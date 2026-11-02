7ª Cumbre Global de Instaladores de Huawei: nuevo ecosistema energético hacia un futuro más verde

(Información remitida por la empresa firmante)

-7ª Cumbre Global de Instaladores de Huawei: Conociendo a los mejores instaladores y construyendo un nuevo ecosistema energético para el hogar, hacia un futuro más verde

DONGGUAN, China, 2 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Del 21 al 23 de octubre de 2026, la 7ª Cumbre Global de Instaladores de Huawei reunió a más de 1.000 socios e instaladores de 54 países y regiones para debatir sobre estrategias, nuevos productos y soluciones, tendencias del sector y modelos de negocio, explorando así el futuro ecosistema de energía verde.

Durante la cumbre, Huawei Digital Power presentó su estrategia integral para instaladores y dio a conocer un producto innovador, reafirmando su compromiso con la generación baja en carbono, la electrificación de la movilidad y la inteligencia integral. La compañía impulsa las energías renovables mediante tecnologías de estabilización de red e inteligencia artificial, promueve una movilidad más segura a través de la electrificación completa y maximiza el rendimiento energético.

Tras haber brindado soluciones a más de 4,3 millones de hogares en todo el mundo, la empresa optimiza la experiencia del instalador desde agilizar los procesos de instalación hasta ofrecer un soporte fiable mediante servicios estratégicos que gestionan las complejidades técnicas. El eje central del evento fue el lanzamiento del LUTERRA™ S2, el primer sistema todo en uno del sector basado íntegramente en tecnología SiC (carburo de silicio). Diseñado para ofrecer la máxima eficiencia y facilidad de uso, cuenta con comunicación totalmente inalámbrica, un único modelo de producto (SKU) que reduce los costes logísticos y de almacenamiento, una instalación en menos de 10 minutos, un 10 % más de capacidad utilizable y un 43 % más de energía generada a lo largo de su vida útil. Al encargarse de la complejidad técnica, Huawei permite que los instaladores ofrezcan un mejor servicio a sus clientes y desarrollen un negocio duradero.

Como punto culminante de la cumbre, Huawei FusionSolar organizó su primera competición global de instalación, en la que participaron 48 equipos de 36 países. Los concursantes pudieron comprobar de primera mano la eficiencia inigualable del LUTERRA S2; el equipo ganador, proveniente de España, completó la instalación en un tiempo récord de 2 minutos y 32 segundos, destacando su extraordinaria velocidad de montaje, que marca un antes y un después en el sector.

Durante la cumbre, seis representantes de instaladores de distintas partes del mundo compartieron sus inspiradoras historias de éxito:

Un instalador francés destacó una transición desde el modelo tradicional de reventa hacia una plataforma basada en suscripción, que conecta a propietarios de viviendas, instaladores, entidades bancarias y operadores de la red eléctrica.

Tres representantes tailandeses analizaron la integración de sistemas fotovoltaicos (PV), sistemas de almacenamiento de energía (ESS), cargadores y financiación verde, con el fin de pasar de ofrecer productos aislados a crear ecosistemas para el hogar inteligente.

Un instalador mexicano presentó prácticas de referencia para superar los desafíos energéticos en el sector industrial mediante el cumplimiento normativo y la colaboración.

Un instalador brasileño demostró una fiabilidad absoluta al instalar el primer sistema de almacenamiento de energía (BESS) de Huawei en la región en sus propias instalaciones, antes de realizar cualquier venta a clientes.

Más que un evento del sector, esta cumbre constituye un punto de encuentro estratégico para que los socios instaladores de todo el mundo alineen sus visiones y definan, de manera conjunta, la hoja de ruta hacia el desarrollo sostenible. De cara al futuro, Huawei seguirá colaborando con los instaladores —impulsada por la innovación tecnológica y la construcción conjunta de un ecosistema— para avanzar en la transición ecológica global.

LUTERRA S2 se lanzará próximamente en Europa, en noviembre, y en la región de Asia-Pacífico, en diciembre. ¡Permanezcan atentos a más novedades!

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