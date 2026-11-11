La Cumbre del Día de la Levadura 2026 reúne a socios globales para dar forma a la próxima era del crecimiento

(Información remitida por la empresa firmante)

XIAMEN, China, 11 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Yeastar, proveedor global de UCaaS, dio la bienvenida a sus socios internacionales en Xiamen del 2 al 4 de noviembre para la celebración de la Cumbre Yeastar Day 2026. Con motivo del 20º aniversario de la compañía, el evento, de tres días de duración, se encargó de explorar cómo la IA, las comunicaciones en la nube y la colaboración entre canales pueden impulsar un nuevo crecimiento bajo el lema "Impulsando el futuro".

"Hace veinte años, Yeastar se propuso una visión clara: Conseguir que las comunicaciones empresariales fueran más fáciles y accesibles", afirmó Arya Zhou, directora de ventas globales de Yeastar. "En la actualidad, a medida que la IA transforma nuestra industria, llevamos esa visión aún más lejos, convirtiendo la tecnología en valor práctico y proporcionando a nuestros socios las plataformas, la flexibilidad y el soporte necesarios para construir negocios más sólidos. El próximo capítulo lo construiremos juntos".

Una visión compartida del futuro

Yeastar presentó su hoja de ruta de productos, destacando la continua evolución del sistema telefónico P-Series y las aplicaciones prácticas de IA para la interacción con el cliente y las operaciones comerciales. La plataforma de comunicaciones NovoOne proporcionó a los proveedores de servicios una base para crear, desarrollar y escalar servicios de comunicaciones multiusuario con mayor control.

Los socios aportaron su propia experiencia a la conversación. Los debates entorno a la adopción de la IA, las comunicaciones unificadas por softphone y los proyectos de clientes exploraron el significado de estas tecnologías en el día a día empresarial. Sus perspectivas conectaron la dirección de los productos de Yeastar junto a las necesidades del mercado local.

Creciendo juntos, más allá de la tecnología

Inspirada en la pintura china con tinta, la cumbre invitó a los socios a sumergirse en un lienzo vivo de cultura y conexión. Desde probar el arte tradicional del frotado hasta descubrir las tradiciones del té en excursiones locales, los socios consiguieron compartir las experiencias que los acercaron a China y entre sí. Las celebraciones de aniversario mantuvieron viva esa calidez, honrando a las personas y las alianzas que han impulsado los veinte años de trayectoria de Yeastar.

A lo largo de la cumbre, un mensaje quedó claro: El crecimiento sostenible se basa en la tecnología, la confianza, la experiencia compartida y el conocimiento local. Al comenzar esta nueva etapa, Yeastar seguirá trabajando con su ecosistema global de socios para crecer juntos.

Acerca de Yeastar

Yeastar es un proveedor global de UCaaS dedicado a impulsar el éxito de los canales de distribución. Capacitamos a los proveedores de servicios para que escalen de forma rentable utilizando nuestros sistemas y plataformas de comunicaciones con IA para telefonía empresarial, centros de contacto, mensajería y colaboración. Contando con una filosofía centrada en la facilidad de uso y respaldada por una cartera completa que abarca hardware, software y nube multiusuario, junto con un sólido ecosistema y soporte integral de marca blanca, Yeastar equipa a más de 9.000 socios para ofrecer innovación fiable y de vanguardia a más de 650.000 usuarios en todo el mundo. Visite www.yeastar.com para obtener más información.

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