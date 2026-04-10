Cuando el bienestar es cultura: Quinton, segunda mejor empresa mediana para trabajar en España

Quinton, segunda mejor empresa mediana para trabajar en España - Quinton

(Información remitida por la empresa firmante)

Quinton BioTech Labs es hoy la segunda mejor empresa mediana para trabajar en España, reafirmando su liderazgo en cultura corporativa y bienestar laboral. El 99 % del equipo considera a Quinton un Gran Lugar para Trabajar, mientras que los niveles de satisfacción interna superan el 95 % según el ranking Great Place to Work 2026

Alicante, 10 de abril de 2026.- En un momento en el que muchas organizaciones todavía buscan cómo conectar de verdad con sus equipos, hay compañías que llevan años construyendo esa relación desde dentro. Quinton es una de ellas.



La empresa biotecnológica no solo revalida su presencia en el ranking español de Great Place to Work, sino que lo hace consolidándose en el top 2 de medianas empresas en España por segundo año consecutivo. Un reconocimiento que no responde a una estrategia puntual, sino a una forma de entender la empresa que se viene construyendo desde hace más de una década.



Porque el recorrido de Quinton en este ámbito no empieza ahora. La compañía forma parte de Great Place to Work desde 2014, cuando todavía era una pequeña empresa. Desde entonces, ha evolucionado, ha crecido y se ha internacionalizado, pero manteniendo intacto lo esencial: una cultura centrada en las personas.



Cuando el bienestar deja de ser discurso y se convierte en cultura

En un entorno donde el compromiso laboral sigue siendo un reto en España, Quinton ha apostado por algo más profundo que iniciativas aisladas. Ha construido un modelo donde el bienestar no se comunica: se vive.



Para la compañía, las personas no son un recurso más, sino el punto de partida de todas las decisiones. Esto se traduce en una cultura basada en la cercanía, la confianza y el acompañamiento real a lo largo de la vida profesional… y también personal.



"Este reconocimiento tiene mucho que ver con algo muy sencillo, pero muy importante: que cada persona en Quinton pueda ser ella misma en cada momento de su vida. No solo en lo profesional, también en lo personal. Intentamos acompañar de verdad, no solo en el trabajo, sino en el proyecto de vida de cada persona, entendiendo que detrás de cada profesional hay una historia, una familia, un entorno", afirma Cecilia Coll, directora de RSC y de Personas con Valores de Quinton.



El "Laboratorio del Bienestar": una cultura que se construye día a día

En el centro de este modelo está el "Laboratorio del Bienestar", una iniciativa que ha evolucionado hasta convertirse en uno de los pilares diferenciales de la compañía. Desde el epicentro de este modo de entender la cultura corporativa llevan años aplicando en la práctica un enfoque integral que combina:



• Conciliación real.



• Flexibilidad.



• Cuidado de la salud física y emocional.



• Desarrollo profesional adaptado a cada persona.



El resultado es una organización donde el bienestar forma parte del día a día y no de un mensaje corporativo. Un entorno donde las personas encuentran coherencia entre lo que la empresa dice y lo que realmente hace.



Talento que se atrae… pero, sobre todo, se cuida

En un mercado donde atraer talento es cada vez más complejo, Quinton ha decidido ir un paso más allá: construir experiencias profesionales que hagan que las personas quieran quedarse.



"Atraer y desarrollar talento hoy implica construir entornos donde las personas quieran quedarse y crecer; en Quinton trabajamos cada día para que esa experiencia sea coherente, retadora y con propósito", explica Roberto Ruiz, Talent Acquisition & Development & People Partner de Quinton.



Este enfoque no solo impacta en la atracción, sino en la vinculación. Equipos más comprometidos, menor rotación y una cultura que se fortalece con cada incorporación.



Crecer sin perder lo que hace que seas único

Uno de los mayores retos para cualquier empresa en expansión es mantener su esencia. En el caso de Quinton, el crecimiento no ha diluido su cultura, sino que la ha reforzado. La compañía sigue apostando por:



• Liderazgo cercano.



• Entornos participativos.



• Diversidad e inclusión real.



• Desarrollo continuo del talento.



Todo ello con un objetivo claro: que el crecimiento empresarial vaya siempre acompañado del bienestar de las personas.



Mirando al futuro: empresas más humanas, sostenibles y competitivas

La revalidación en el ranking Great Place to Work no solo reconoce el camino recorrido, sino que proyecta el modelo de Quinton hacia el futuro del trabajo.



En un contexto donde factores como la salud mental, la flexibilidad o el propósito serán cada vez más determinantes, la compañía seguirá evolucionando su modelo con una idea clara: las empresas que mejor funcionan son aquellas donde las personas realmente quieren estar.



Sobre Quinton

Quinton es un laboratorio biotecnológico especializado en la fabricación de especialidades naturales a base de agua de mar microfiltrada en frío, con sede en Alicante.



Cuenta con tecnología avanzada y certificaciones internacionales como ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 y GMP para complementos alimenticios.



La extracción de agua de mar se realiza en zonas protegidas mediante técnicas de microfiltrado en frío conforme a la Farmacopea Europea, garantizando calidad, sostenibilidad y trazabilidad.



Emisor: Quinton

Contacto

Nombre contacto: Fátima Abdallah González

Descripción contacto: Gabinete de Prensa de Quinton

Teléfono de contacto: 636860900



