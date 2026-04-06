Cuando las empresas crecen y sus modelos de gestión de personas se quedan atrás - AdelantTa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de abril de 2026.- Hay empresas que funcionan razonablemente bien mientras son pequeñas, el equipo es estable y casi todo depende de unas pocas personas que todavía llegan a todo. En esa fase, la gestoría, la administración o incluso el propio CEO pueden absorber la gestión de personas sin que el sistema se resienta demasiado. Pero llega un momento en que eso deja de funcionar. AdelantTa ayuda precisamente a dar ese paso, aportando estructura y procesos que permiten gestionar el crecimiento sin que la empresa se vea desbordada. A veces ocurre tras una fase de crecimiento. Otras, después de una reorganización. Y muchas veces, tras una fusión o integración, cuando empiezan a convivir culturas, estilos de mando, salarios, hábitos y formas de trabajar distintas. Es entonces cuando aparecen señales muy reconocibles: cuesta contratar bien, ciertas personas clave se van, los mandos actúan cada uno a su manera, las revisiones salariales generan ruido, surgen conflictos que se alargan demasiado y la dirección dedica cada vez más tiempo a asuntos de personas que antes parecían secundarios.

El problema no suele ser un gran desastre visible, sino algo más peligroso. Una suma de pequeños fallos que se van normalizando hasta que la empresa empieza a perder orden, foco y tiempo directivo.

No siempre falta más gente: muchas veces falta estructura

Uno de los errores más frecuentes es pensar que esto se arregla repartiendo tareas entre administración, pidiendo algo más a la asesoría laboral o dejando que cada responsable gestione “como pueda”. Eso puede servir en una empresa simple. Pero deja de servir cuando la organización necesita criterio común, procesos claros y decisiones coherentes sobre personas.

Porque, en ese punto, el problema ya no es administrativo. Es estructural. La selección se vuelve irregular. Las incorporaciones no terminan de aterrizar bien. Los puestos están poco definidos. Los mandos no siguen un mismo criterio. Las decisiones salariales se toman demasiado “caso a caso”. La evaluación del desempeño no existe o es puramente formal. Y los conflictos no se previenen ni se encauzan con la suficiente solidez.

Mientras la empresa es pequeña, eso puede sostenerse. Cuando crece, no. Y además tiene coste. Coste económico, coste de energía y coste de dirección. Distintas fuentes especializadas, como Gallup o SHRM, llevan años alertando del impacto real que tienen la mala gestión del talento, la baja implicación y la rotación no controlada sobre la productividad y la rentabilidad de las organizaciones.

El gran error: buscar una solución antes de entender bien el problema

Muchas empresas dicen que necesitan externalizar recursos humanos, pero no siempre necesitan lo mismo.

Algunas creen que su problema es administrativo, cuando en realidad tienen un problema de liderazgo, organización o rotación. Otras piensan que el fallo está en selección, cuando lo que realmente ocurre es que no tienen bien definidos los puestos, ni criterios consistentes para exigir, desarrollar o retribuir.

También pasa al revés: empresas que hablan de cultura o clima cuando lo que les está haciendo daño son errores básicos de operativa, estructura o reparto de responsabilidades.

Por eso, antes de decidir ningún modelo, conviene hacerse una pregunta muy concreta: qué está fallando de verdad en la gestión de personas de esta empresa.

No todas las empresas necesitan el mismo nivel de apoyo

Aquí está una de las claves.

Hay compañías a las que todavía les basta una buena cobertura laboral y administrativa: contratos, nóminas, convenios, incidencias y cumplimiento normativo. Si la estructura es sencilla, eso puede funcionar. Pero hay otras que ya han superado claramente esa fase, aunque sigan operando como si no. Son empresas en las que alguien tiene que ordenar vacaciones, procesos internos, incorporaciones, documentación, interlocución con managers, seguimiento, criterios salariales, selección, definición de puestos o gestión del conflicto. Y eso ya no lo resuelve bien una gestoría tradicional, por buena que sea en su ámbito.

Más allá de cierto tamaño o de cierta complejidad, la empresa no necesita solo soporte laboral. Necesita una función real de recursos humanos. No necesariamente un gran departamento interno desde el primer día. No necesariamente una estructura pesada. Pero sí una función con criterio, continuidad y capacidad de intervenir donde el negocio lo está pidiendo.

El caso típico: empresas que han crecido más rápido que su modelo de gestión

Es un caso muy habitual. Empresas que han crecido comercialmente, han incorporado personas, han abierto centros o han integrado estructuras, pero siguen gestionando a las personas casi igual que cuando eran bastante más pequeñas. La sensación en dirección suele ser muy parecida: cada vez dedica más tiempo a temas de personas; cuenta con buenos profesionales, pero poca estructura; se repiten problemas que no se terminan de ordenar; no quieren montar un gran departamento interno, pero tampoco puede seguir en esa situación. Ese tipo de empresa no necesita teoría. Necesita una solución realista, proporcionada y ejecutable.

Después de una fusión, el problema no es solo jurídico

Esto merece una mención aparte. Cuando dos estructuras se integran, no basta con unificar contratos, organigramas o condiciones. También hay que gestionar diferencias de cultura, expectativas, sistemas retributivos, estilos de liderazgo y percepciones de agravio comparativo. Si eso no se trabaja bien, la fusión puede estar cerrada en el papel y seguir abierta en la práctica durante mucho tiempo. Y ahí recursos humanos deja de ser un mero soporte administrativo para convertirse en una pieza clave de integración, estabilidad y continuidad operativa.

La pregunta correcta

El debate no es si conviene externalizar recursos humanos sí o no. El debate real es otro: qué necesita hoy una empresa para no seguir perdiendo tiempo directivo, talento, orden y capacidad de crecer. Porque un buen modelo de RRHH no burocratiza la empresa: la ordena. Da criterio a las decisiones, reduce errores, mejora la incorporación y permanencia de las personas, descarga a dirección y crea una base más sólida para crecer. No todas las empresas necesitan un director de RRHH en plantilla. No todas deben quedarse en una gestoría. Y no todas necesitan lo mismo al mismo tiempo. Lo importante es que la solución encaje con el momento real de la organización. En el fondo, la pregunta que muchas empresas deberían hacerse es muy simple. Lo que hay que definir, según explican desde la consultora de Recursos Humanos AdelantTa, es si se está gestionando a las personas con una estructura pensada para la empresa que es hoy o se sigue funcionando con un modelo que solo servía para la empresa que era hace años.

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