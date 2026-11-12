Cuánto vale un hotel: HotelVALORA lo calcula en segundos con inteligencia artificial especializada

'En vivienda basta un precio por metro cuadrado; en un hotel, no': entrevista al fundador de HotelVALORA - Miguel Sambricio (HotelVALORA)

(Información remitida por la empresa firmante)

HotelVALORA prepara su lanzamiento en más de 150 mercados en 2027 y quiere valorar todos los hoteles del mundo. Ya funciona en Madrid y Nueva York.

Madrid, 12 de noviembre de 2026.- Saber cuánto vale un hotel exige construir su cuenta de explotación, compararlo con sus competidores y con transacciones recientes, y estimar qué rentabilidad pedirá un inversor. Hoy ese análisis cuesta entre 1.500 y 40.000 euros y tarda semanas. HotelVALORA, una plataforma española de inteligencia artificial, lo hace en segundos.

Detrás está Miguel Sambricio, que estudió Derecho y ha desarrollado su carrera en la inversión hotelera: más de una década analizando cientos de operaciones, con la apertura de la oficina de Nueva York de una cadena hotelera por el camino. Construyó la plataforma aprendiendo a programar con inteligencia artificial, y ha llegado a programar 80 horas a la semana.

Un hotel no se valora como una vivienda

El origen del proyecto está en un cuello de botella que Sambricio conoce desde su primer día: separar las oportunidades que de verdad encajan con lo que busca un inversor de las que no. Eso exige analistas muy formados, y formarlos lleva meses.

En vivienda, muchas plataformas te dan un valor porque basta con un precio por metro cuadrado. En un hotel no: hay que construir su cuenta de explotación para entender qué rentabilidad exigirá un inversor, explica. Los grandes proveedores de datos dan el dato de mercado, pero no valoran el activo, y quien valora no conecta a las partes. Para resolverlo, la compañía ha creado un algoritmo de cap rate dinámico que adapta la rentabilidad exigida a cada hotel según docenas de características: si está reformado, su tamaño, la liquidez del mercado.

Qué hace la herramienta

HotelVALORA calcula cuánto vale un hotel y cuánto puede ganar. El usuario ve a qué precio vende el hotel cada día, quiénes son sus competidores directos, transacciones hoteleras comparables, datos del país, del mercado, de la zona y de la categoría, la cuenta de explotación a 12 meses y a cinco años, y distintos escenarios, con y sin reforma o financiación. También puede ver imágenes generadas con IA de cómo quedaría el hotel tras la reforma. El resultado se entrega en un informe en PDF.

Valeria, la analista de IA

Valeria, cuyo nombre viene de VALOR IA, atiende por WhatsApp y Telegram. Se le puede pedir la valoración de cualquier hotel, que cambie el precio por habitación o la ocupación, que añada una reforma o que ajuste los competidores. Lo que más me gusta son los "¿y si…?": ¿y si el hotel tuviera restaurante?, ¿y si necesito una rentabilidad del 15 % a cinco años, cuánto debería pagar? Valeria lo recalcula todo en segundos, dice Sambricio. Los usuarios profesionales pueden además conectar HotelVALORA con su IA de confianza, como ChatGPT, Claude o Gemini. La compañía asegura ser hoy el único servidor de valoración hotelera en el registro oficial de conectores para IA.

Para quién y cuánto cuesta

La plataforma se dirige a inversores, intermediarios, cadenas hoteleras, financiadores, promotores y proveedores del sector. En mi opinión, quienes más lo van a usar son los consultores pequeños y medianos: pueden analizar en segundos cualquiera de más de 38.000 hoteles en 21 países y hablar directamente con inversores, financiadores o cadenas.

Hay una suscripción gratuita con un resumen ejecutivo de valoración; la Pro cuesta 49 euros al mes y permite consultar el informe completo, y la Premium, 199 euros al mes, permite ajustar escenarios, da acceso completo a Valeria e incluye las imágenes generadas con IA. Además, HotelVALORA ha negociado con una entidad bancaria nacional condiciones preferentes, sin comisión de apertura ni de análisis, para quien llegue a través de la plataforma.

Además de valorar, la plataforma conecta a las partes: el usuario puede enviar su oportunidad a una red de más de 500 empresas, y quien la recibe decide libremente si contacta. La relación es directa y HotelVALORA no cobra comisión por la operación.

Datos trazables

Cada dato es trazable. No nos inventamos nada, afirma Sambricio. La plataforma trabaja con 68 fuentes de datos, entre ellas registros públicos como el Catastro y proveedores globales de referencia del sector, y cada fuente tiene una puntuación de fiabilidad: si dos no coinciden, manda la más fiable. Los datos procedentes de una estimación de IA aparecen en el informe como Estimación · IA · sin verificar, y cada informe lleva marca de agua y permite consultar el original con todos los cambios señalados. HotelVALORA no sustituye a una tasación oficial: es una herramienta de análisis y de apoyo a la decisión que cubre la fase previa a encargarla.

Madrid y Nueva York

La compañía empieza por dos mercados muy activos en compraventa de hoteles. Nueva York concentra en torno al 6 % de toda la inversión hotelera de Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico, y HotelVALORA tiene identificado al propietario del 97,9 % de sus hoteles. Valorar un hotel allí cambia respecto a Madrid: más del 40 % de los hoteles de Nueva York tienen plantilla sindicada y uno de cada cinco está construido sobre suelo arrendado, dos factores que alteran la cuenta de explotación.

IA y empleo

La IA especializada no toma decisiones: cruza miles de datos revisados y nos da información real para que las tomemos nosotros, señala Sambricio. La compañía ha construido 15 agentes de IA y los primeros ya trabajan cada día; uno de ellos revisa a diario docenas de medios en busca de compraventas de hoteles y ya ha identificado más de 1.700 operaciones, más de 500 en Nueva York. Ellos hacen el análisis, y así las personas nos dedicamos a lo que de verdad importa: negociar y cerrar operaciones.

Expansión

HotelVALORA tiene preparadas más de 38.000 fichas de hoteles en 21 países y lanzará en más de 150 mercados en 2027. Para llegar ahí, en diciembre abrirá la compañía a nuevos inversores, y cuatro de cada cinco euros irán a la expansión. Primero seremos la referencia en hoteles, y con la expansión seguiremos creciendo. Y añade: Si por casualidad algún inversor está leyendo esto, quizá sea la pieza que nos falta para crecer: que se ponga en contacto con nosotros.

Con motivo del lanzamiento, quienes se inscriban en la lista de espera de hotelvalora.com recibirán tres meses gratis de la suscripción Premium, valorada en 199 euros al mes, y una demostración personalizada. La oferta es válida para inscripciones realizadas antes del lanzamiento público; los tres meses empiezan el día del lanzamiento y no se pide tarjeta.

Artículo realizado en colaboración con Matías Prats

Contacto de prensa: Miguel Sambricio, fundador de HotelVALORA, info@hotelvalora.com.