Cuidado con las gangas del Black Friday: los expertos alertan a los consumidores de los fraudes online

Desde Funditec Research, Gonzalo Álvarez Marañón, nos ofrece una serie de recomendaciones para hacer una compra online responsable - Funditec

Los consejos de los expertos para comprar este Black Friday: hacerlo en comercios reconocidos, uso de tarjetas virtuales de un solo uso o con límite de gasto y desconfiar de los avisos de mensajería

Es habitual que surjan tiendas que nunca envían la mercancía, webs que suplantan a marcas conocidas o falsificaciones que no cumplen con la normativa europea

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de noviembre de 2026.- Comprar online se ha convertido en un hábito mayoritario entre la población española. Según el Instituto Nacional de Estadística en 2025, casi el 60 por ciento de la población entre los 16 y los 74 años ha comprado en los tres meses anteriores a través de internet. El día 11 de noviembre se celebra el Día Mundial de las Compras y, además, en pocas semanas, los usuarios estarán expuestos a las ofertas del Black Friday. Desde Funditec Research, Gonzalo Álvarez Marañón, nos ofrece una serie de recomendaciones para hacer una compra online responsable, segura, con derechos y con criterio de cara a ese día.

Es evidente que la compra online ofrece grandes ventajas como es por ejemplo la comparación de precios, la variedad de productos, la disponibilidad a la hora de hacer dichas compras a cualquier hora, además de recibir las compras en tu casa sin necesidad de desplazarte. Sin embargo, el experto alerta de los posibles fraudes que los usuarios deben tener en cuenta a la hora de hacer sus compras.

Los fraudes más comunes en las compras online

Entre los fraudes más comunes se encuentran los engaños que proporcionan las tiendas que aparecen temporalmente y que nunca envían la mercancía, también webs o mensajes que suplantan a marcas conocidas o empresas de paquetería para robar datos, robos de la información del comprador incluso en una tienda legítima. Las falsificaciones y productos que no cumplen con la normativa europea o la mera dificultad de reclamar son los fraudes más habituales en este tipo de campañas.

Lo que el experto nunca compra por internet

El experto comparte con los lectores cuatro compras que nunca hace online: “Jamás compro por internet medicamentos fuera de farmacias autorizadas, productos de seguridad de vendedores desconocidos (como las sillitas de bebés, auriculares, cargadores, etc.), artículos caros de segunda mano pagados fuera de la plataforma y entradas de reventa no oficial”.

De cara a las compras del conocido viernes negro, el que ya es considerado el pistoletazo de salida de las compras navideñas, Álvarez Marañón recomienda a los usuarios dar prioridad a los comercios establecidos frente a los desconocidos ya que “es frecuente que para estas campañas surjan como setas comercios fraudulentos que desaparecen transcurrida una semana”. Si lo que nos preocupa es que capturen nuestros datos más que la mercancía llegue defectuosa, apunta a utilizar para los pagos “tarjetas virtuales, que muchos bancos permiten generar para un solo uso o con un límite de gasto”.

Sin lugar a duda, el doctor en Informática señala que lo más importante es “no pinchar en enlaces de ofertas que lleguen por SMS, correo o redes sociales. Desconfiad también de los falsos avisos de paquetería, que en esas semanas se multiplican”.

Devoluciones de productos del Black Friday

Por otro lado, para esclarecer cualquier tipo de duda sobre las devoluciones, desde Funditec recuerdan que el comprador online dispone de 14 días desde que recibes el producto para proceder a hacerla sin dar ningún tipo de explicación, ya sea en Black Friday o en rebajas y como recuerda Álvarez Marañón “el abrir la caja no te quita este derecho”. Quedan fuera de esta norma los productos personalizados, los perecederos, los de higiene o los softwares desprecintados.

Si algo es demasiado bueno para ser verdad, ¡es que no es verdad!

El director de Funditec Research reconoce que es difícil saber si nos encontramos ante una web de dudosa credibilidad porque “crear una web de aspecto sofisticado cuesta muy poco” pero hay algunas señales que nos pueden poner en la pista; “hay que revisar el candado, pero ojo, por si solo no basta porque significa que los datos viajan cifrados no que la tienda sea legítima”.

Hay que fijarse en el dominio “para verificar que no sea parecido a una marca de referencia”. La Ley de servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico en España obliga a todos los comercios a su identificación. Por eso, debe de aparecer “la razón social, el NIF/CIF, dirección física y los datos de registro mercantil” y aunque sea una labor tediosa, siempre es buena idea y así lo aconseja el experto “buscar opiniones fuera de la web”.

Álvarez Marañón tiene una máxima con respecto a las compras online y es que “aquellas ventas que solo aceptan bizum entre particulares, transferencias o criptomonedas, evítalas” y concluye alertando a los consumidores “si algo es demasiado bueno para ser verdad, ¡es que no es verdad!

SOBRE FUNDITEC

Funditec es una fundación tecnológica con más de 20 años de trayectoria, acreditada como centro tecnológico desde 2021, con sedes en Madrid y Barcelona, y un equipo de más de 120 investigadores. Desde su creación en 2003, Funditec ha trabajado en más de 250 proyectos de innovación en ámbitos como la inteligencia artificial, la energía, la salud, los materiales avanzados o la ciberseguridad.

Actualmente, es socio preferente de CDTI y de la Comisión Europea en programas como Horizonte Europa o el Fondo Europeo de Defensa. Su estructura combina dos grandes áreas: Investigación (como centro tecnológico acreditado) e Innovación (a través de sus unidades Innova, Intelligence y Defence), lo que le permite abordar tanto proyectos públicos como colaboraciones con la industria.

Funditec:

Rita Robaina

Rrobaina@funditec.es

+34 650 62 85 37

Europa Press Comunicación

Sandra Delgado / Daniel Calvo / Manuel Recio

600 90 50 56/ 600 90 50 84 / 600 90 55 93