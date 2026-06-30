(Información remitida por la empresa firmante)

-Cumbre de la industria sobre seguridad en sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía de 2026: Trazando un nuevo camino hacia un desarrollo seguro y fiable.

MÚNICH, 30 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Durante Intersolar Europe 2026, Huawei Digital Power, junto con socios globales, celebró la primera Cumbre de la Industria de Seguridad de Sistemas Fotovoltaicos y de Almacenamiento de Energía (PV & ESS) de 2026 en Múnich el 24 de junio de 2026. La cumbre se centró en los riesgos de seguridad y la falta de cobertura de seguros en el desarrollo a gran escala de sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía (PV+ESS) en el contexto de la transición energética global. La cumbre reunió a expertos de renombre, líderes de asociaciones y representantes de aseguradoras para un diálogo profundo sobre las normas de seguridad para el almacenamiento de energía, los desafíos en caso de emergencia por incendio, la evolución de los procedimientos de prueba y la innovación en seguros, trazando así un nuevo camino hacia un desarrollo seguro y fiable.

La seguridad de los sistemas fotovoltaicos con almacenamiento de energía (PV+ESS) exige un desarrollo de alta calidadXia Hesheng, vicepresidente de Huawei Digital Power y presidente de Huawei Digital Power Strategy & Marketing, destacó que la seguridad de los sistemas PV+ESS no es una opción, sino una necesidad en el desarrollo de este nuevo sistema energético. No se trata de un avance tecnológico aislado, sino de la integración de múltiples disciplinas, como la electroquímica, la gestión térmica, la electrónica de potencia, la tecnología digital y la inteligencia artificial. Huawei siempre se ha regido por el principio de priorizar la calidad, invirtiendo a largo plazo en la innovación tecnológica para la seguridad de los sistemas PV+ESS, garantizando así la seguridad integral de la cadena de valor. Huawei colaborará con la industria para impulsar la integración profunda de la evaluación cuantitativa de la seguridad y los mecanismos de seguros, promoviendo un desarrollo de alta calidad en el sector de las energías renovables.

Avances en seguridad desde una perspectiva globalGerrit Lührung, jefe de Infraestructura de Sistemas y BESS, Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES), afirmó que, ante la crisis de restricciones en la producción, el almacenamiento de energía ha evolucionado de una herramienta de arbitraje comercial a un activo fundamental del sistema. Actualmente, la capacidad total de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Alemania asciende a 19 GW, con un crecimiento impulsado por los sectores de servicios públicos, comercial e industrial. En los próximos tres años, la industria deberá superar las restricciones regulatorias, cumplir con las nuevas directrices de seguridad y maximizar el valor del sistema.

Tom Hessels, asesor de seguridad energética y de transporte del Instituto Neerlandés para la Seguridad Pública (NIPV), cree que los incendios de baterías van en aumento, y que el principal problema reside en la falta de información. Hizo un llamamiento para que se publiquen los datos de las pruebas UL 9540A (como la duración del desbordamiento térmico) y se establezcan canales de asistencia al fabricante disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para superar la brecha de información entre los bomberos y los fabricantes.

Mikel Arrese-Igor, ingeniero sénior de almacenamiento de energía en DNV, afirmó que alrededor del 70 % de los defectos en los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) se producen a nivel de sistema. Las pruebas a gran escala, como las realizadas en el sistema Huawei LUNA2000, permiten validar la filosofía de seguridad y el enfoque de seguridad desde el diseño. En el futuro, es probable que la industria actualice los estándares de prueba al nivel de instalación, abarcando escenarios de incendios en cadena que involucren otros recintos circundantes que no sean baterías.

Bill Reaugh, ejecutivo del sector solar e ingeniero principal de la Asociación Alemana de Fabricantes Eléctricos y Electrónicos (VDE), afirmó que la transformación de los sistemas energéticos conlleva nuevos riesgos. La seguridad debe evolucionar desde el nivel de los componentes hasta el ecosistema, aprovechando un modelo de confianza digital. La seguridad abarca todo el ciclo de vida y un circuito cerrado, incluyendo el diseño, la fabricación y las operaciones.

Excelencia técnica y empoderamiento financieroZhu Jun, director de producto de Utility GFM ESS en Huawei Digital Power, señaló que la industria se enfrenta a cuatro desafíos principales: ruptura de límites por fuga térmica, fallo de aislamiento de alta tensión, perturbaciones en la red y falta de digitalización. Es necesario establecer un marco de evaluación cuantitativa de seguridad de ciclo de vida completo para elevar el nivel de riesgo de "mitigación de riesgo de Zona B" a "Zona C aceptable". Huawei ha desarrollado una red de defensa de "protección pasiva + alerta proactiva" mediante aislamiento resistente a altas temperaturas, extracción de humos a presión positiva, arquitectura inteligente de doble etapa y tecnologías de alerta temprana basadas en IA, lo que garantiza que la fuga térmica no se propague en escenarios extremos.

Alastair Nicklin ACII, director Sénior de Desarrollo de Negocios de Willis Natural Resources (WTW), abogó por que la industria aseguradora adopte un paradigma de "diseño como control de riesgos", cuantificando la "probabilidad de riesgo gravedad de la pérdida" para construir un mecanismo de defensa tridimensional de circuito cerrado que abarque las dimensiones física, financiera y ambiental. Esto incluye extender las distancias de separación contra incendios hasta la contención de microambientes, mejorar la reparación de equipos para protegerse contra la interrupción de ingresos y pasar del cumplimiento de estándares a una resiliencia superior a la estándar.

Durante la cumbre, se publicó el Libro Blanco sobre seguridad de ESS de Grid-Forming, que se centra en el marco de evaluación cuantitativa, el sistema de prueba de defensa contra ataques y las vías de digitalización. Analizó la lógica de "promover la defensa a través de la ofensiva, enfoques basados en datos e iteraciones de circuito cerrado", brindando orientación para I+D, regulación y construcción, e impulsando a la industria hacia un paradigma de seguridad unificado.

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