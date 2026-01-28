Cuenta atrás para declarar los envases: IMPLICA ofrece el trámite gratuito a sus empresas

IMPLICA apoya a las empresas en la declaración anual de envases - IMPLICA

"Es un servicio que ofrecemos a las empresas adheridas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases", señala Laura Sanz de Siria, directora general de IMPLICA

Las empresas que introducen envases en el mercado nacional están obligadas, según el Real Decreto 1055/2022, de envases y residuos de envases, a presentar anualmente la declaración de los envases puestos en el mercado durante el ejercicio anterior.



Tal y como indica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), el plazo para el reporte correspondiente al año 2025 estará abierto del 1 de enero al 2 de abril de 2026.



La información que debe declararse incluye, entre otros aspectos, las cantidades de envases, expresadas en toneladas; el porcentaje de material reciclado incorporado; el tipo de material (plástico, papel/cartón, metal, vidrio, madera, multimaterial, entre otros); el uso del envase (doméstico, comercial o industrial); el nivel del envase (primario, secundario o terciario), y si tiene carácter reutilizable o es de un solo uso.



En este contexto, IMPLICA, Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), ofrece a sus empresas adheridas la posibilidad de presentar la declaración en su nombre. Para ello, "las empresas deben otorgar el correspondiente apoderamiento y, con él, el equipo técnico de IMPLICA se encarga de realizar este trámite de forma gratuita, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente", explica Laura Sanz de Siria, directora general de IMPLICA.



"Es un servicio que ofrecemos para que las empresas puedan centrarse en su actividad principal, mientras IMPLICA reduce la carga burocrática y aporta tranquilidad a las empresas en un entorno normativo cada vez más exigente", explica Laura Sanz.



Asimismo, la directora general del SCRAP pionero en reutilización ha señalado que todas aquellas empresas que todavía no formen parte de ningún sistema individual o colectivo de responsabilidad ampliada del productor "pueden adherirse a IMPLICA, lo que les dará acceso inmediato a nuestras guías explicativas, a los recursos de apoyo y a un acompañamiento técnico para la correcta realización de la declaración anual de envases puestos en el mercado".



Además de la amplia oferta de servicios y formación de IMPLICA, Sanz de Siria también ha recordado que la estrecha colaboración que mantenemos con los SCRAP europeos "nos otorga un valor añadido, al permitirnos apoyar a las empresas adheridas en el cumplimiento de las obligaciones de la responsabilidad ampliada del productor (RAP) en otros países". "Un apoyo que incluye ayuda y asesoramiento para realizar el registro ante las autoridades competentes del país de destino y la asistencia en el reporte anual de envases en los mercados internacionales en los que operan", ha añadido.



Con la fecha límite cada vez más próxima, IMPLICA se posiciona como un aliado estratégico para las empresas, ofreciendo una solución eficaz para cumplir con la normativa de envases sin complicaciones, sin costes adicionales y con la máxima garantía técnica.

