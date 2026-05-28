La cumbre de Bangkok aborda la creciente amenaza del crimen organizado digital

(Información remitida por la empresa firmante)

BANGKOK, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Altos funcionarios policiales, autoridades judiciales y expertos internacionales en delincuencia organizada de Europa y el Sudeste Asiático se reunieron esta semana en Bangkok para un importante evento internacional centrado en el fortalecimiento de la cooperación contra la delincuencia organizada transnacional. El evento regional de la Comunidad de Práctica, de dos días de duración y celebrado los días 26 y 27 de mayo como parte del proyecto Phygital-OC, financiado por la UE, congregó a representantes de organismos policiales europeos y del Sudeste Asiático, INTERPOL, autoridades judiciales y organizaciones internacionales de seguridad para abordar la creciente amenaza que representan las redes delictivas tecnológicamente avanzadas que operan a través de las fronteras.

Organizado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC), socia del consorcio, el evento, titulado 'Mejora de la cooperación policial para contrarrestar a los grupos de delincuencia organizada étnica', se centró en optimizar la colaboración internacional, el intercambio de inteligencia y la coordinación operativa en respuesta a las amenazas cada vez más sofisticadas de la delincuencia organizada.

Los debates analizaron las tendencias emergentes del crimen organizado en el Sudeste Asiático y sus vínculos con Europa, incluyendo las actividades de redes criminales interconectadas que operan en diversas regiones, la explotación de tecnologías digitales y sistemas financieros por parte de grupos delictivos, y los desafíos a los que se enfrentan las investigaciones transfronterizas y la cooperación judicial.

Los participantes también exploraron oportunidades para fortalecer la cooperación entre las fuerzas policiales del Sudeste Asiático y sus socios internacionales, así como enfoques prácticos para mejorar el intercambio de inteligencia y la coordinación operativa.

"Los grupos del crimen organizado transnacional son cada vez más ágiles, tecnológicamente sofisticados y están conectados globalmente", afirmó Ruggero Scaturro, analista sénior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), socio del consorcio Phygital-OC.

"Ningún país ni organismo puede hacer frente a estas amenazas por sí solo. Eventos como este son esenciales para forjar alianzas internacionales de confianza, desarrollar el conocimiento operativo y adoptar enfoques colaborativos necesarios para desarticular las redes criminales que operan tanto en entornos físicos como digitales".

La reunión de Bangkok forma parte del proyecto Phygital-OC, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden y la cooperación internacional en respuesta a la creciente convergencia entre las actividades del crimen organizado físico y digital.

NOTA PARA LOS EDITORES:

Para obtener más información sobre el proyecto, visite: www.phygital-project.eu

Acerca del protecto

Phygital-OC es un proyecto financiado por la UE centrado en comprender y contrarrestar la convergencia entre las actividades delictivas organizadas físicas y digitales. El proyecto trabaja para fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden, mejorar la cooperación internacional y desarrollar nuevos enfoques para combatir la delincuencia organizada con apoyo tecnológico.

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