Cuatro países preseleccionados para ser sede de The Games of the Future 2027

Brasil, Serbia, Sudáfrica y Uzbekistán en la carrera por ser anfitriones del evento deportivo phygital mundial

DUBAI, EAU, 25 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International (PI), los titulares y custodios de los derechos exclusivos de The Games of the Future (GOTF), anuncian hoy que Brasil, Serbia, Sudáfrica y Uzbekistán son los candidatos preseleccionados para albergar GOTF 2027. The Games of the Future es el torneo deportivo phygital más importante del mundo, que reúne a deportistas de deportes y deportes electrónicos de todo el mundo.

Con los Emiratos Árabes Unidos preparados para albergar GOTF 2025 y Kazajstán en 2026, la competencia para la edición de 2027 ha generado un interés significativo de las naciones ansiosas por posicionarse como líderes en el mundo de los deportes phygital.

Nis Hatt, consejero delegado de Phygital International, comentó: "Recibimos propuestas de todo el mundo, lo que pone de relieve la creciente conciencia y pasión por los deportes físicos a nivel mundial. Nos gustaría agradecer a todas las naciones que presentaron sus candidaturas para albergar The Games of the Future 2027 y nos complace anunciar que Brasil, Serbia, Sudáfrica y Uzbekistán han sido seleccionadas como las naciones preseleccionadas como posibles anfitriones".

Tras más evaluaciones y valoraciones detalladas de la propuesta de cada finalista, la decisión final sobre el país anfitrión de los GOTF 2027 se anunciará en el verano de 2025.

Acerca de Phygital International:

Phygital International es líder mundial en la promoción e innovación de deportes phygital, que combina a la perfección los deportes físicos y los juegos digitales en eventos competitivos. Como custodio y operador oficial de los Games of the Future anuales globales, Phygital International está redefiniendo la experiencia deportiva para una nueva era. A través de su papel como organizador de torneos y supervisor de candidaturas de países anfitriones, Phygital International une a atletas, jugadores y comunidades en un entorno híbrido único, ampliando los límites de los deportes tradicionales y los juegos en todo el mundo.

Para obtener más información, visite https://phygitalinternational.com/.

Acerca de The Games of the Future:

The Games of the Future es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital y es el pináculo del deporte phygital. El torneo anual reúne a la próxima generación de dinámicos héroes deportivos de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos phygital. The Games of the Future de 2025 y 2026 se celebrarán en los Emiratos Árabes Unidos y Kazajstán, respectivamente. Para obtener más información, visite: https://gofuture.games/.

