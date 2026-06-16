Cuando la inteligencia artificial obliga a las empresas a ser lo que dicen ser

Foto inteligencia Artificial - Club excelencia en gestión

(Información remitida por la empresa firmante)

El Think Tank impulsado por Adolfo Ramírez (Dinámicas de Transformación), Agustín Cuenca (Entaina) y Carolina Gómez (MARNIE) ha compartido sus hallazgos este martes 16 de junio en el Foro de IA : Gobernanza estratégica de la IA impulsado por el Club Excelencia en Gestión

Madrid, 16 de junio de 2026.- El Think Tank ha analizado el impacto de la inteligencia artificial en la empresa, concluyendo que la automatización transforma la manera en que las organizaciones definen, aplican y sostienen su coherencia. La principal idea que sostiene es que la inteligencia artificial no impone nuevos valores, pero sí elimina la ambigüedad con la que hasta ahora podían gestionarse. Sin embargo, los valores ya no pueden quedarse en el plano declarativo, sino que deben traducirse en decisiones concretas, reglas operativas y criterios auditables.



Los sistemas automatizados no operan con discursos, sino con instrucciones. Necesitan definiciones explícitas, prioridades claras y criterios de decisión estructurados. Esto obliga a las empresas a concretar qué significan realmente conceptos como equidad, compromiso o enfoque en el cliente, trasladándolos del plano narrativo al operativo.



En este contexto, la autenticidad cambia de naturaleza. Ya no depende solo de lo que una empresa dice, sino de cómo funciona realmente. La coherencia deja de ser una cuestión de narrativa para convertirse en una cuestión de diseño organizativo y de funcionamiento de los sistemas.



Sin embargo, el Think Tank también advierte de una tensión relevante. La misma tecnología que permite hacer visibles las decisiones también puede utilizarse para simular coherencia. Surge así el riesgo de una "autenticidad artificial", en la que las organizaciones proyectan una alineación sin haber resuelto sus contradicciones. Aunque esta simulación puede resultar eficaz a corto plazo, la creciente trazabilidad tecnológica y el escrutinio regulatorio dificultan su sostenibilidad.



Otra de las conclusiones clave apunta a la gobernanza.Traducir valores a código no es un proceso técnico, sino una decisión estratégica. Requiere la participación de distintas áreas de la organización y una mirada interdisciplinar. El reto ya no es solo definir valores, sino decidir cómo se convierten en decisiones automatizadas y quién interviene en ese proceso.



El Think Tank también puso el foco en la relación entre autenticidad y rentabilidad. Frente a la idea de que ambas convergen de forma natural, se plantea una visión más exigente: la coherencia implica costes reales. Renunciar a determinadas oportunidades, asumir impactos económicos o priorizar decisiones alineadas con los valores en contextos de presión son escenarios donde se pone a prueba la autenticidad. En este contexto, la pregunta deja de ser si la autenticidad es rentable y pasa a ser si la inautenticidad puede seguir siéndolo.



Además, las conclusiones subrayan el impacto directo de esta coherencia en la cultura organizativa y en el talento. La distancia entre lo que una empresa dice y lo que hace erosiona la confianza, especialmente cuando los sistemas automatizados priorizan métricas sin integrar los valores corporativos, generando una desconexión visible en la operativa diaria.



En conjunto, el Think Tank IA y Autenticidad dibuja un nuevo escenario empresarial en el que la tecnología no obliga a las organizaciones a ser diferentes, pero sí impide sostener incoherencias de forma indefinida.



La autenticidad deja de ser un discurso para convertirse en una condición estructural.



Sobre el Think Tank

El Think Tank IA y Autenticidad nace con el objetivo de analizar con rigor estratégico cómo la IA está redefiniendo la naturaleza de la autenticidad en las organizaciones y con el propósito de ayudar a las organizaciones a integrar la inteligencia artificial sin perder su identidad ni su coherencia ética. Porque en la era de los algoritmos, la autenticidad (esa alineación entre lo que una empresa dice, hace y proyecta) se convierte en un activo estratégico.



Organizadores:



• Adolfo Ramírez (Dinámicas de Transformación)



• Agustín Cuenca (Entaina)



• Carolina Gómez (MARNIE)



Participantes:



El Think Tank ha contado con la participación de un grupo de profesionales con amplia experiencia en dirección empresarial, gobierno corporativo, tecnología y gestión del talento, entre los que se encuentran:



• Adolfo Fernández-Valmayor (Grupo Quirón)



• Alexandre Ramos (Caser)



• Alicia Muñoz Lombardía (Banco Santander)



• Borja Vara (Amrop)



• Dora Casal (Roberto Verino)



• María Wandosell (Sportlife Ibérica)



• Gabriel Huecas (Universidad Politécnica de Madrid)



• Isabel Reija (Advisory Board Member)



• José Luis Marina (Taniwa)



• José Martín Cabiedes (Newco Crypto)



• Lidia Urquidi (Caser)



• Luis Mateos Keim (Osmotic)



• Pedro Reviriego (Universidad Politécnica de Madrid)



• Rames Sarwat (Proeduca Suma)





Contacto

Emisor: Think Tank IA y Autenticidad

Nombre contacto: Pilar Lastra de la Rubia

Descripción contacto: Marnie

Teléfono de contacto: 656923619