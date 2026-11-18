Plazas de doctorado financiadas hasta el 1 de diciembre - Universidad China de Hong Kong (CUHK)

(Información remitida por la empresa firmante)

Guía práctica para acceder al Programa de Becas de Doctorado de Hong Kong dotado con más de 232.420 dólares estadounidenses

Madrid, 18 de noviembre de 2026.- La Universidad China de Hong Kong (CUHK) lanza un último aviso para que los candidatos a futuros doctorandos presenten su solicitud para el prestigioso Programa de Becas de Doctorado de Hong Kong (HKPFS) antes de que finalice el plazo para su presentación el 1 de diciembre de 2026 a las 12:00 del mediodía, hora de Hong Kong (GMT+8) / 4:00 a. m., hora UTC.



A través del paquete mejorado HKPFS de la CUHK, valorado en más de 232.420 dólares estadounidenses, los candidatos seleccionados obtendrán exención total de las tasas de matrícula, estipendios anuales, ayudas para el alojamiento garantizado en el campus y dietas de viaje para congresos. Clasificada en el puesto 18.º a escala internacional en el Ranking Mundial de Universidades QS 2027 y en el 10.º de Asia en el Ranking de Universidades asiáticas Times Higher Education 2026, la CUHK brinda una plataforma académica de élite, con 20 disciplinas dentro de las 30 mejores del mundo y seis entre las 10 primeras, incluidas Educación (n.º 1), Gastroenterología y Hepatología (n.º 2), Enfermería (n.º 6), Informática (n.º 7), así como Artes y Humanidades e Inteligencia Artificial (n.º 9 ambas).



Guía para completar la presentación

Para acceder a la financiación HKPFS para la convocatoria 2027-28, los solicitantes deben completar dos pasos fundamentales:



• Solicitud inicial a través del Consejo de Becas de Investigación (RGC): presentar una solicitud inicial a través del portal electrónico del RGC para obtener un número de referencia oficial del HKPFS. Se anima a los candidatos a que designen a la CUHK como su institución preferente (opción 1) para asegurar que la candidatura goce de prioridad.



Fecha límite: 1 de diciembre de 2026 a las 12:00 del mediodía, hora de Hong Kong (GMT+8) / 4:00 a. m., hora UTC.





• Solicitud completa a la CUHK: completar la solicitud de doctorado a través del portal de solicitudes de admisión a posgrado de la Escuela de Posgrado —Graduate School— de la CUHK, indicando el número de referencia del HKPFS que haya sido asignado.



Fecha límite: 1 de diciembre de 2026 a las 11:59 p. m., hora de Hong Kong (GMT+8) / 3:59 p. m., hora UTC.



Los candidatos preseleccionados serán convocados a entrevistas; los resultados de las becas serán anunciados entre marzo y abril de 2027.



Extensas vías de financiación

A fin de promover el talento investigador global, la CUHK ofrece sólido apoyo financiero a través de múltiples vías de financiación. Los candidatos a doctorandos propuestos por la CUHK al HKPFS que no sean seleccionados por el RGC serán admitidos al programa ordinario de doctorado de la CUHK con una beca de posgrado de hasta 29.400 dólares estadounidenses al año. Estos candidatos también podrán optar a la Beca de Doctorado del Vicerrector de la CUHK, con una dotación de hasta 10.240 dólares estadounidenses, siempre que el rendimiento académico sea satisfactorio.



Los estudiantes de primer año de posgrado en investigación procedentes de países de la Franja y la Ruta también serán tenidos en cuenta automáticamente para ser propuestos por la CUHK a la Beca de la Franja y la Ruta —Belt and Road Scholarship— del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, con la cual se puede cubrir la totalidad de las tasas de matrícula de los beneficiarios.



60 años de excelencia en posgrados

Fundada en 1966 para promover la formación de posgrado en investigación en Hong Kong, la Escuela de Posgrado de la CUHK celebra este año su 60.º aniversario. Ubicada en el campus más grande y verde de Hong Kong, la CUHK ofrece unos 240 programas de posgrado, contando con el respaldo de más de 460 científicos considerados entre el 2 % de los mejores del mundo, cuatro Laboratorios Estatales Clave y más de 324 millones de dólares estadounidenses en financiación anual para investigación.



Calendario de solicitudes - Datos clave

Al entrar en su fase final el proceso de admisión a los programas de máster (MPhil) y doctorado (PhD) de la CUHK, se recomienda a los candidatos la pronta presentación de sus solicitudes.



Para más información sobre programas, becas disponibles, requisitos de admisión y trámites de solicitud, visitar: https://www.gs.cuhk.edu.hk/admissions/research-postgraduate.

Contacto

Nombre contacto: Saya Lo

Descripción contacto: Universidad China de Hong Kong (CUHK)

Teléfono de contacto: (852) 3943 8508



