CuentosIA.ai lanza un servicio de cuentos personalizados con control total para el usuario

CuentosIA.ai lanza un servicio de cuentos personalizados que permite crear historias ilustradas a medida en menos de cinco minutos, con control total del usuario sobre la historia, los personajes y el estilo visual

Madrid, 13 de enero.- CuentosIA.ai lanza un nuevo servicio de cuentos personalizados que permite crear historias ilustradas totalmente a medida en menos de cinco minutos, ofreciendo al usuario un nivel de control creativo poco habitual en el sector.



El usuario puede elegir el enfoque del cuento desde el inicio: recreacional, con aventuras y diversión para entretener, o educativo, con categorías como emociones, matemáticas o valores para aprender jugando.



A diferencia de otras propuestas de cuentos personalizados, donde la personalización suele limitarse al nombre del niño o a pequeños ajustes, CuentosIA.ai permite decidir los elementos principales del cuento: la historia, los personajes, la estructura, el tamaño de las palabras, el formato editorial y el estilo de las ilustraciones. El usuario también puede personalizar la apariencia de los personajes y ajustar el desarrollo de la historia para adaptarla a lo que busca.



Uno de los principales elementos diferenciales es el sistema de creación de personajes. Los protagonistas pueden generarse a partir de fotografías reales, que se transforman en ilustraciones manteniendo un alto grado de parecido, o mediante descripciones físicas detalladas. Cada ilustración puede revisarse y ajustarse individualmente antes de finalizar el cuento, al igual que el texto.



Todo el proceso de creación de los cuentos personalizados se realiza en menos de cinco minutos, con un precio desde 5 euros en su versión digital en PDF, situando el servicio como una alternativa accesible frente a los modelos tradicionales, que suelen implicar más tiempo, menos opciones creativas y un coste más elevado.



Una vez completado el proceso creativo, la web genera automáticamente el cuento en formato digital y un PDF listo para imprimir, con la opción de solicitar el libro físico, producido con estándares editoriales comparables a los de cualquier cuento infantil de librería.



Puede verse una demo del servicio en vídeo:



Con este lanzamiento, CuentosIA.ai introduce un nuevo enfoque en el mercado de los cuentos personalizados, centrado en la autonomía del usuario, la rapidez del proceso y el acceso a una personalización profunda sin barreras técnicas.



El servicio está disponible en: https://www.cuentosia.ai



Sobre CuentosIA.ai

CuentosIA.ai es una web que permite crear cuentos personalizados ilustrados en menos de cinco minutos, ofreciendo control creativo completo sobre la historia, la apariencia de los personajes, las ilustraciones y el formato editorial, con opciones recreacionales y educativas.







Contacto

Nombre contacto: Departamento de Comunicación – CuentosIA.ai

Descripción contacto: cuentosia.ai

Teléfono de contacto: 699720008

