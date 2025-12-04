Cui Li, directora de desarrollo de ZTE, interviene en AI Innovation Asia 2025 de Economist Impact (1)

ZTE CDO Cui Li speaks at Economist Impact's AI Innovation Asia 2025 - ZTE CORPORATION/PR NEWSWIRE

SINGAPUR, 4 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), proveedor líder mundial de soluciones integradas de tecnología de la información y la comunicación, anunció que su directora de desarrollo, Cui Li, intervino en AI Innovation Asia 2025, organizado por Economist Impact, la división de liderazgo intelectual de The Economist Group.

En el panel "¿Cómo puede la IA ayudarle? La IA de agentes y la experiencia del cliente", Cui Li compartió la visión estratégica de ZTE para la IA de agentes e ilustró cómo ya está transformando la experiencia del cliente y los modelos operativos en toda la compañía. También destacó su papel en el fortalecimiento de la resiliencia, la mejora de la supervisión y la rendición de cuentas, e instó a las organizaciones a prepararse para la era de la IA .

P1: Situación: ¿Cómo está impactando la IA de agentes en la experiencia del cliente en su sector?

La IA de agentes está redefiniendo la experiencia del usuario, no solo en cuanto al diseño de la interfaz de usuario, sino también desde la respuesta hasta la comprensión y la cocreación. En ZTE, bajo nuestra estrategia "IA para todos", estamos integrando la IA de agentes en cuatro áreas clave: redes, informática, hogares y dispositivos personales.

Por ejemplo, habilitamos redes autónomas de nivel 4 y superiores con tres motores: Nebula Telecom Large Model, big data y gemelo digital. En la práctica, ZTE y China Mobile cocrearon multiagentes que pueden detectar problemas de red y permitir la autorreparación, reduciendo el tiempo de resolución de problemas en un 47 %.

P2: Transformación estratégica: ¿Cómo el aumento de la autonomía digital a través de una IA de agentes transformará el modo en que las organizaciones construyen resiliencia y adaptabilidad?

De hecho, nos encontramos en una era de gran incertidumbre. Esto nos exige empezar con el fin en mente: buscar siempre la estabilidad frente a la incertidumbre y construir una sólida base, como el efecto bola de nieve. Además, debemos ser ágiles para detectar cambios y adaptarnos rápidamente, evolucionando de una organización mecánica a una orgánica y adaptativa.

Y luego necesitamos saber cómo la IA puede realmente ayudarnos. Los grandes modelos de IA ya tienen un rendimiento a nivel de doctorado o superior. Los agentes van un paso más allá al integrar memoria y herramientas, actuando como la aplicación real de los modelos. La IA de agentes puede coordinar a diferentes agentes para automatizar tareas más complejas y que requieren más tiempo. Por supuesto, este es un estado ideal. Lo cierto es que, tanto los agentes como la IA de agentes, aún se encuentran en una etapa muy temprana y se enfrentan a muchos desafíos técnicos. Pero dado el hipercrecimiento de la IA, creo que las soluciones estarán disponibles muy pronto.

Y creo que la IA solo puede tener efectos si la mantenemos a largo plazo. La inteligencia se construye sobre bases digitales y de red. Sin transformación digital, una empresa no alcanzará la verdadera inteligencia, ni mucho menos se volverá más resiliente o adaptable; es como intentar correr antes de poder caminar. Además, volverse inteligente requiere ingeniería del conocimiento, reestructuración de procesos y una mentalidad de IA, que es una maratón, no un sprint.

En ZTE, nuestra trayectoria digital comenzó en 2016 y, posteriormente, la transformación inteligente en 2022. Nuestra experiencia es la siguiente: priorizar la infraestructura, pero mantener un equilibrio entre hardware y software; llevar a cabo una planificación sistemática de arriba a abajo para garantizar que todos estén en sintonía; realizar inversiones continuas, ya que los avances disruptivos surgen de cada pequeño paso; y, por último, partir de escenarios concretos y de alto valor, y luego iterar rápidamente para abordar cualquier incertidumbre que surja durante el proceso.

P3: Supervisión y rendición de cuentas: A medida que los sistemas de IA toman decisiones más autónomas, ¿cómo pueden las empresas mantener la supervisión, garantizar la rendición de cuentas y preservar la soberanía digital?

En resumen, mantener a los humanos al tanto. Tareas como el diseño, la revisión, la toma de decisiones y la supervisión aún deben ser realizadas por personas, quienes deben ser responsables en última instancia. La automatización es solo un medio, no un fin. Lo que realmente debería preocupar a los humanos no es ser reemplazados, sino dar un paso atrás o estar ausentes en este proceso.

Toda moneda tiene dos caras, y estos modelos también. Su generalización, habilidades emergentes y evolución continua: sí, estas son las características de una tecnología verdaderamente revolucionaria. Pero inherentemente conllevan alucinaciones, problemas de caja negra, etc. Además, el ser humano posee inteligencia social y moralidad, algo que la IA nunca podrá dominar por completo. En esencia, la IA se basa en modelos estadísticos; carece de sentido común en el mundo real, y mucho menos de la capacidad de gestionar soluciones complejas como lo hacen los humanos.

Más importante aún, implementar la IA en una empresa requiere una profunda integración con el conocimiento técnico. Debemos considerar factores como la precisión, la seguridad, el cumplimiento normativo y la división de responsabilidades, así como los flujos de trabajo y los KPI. Desde la experiencia práctica de ZTE, me gustaría dar algunos consejos: primero, las empresas deberían desarrollar sus propios proyectos de ingeniería del conocimiento y grandes modelos específicos de cada dominio, además de RAG y gemelos digitales para ser profesionales y fiables. Segundo, identificar los problemas concretos que los agentes deben resolver. Un agente universal a menudo no hace nada bien. Tercero, saber cuándo usar agentes o flujos de trabajo. Los agentes son mejores para gestionar tareas complejas con rutas de ejecución variables, mientras que los flujos de trabajo son más precisos y eficientes en escenarios altamente predecibles. Por último, habilitar la colaboración end-edge-cloud para garantizar la rentabilidad y la seguridad. Si bien entre todos estos elementos clave, los humanos siguen siendo quienes guían la IA en la dirección correcta y crean valor real.

P4: Mirando hacia el futuro: ¿Cómo cree que la IA de agentes evolucionará desde la automatización basada en tareas a socios comerciales integrados, y qué acciones inmediatas deberían tomar las organizaciones para prepararse para el futuro de la IA de agentes?

Desde una perspectiva tecnológica, podemos pensar en los agentes o la IA de agentes como trabajadores digitales proactivos. Más allá de tareas simples o repetitivas, pueden conectar flujos de trabajo completos, lograr automatización cognitiva e incluso autoevolucionar. Los agentes ahora funcionan bien en escenarios bien estructurados, con mucha información, tolerantes a fallos y con bucles de retroalimentación claros. Sin embargo, a menudo se quedan estancados en el laboratorio cuando los entornos del mundo real se vuelven más complejos o con riesgos. Por lo tanto, como mencioné, los agentes y la IA de agentes aún están en sus primeras etapas. En el próximo año o dos, se centrarán principalmente en industrias verticales. Después, asumirán tareas complejas con mayor autonomía, volviéndose más generalizados, adaptables y capaces de aprender y evolucionar. Los agentes ahora se están desarrollando muy rápido. Gemini 3, que se lanzó el mes pasado, establece un nuevo estándar para los modelos de IA con razonamiento SOTA, comprensión multimodal y capacidades de agentes.

Para las organizaciones, creo que adoptar la IA es la única solución. Implementar la IA no se trata solo de conectar con las API, sino de reestructurar procesos, estructuras y equipos. Las empresas necesitan, primero, elaborar planes a medio y largo plazo y ser lo suficientemente adaptables como para mantenerse al día con los cambios tecnológicos y del mercado. A continuación, partir de escenarios de alto valor específicos para cada negocio y, posteriormente, iterar con rapidez. Así es como podemos dominar realmente la IA. Además, se trata de reestructurar nuestra estrategia de talento. En el futuro, tres tipos de talento serán los más importantes: los expertos en IA, que impulsan esta tecnología; los usuarios avanzados de IA, que fomentan la innovación y mejoran la eficiencia; y las personas que van más allá de la IA con un pensamiento complejo y una mentalidad sana. Finalmente, para que la IA se desarrolle plenamente, las empresas deben reestructurarse y planificar un futuro de "simbiosis entre humanos e IA".

AI Innovation Asia 2025 es una plataforma de diálogo de alto nivel que conecta a líderes empresariales, pioneros tecnológicos y responsables políticos. Centrada en 15 sesiones temáticas en profundidad y perspectivas de más de 40 expertos de la industria, la plataforma se centra en las vías de comercialización de tecnologías de vanguardia, como la IA generativa y la IA de agentes, para ayudar a las empresas a convertir el conocimiento técnico en crecimiento tangible y navegar por la transformación digital sostenible en el complejo panorama del mercado de Asia-Pacífico.

