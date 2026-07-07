(Información remitida por la empresa firmante)

- Cui Li, directora de transformación digital de ZTE, en el MWC Shanghai 2026: Desbloqueando valor y afrontando la incertidumbre en la era de la IA

En la era de la IA, la incertidumbre es la única certeza.

ZTE impulsa una estrategia de "IA integral, IA para todos" para integrar la inteligencia en todos sus productos y soluciones, al tiempo que promueve la evolución hacia una organización basada en datos que fomenta la colaboración entre humanos y máquinas.

Para afrontar la incertidumbre, ZTE está desarrollando un sistema de IA resiliente, capaz de actuar con agilidad y evolucionar rápidamente.

De cara al futuro, ZTE cree que la IA está marcando el comienzo de una nueva etapa de simbiosis entre humanos e IA.

SHANGHÁI, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), proveedor líder mundial de soluciones integradas de tecnología de la información y la comunicación, indicó que Cui Li, directora de desarrollo de la compañía, se encargó de llevar a cabo el discurso de apertura titulado "Desbloqueando valor y aceptando la incertidumbre en la era de la IA" durante la celebración del MWC Shanghai 2026.

Cui Li señaló que el mundo está experimentando un profundo cambio de paradigma. La IA está evolucionando a un ritmo vertiginoso y generando demandas cada vez más personalizadas, donde el modelo de "talla única" ya no es aplicable. Nos encontramos en una era donde la incertidumbre es la única certeza. En este tiempo de cambio, ZTE presentó la estrategia "Todo en IA, IA para todos". Específicamente, la compañía busca aprovechar al máximo el valor de la IA, integrando profundamente las capacidades nativas de IA en productos y soluciones para lograr un gran salto en la entrega de valor, e impulsando la evolución ágil hacia una organización basada en datos que fomente la colaboración humano-máquina. Mientras tanto, para abordar la incertidumbre, ZTE se compromete a construir un sistema de IA resiliente capaz de acciones ágiles y una rápida evolución desde cuatro dimensiones clave: apertura y desacoplamiento, escalabilidad flexible, sinergia extrema y priorización de escenarios. De cara a un futuro de simbiosis entre humanos e inteligencia artificial, ZTE se mantendrá firme en su papel de contribuyente de valor en el ecosistema, y realizará innovaciones y avances continuos para crear un futuro más brillante con socios globales.

Para acceder al discurso de apertura de Cui Li titulado "Desbloqueando valor y aceptando la incertidumbre en la era de la IA", visite:

https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-cdo-cui-li-at-mwc-shanghai-2026-unlocking-value-and-embracing-uncertainty-in-the-ai-era.html

CONSULTAS A LOS MEDIOS:ZTE CorporationCommunicationsE-mail: ZTE.press.release@zte.com.cn

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