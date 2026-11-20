Trader realizando examen certificacion - Fotografía mejorada con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

A menos de un mes de los exámenes de diciembre, Global Trader Certification Institute (GTCI) prepara una nueva convocatoria que permitirá a los traders obtener una certificación profesional realizando las pruebas en español, una novedad que abre nuevas oportunidades para los profesionales de España y Latinoamérica

Madrid, 20 de noviembre de 2026.- El mundo del trading sigue evolucionando y, con él, la forma en que sus profesionales pueden demostrar sus conocimientos. Cada vez son más las personas que se interesan por los mercados financieros, pero saber operar y poder acreditar esa preparación son dos cosas diferentes.



En este contexto, Global Trader Certification Institute (GTCI) prepara sus próximos exámenes de diciembre, una convocatoria que llega con una novedad importante: por primera vez este año, los traders podrán realizar las pruebas de certificación íntegramente en español.



Esta incorporación supone una oportunidad para los profesionales de España y Latinoamérica que desean acreditar sus conocimientos sin tener que enfrentarse a un examen en inglés.



El trading da un paso más hacia su profesionalización

Durante los últimos años, el trading ha dejado de ser una actividad reservada a grandes instituciones financieras. Gracias a las nuevas tecnologías, cada vez resulta más sencillo acceder a los mercados y operar desde prácticamente cualquier lugar.



Sin embargo, este crecimiento también plantea una pregunta: ¿cómo puede un trader demostrar que realmente tiene los conocimientos necesarios?



Hasta ahora, muchos operadores han basado su trayectoria en la experiencia y en los resultados obtenidos. Pero, al igual que ocurre en otros sectores profesionales, disponer de una certificación puede ser una forma adicional de respaldar su preparación.



Con este objetivo trabaja GTCI, un Instituto internacional originario de Estados Unidos y con presencia europea desde Londres, que busca impulsar la profesionalización del trading mediante exámenes que permiten evaluar los conocimientos de los operadores.



A diferencia de las academias tradicionales, GTCI no se dedica a enseñar trading, sino a comprobar lo que los profesionales ya saben y ofrecerles la posibilidad de obtener una acreditación.



Tres certificaciones según el nivel de experiencia

El sistema de GTCI está organizado en tres niveles, adaptados a diferentes etapas de la trayectoria de un trader.



El primero, CT I (Certified Trader), está dirigido a quienes desean acreditar sus conocimientos fundamentales sobre los mercados financieros y la gestión del riesgo.



El segundo, CT II (Professional Trader), está pensado para operadores con una preparación más avanzada y experiencia en estrategias de trading.



Por último, CT III (Expert Trader) representa el nivel más alto de certificación y está orientado a profesionales con conocimientos especializados en la gestión de inversiones y carteras.



Según el Instituto, sus certificaciones cuentan con reconocimiento en más de 120 países y están dirigidas tanto a traders independientes como a quienes desean desarrollar su carrera dentro del sector financiero.



Estas acreditaciones pueden complementar la experiencia profesional de los operadores y servir como una referencia adicional de sus conocimientos, aunque no garantizan por sí solas el acceso a un empleo.



Diciembre, una oportunidad para los traders de habla hispana

La próxima convocatoria de diciembre será especialmente significativa para los profesionales hispanohablantes, ya que podrán realizar los exámenes en español.



Hasta ahora, el idioma podía suponer una dificultad añadida para algunos candidatos. Con esta novedad, los traders podrán centrarse en demostrar sus conocimientos sin tener que preocuparse por realizar la evaluación en inglés.



La incorporación del español también permite que GTCI acerque sus certificaciones a un público más amplio, especialmente en España y Latinoamérica.



Para muchos operadores, obtener una acreditación profesional puede ser una forma de dar un paso más en su trayectoria y demostrar que, además de experiencia, cuentan con conocimientos evaluados por una entidad independiente.



Con los exámenes a menos de un mes, la convocatoria de diciembre se presenta como una oportunidad para quienes desean cerrar el año dando un nuevo impulso a su desarrollo profesional.



Más allá de los resultados: la importancia de acreditar lo que se sabe

En el trading, los resultados suelen ocupar gran parte de la atención. Sin embargo, ganar dinero en determinadas operaciones no significa necesariamente contar con una preparación sólida.



Conocer cómo funcionan los mercados, comprender los riesgos y tomar decisiones fundamentadas son aspectos importantes para cualquier persona que quiera dedicarse a esta actividad.



Por eso, las certificaciones profesionales pueden desempeñar un papel relevante: permiten evaluar conocimientos que no siempre quedan reflejados en el historial de operaciones de un trader.



En este sentido, GTCI busca contribuir a que los profesionales del sector dispongan de una forma adicional de demostrar su preparación, más allá de los resultados económicos.



GTCI celebra el Black Friday con un 50% de descuento hasta el 30 de noviembre

Coincidiendo con la proximidad de los exámenes de diciembre, Global Trader Certification Institute ha anunciado una campaña especial de Black Friday con un 50% de descuento en sus acreditaciones profesionales hasta el 30 de noviembre de 2026.



La promoción está dirigida a los traders interesados en participar en la próxima convocatoria y obtener una certificación internacional mediante exámenes disponibles en español.



Los interesados pueden consultar los diferentes niveles, los requisitos y las condiciones de la promoción en la página oficial del Instituto: http://gtcinstitute.org/

Contacto

Nombre contacto: Antonio M.

Descripción contacto: Global Trader Institute LLC

Teléfono de contacto: +44 7458 197422