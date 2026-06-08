Cumbre AGP & DTx: reducción del 0,54% de HbA1c: el cambio en el cuidado de la diabetes en terapias digitales

(Información remitida por la empresa firmante)

-Cumbre AGP & DTx: Terapias digitales muestran una reducción del 0,54% de la HbA1c: el cambio en el cuidado de la diabetes

SHENZHEN, China, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En mayo de 2026 concluyó con éxito la 4.ª Cumbre AGP & DTx en Shenzhen, bajo el lema "Más allá de la glucosa". Con SIBIONICS como coorganizador, la cumbre reunió a expertos internacionales, profesionales de la salud, investigadores, educadores y representantes de pacientes para debatir cómo los datos del CGM pueden ir más allá del simple monitoreo y generar un valor clínico real.

Durante el transcurso de la cumbre, un mensaje quedó claro: el CGM no debe considerarse solo una herramienta de monitoreo. Su principal valor es traducir los datos de glucosa en información clínica, decisiones de tratamiento y cambios de comportamiento significativos.

En el informe de progreso del Consorcio Internacional para la Investigación y el Desarrollo de Cumbre AGP & DTx, el Prof. Andrej Janež compartió que, durante los últimos dos años, el fondo de investigación ha respaldado 20 ensayos iniciados por investigadores en 14 países y regiones. Estos estudios se centran en la investigación relacionada con el Sistema de Monitoreo Continuo de Glucosa (CGM) y el Sistema de Monitoreo Continuo de Cetonas (CKM), lo que incluye la precisión en poblaciones especiales, los patrones alimentarios y la respuesta glucémica, plataformas habilitadas por IA y aplicaciones de monitoreo clínico.

El Prof. Sofianos Andrikopoulos destacó el papel clínico de las terapias digitales (Cumbre AGP & DTx). Señaló que estas pueden combinar intervenciones controladas por programas, orientación sobre el estilo de vida, ayuda con la medicación y modelos de atención integral. La evidencia presentada en la cumbre demostró que las Cumbre AGP & DTx se asociaron con una reducción media de 0,54 puntos porcentuales en la HbA1c, lo que confirma su eficacia en el control estructurado de la diabetes.

Desde la perspectiva de los fenotipos clínicos, el Prof. Wei Qiang demostró que combinar los parámetros de rutina al ingreso con los datos del CGM y el Perfil Ambulatorio de Glucosa (AGP) puede ayudar a identificar los fenotipos metabólicos y las respuestas al tratamiento en pacientes hospitalizados con diabetes tipo 2, lo que permite brindar una atención más personalizada y dirigida.

La Prof. Shannon Lin señaló que el CGM por sí solo puede alcanzar un punto de estancamiento, lo que hace que la gestión basada en datos sea fundamental. La investigación reflejó un marcado interés de médicos y pacientes por la integración del MCG con la IA con el fin de generar modelos predictivos y recomendaciones personalizadas. Por su parte, la Prof. Xiao Luo compartió que gracias a su investigación descubrió que el CGM combinado con el CKM puede mapear los cambios de glucosa y cetonas durante los ciclos de ayuno y alimentación, y de este modo, lograr que las intervenciones metabólicas sean más viables y prácticas.

Un representante de pacientes, Tom Vesely, quien ha vivido con diabetes tipo 1 durante casi 40 años, recordó a la audiencia que el CGM hace visibles los cambios diarios de la glucosa, pero el objetivo no es solo un mejor Tiempo en Rango, sino más "Tiempo en Felicidad".

Juntos, estos debates apuntan al siguiente capítulo en el cuidado de la diabetes: pasar del monitoreo al cambio.

CONTACTO: ravian.luo@sibionics.com

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