Filtración Dual -patentado), para asegurar que sólo la luz adecuada sea absorbida por las alteraciones de color de la piel evitando el riesgo de efectos adversos”.







Contacto

Nombre contacto: Instituto Pérez de la Romana

Descripción contacto:

Teléfono de contacto: 680760391