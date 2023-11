Cuatro campos de golf de Cabot reconocidos entre los mejores 100 campos del mundo 2023-24 de GOLF Magazine

GOLF Magazine Top 100 Courses in the World

-Cuatro campos de golf de Cabot reconocidos en la lista de los mejores 100 campos del mundo 2023-24 de GOLF Magazine

Todos los campos de golf de 18 hoyos de Cabot se ubican en el codiciado ranking de golf, con el recién llegado Cabot Saint Lucia en la portada

TORONTO, 2 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- The Cabot Collection, desarrollador y operador de destinos de golf residenciales y turísticos de lujo, se complace en anunciar que sus cuatro campos de golf de longitud reglamentaria están nombrados en el prestigioso Top 100 Courses in the World ranking de GOLF Magazine. Una rareza para una marca de golf, todos los campos de golf de Cabot de 18 hoyos actualmente abiertos han aparecido en la codiciada lista, incluidos Cabot Cliffs y Cabot Links en Cabot Cape Breton en Nueva Escocia, Point Hardy Golf Club en Cabot Saint Lucia en el Caribe y Castle Stuart Golf Links ent Cabot Highlands en Escocia. Además, la foto de portada de noviembre/diciembre de GOLF Magazine muestra el nuevo Point Hardy Golf Club situado a lo largo de la impresionante costa caribeña de Santa Lucía.

Publicado por primera vez en 1985, los 100 mejores campos del mundo de GOLF Magazine comprende una lista altamente competitiva clasificada por un panel experimentado de expertos con buen ojo para el diseño y la arquitectura. La edición impresa bienal "Los 100 mejores campos del mundo" sigue siendo una de las ediciones más populares de GOLF Magazine e informa a los lectores dónde visitar para disfrutar de las mejores experiencias de golf. Las cuatro clasificaciones de campos de Cabot incluyen:

No. 52: Cabot Cliffs | Inverness, Nova Scotia , Canada | Bill Coore , Ben Crenshaw , 2016

| , Canada | , , 2016 No. 76: Point Hardy Golf Club | Cap Estate, Saint Lucia | Bill Coore , Ben Crenshaw , 2023

| Cap Estate, | , , 2023 No. 79: Cabot Links | Inverness, Nova Scotia , Canada | Rod Whitman , 2012

| , Canada | , 2012 No. 89: Castle Stuart Golf Links | Inverness, Scotland | Gil Hanse, Mark Parsinen , 2009

"Nos sentimos honrados de que nuestros cuatro campos sean reconocidos en esta lista junto con los campos más admirados del mundo", afirmó Ben Cowan-Dewar, consejero delegado y cofundador de Cabot. "Es un sueño hecho realidad ver a Cabot Saint Lucia en la portada de la revista. La recepción inicial del campo nos ha dejado boquiabiertos y estamos deseando que llegue nuestra gran inauguración en diciembre".

Los 100 campos de la lista 2023-24 abarcan 14 países diferentes y representan los estándares más altos del mundo en diseño, arquitectura y mantenimiento de greens de campos de golf. El Point Hardy Golf Club de Cabot Saint Lucia, que abrió para juegos preliminares en marzo de 2023 y celebrará su gran inauguración oficial en diciembre de 2023, es el primer campo en Santa Lucía que figura en la lista. Cabot Cliffs y Cabot Links de Cabot Cape Breton son los únicos campos canadienses clasificados entre los 100 mejores. Al icónico Castle Stuart Golf Links en Cabot Highlands, número 89 de la lista, pronto se le unirá un nuevo campo de golf de 18 hoyos diseñado por Tom Doak programado para abrirse para en 2024.

Otros destinos de golf actualmente en desarrollo en la cartera de Cabot incluyen el primer destino con sede en EE.UU., Cabot Citrus Farms en el pintoresco centro oeste de Florida, y su segundo destino canadiense, Cabot Revelstoke en Columbia Británica. Cabot Citrus Farms se abrirá para una vista previa en enero de 2024, antes de la gran inauguración en septiembre de 2024. El destino de golf de Florida dará la bienvenida a los huéspedes para que experimenten dos campos de 18 hoyos y dos campos cortos. Los huéspedes y propietarios también podrán experimentar alojamiento y una emocionante variedad de servicios y actividades, que estarán disponibles en 2024. Cabot Revelstoke, ubicado en medio de las majestuosas cadenas montañosas de Monashee y Selkirk en Columbia Británica, contará con Cabot Pacific, un campo público de 18 hoyos con vistas al río Columbia, cuya inauguración está prevista para 2025. Cabot Revelstoke lanzó recientemente preventas para nuevas ofertas inmobiliarias inspiradas en los chalets de esquí europeos de los Dolomitas, Austria y Suiza y con amplias vistas panorámicas.

Acerca de Cabot Collection:Cabot Collection es un desarrollador de lujo de destinos de golf incomparables. Su cartera incluye el galardonado Cabot Cape Breton en Nueva Escocia, Cabot Saint Lucia en el Caribe, Cabot Revelstoke en Columbia Británica, Cabot Citrus Farms en Florida y Cabot Highlands en Escocia. Cabot continúa construyendo sobre un legado de excelencia en golf, ofertas residenciales de lujo y estilo de vida de resort boutique en cada propiedad única donde los propietarios y huéspedes tienen acceso exclusivo a experiencias de destinos específicos y una calidad de servicio incomparable.

