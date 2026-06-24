La Cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China se inaugura en Pekín

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE) se inauguró en Pekín el 22 de junio.

También intervinieron el vicepresidente de Sudáfrica, Paul Mashatile; el secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, John W.H. Denton AO; y el presidente del Grupo CITIC, Xi Guohua. Jennifer Jordan-Saifi, consejera delegada de la Iniciativa de Mercados Sostenibles, leyó un mensaje de felicitación de Su Majestad el Rey Carlos III del Reino Unido a la cuarta edición de la CISCE. Aproximadamente 1.300 representantes de gobiernos, empresas, instituciones académicas y organizaciones internacionales de más de 100 países y regiones asistieron a la ceremonia de apertura.

Ren Hongbin, presidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), destacó que la cuarta edición de la CISCE se centra en el crecimiento económico sostenible, el fortalecimiento de los lazos comerciales y de inversión, y una mayor cooperación internacional en las cadenas industriales y de suministro. Subrayó que la exposición busca generar nuevas oportunidades tanto para las empresas chinas como internacionales, reafirmando el compromiso del CCPIT de proporcionar a las empresas globales plataformas sólidas de promoción comercial y servicios de apoyo integrales, fomentando así alianzas más sólidas en las cadenas industriales y de suministro y contribuyendo a una economía global más abierta.

Un momento clave de la ceremonia de apertura fue la presentación conjunta de la Iniciativa de la 4ª CISCEBeijing por parte del CCPIT y líderes de la comunidad empresarial global.

Organizada por el CCPIT, la 4ª CISCE se celebra bajo el lema "Conectando el mundo para un futuro compartido". Cinco organizaciones internacionales apoyan el evento, entre ellas la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Centro de Comercio Internacional y la Cámara de Comercio Internacional. Australia es el país invitado de honor. La región francesa de Auvernia-Ródano-Alpes y la región italiana de Liguria participan como primeras regiones invitadas de honor internacionales, mientras que las provincias de Anhui y Hainan son las provincias invitadas de honor nacionales. Las exposiciones abarcan seis cadenas de suministro clave: tecnología digital, fabricación avanzada, agricultura sostenible, vida saludable, vehículos inteligentes y energía limpia, además de un área de exposición dedicada a los servicios de la cadena de suministro. Este completo diseño pone de relieve la exposición que congrega a 676 empresas líderes, pequeñas y medianas empresas (PYME) especializadas e innovadoras, y organizaciones industriales de 85 países y regiones, junto con organizaciones internacionales.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-cuarta-exposicion-internacional-de-la-cadena-de-suministro-de-china-se-inaugura-en-pekin-302808800.html